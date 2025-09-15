2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Buildings of apartments in Budapest city Hungary Europe
Otthon

Fájó milliókat bukott, aki így adott el lakást az utóbbi időben: rengetegen sétáltak bele a csapdába

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 12:29

Gyorsult a lakásdrágulás augusztusban, de a 2025 eleji árrobbanás tempójától még elmarad - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből.

Augusztusban gyorsult a lakásdrágulás, de az áremelkedés tempója még mindig elmarad a 2025 eleji ingatlanbefektetői roham idején látott szinttől az ingatlan.com lakásárindexének legfrissebb adatai szerint.

Havi összevetésben 1,1 százalékkal nőttek a lakásárak országos szinten, a fővárosban pedig 1,4 százalékkal kerülnek többe a lakások, szemben az egy hónappal korábbi 0,2, illetve 1 százalékos tempóval. Éves összevetésben az országos árindex 14,7, a fővárosi pedig 21,3 százalékos áremelkedést mutatott augusztusban.

Nagyon jelentős különbségek országon belül

A régiók között jelentős különbségek figyelhetők meg. Havi összevetésben a Dél-Alföldön kiugró, 4,2 százalékos drágulás következett be augusztusban, Pest vármegyében 2,2 százalékos volt a havi áremelkedés. Ezzel szemben a Dél-Dunántúlon minimális, 0,2 százalékos árcsökkenés történt.

Forrás: ingatlan.com, sajtóközleményForrás: ingatlan.com, sajtóközlemény

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: „Az árindex és a kínálati árak közötti különbség is árulkodó. Míg a többnyire eladott lakások adataiból dolgozó árindex havi szinten 1,4 százalékkal emelkedett, a kínálati árak Budapesten július eleje óta 5,9 százalékkal kerültek feljebb, ami havi szinten körülbelül 2,5 százalékos drágulási ütemet jelent. Az is figyelemre méltó, hogy az augusztusi árindex eredménye júliushoz képest 20 százalékkal több hirdetés adataiból állt össze, miközben tavaly ilyenkor éppen 5 százalékos csökkenés következett be az elemszámok tekintetében. Ez mind arra utal, hogy a lakáspiacon egyre élénkebb a mozgás, és egyre nagyobb a lendület.”

A szakember szerint a jelenlegi helyzetben egyszerre figyelhető meg a gyorsuló áremelkedés és a kínálat szűkülése is. Ez azt jelenti, hogy a kereslet egyre aktívabb, különösen az Otthon Start programban megszerezhető lakások iránt, amelyek kínálata az összes eladó lakáséhoz és házhoz képest gyorsabban fogy.

Forrás: ingatlan.com, sajtóközleményForrás: ingatlan.com, sajtóközlemény

Fogynak az Otthon Startos lakások, késő ősszel jöhet a felmentősereg

Az Otthon Start programban – amelyben az érintettek 3 százalékos, államilag támogatott lakáshitellel vásárolhatják meg első otthonukat – elérhető lakások kínálata érezhetően csökken. Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint Budapesten július elejéről szeptember elejére 13,1 ezerről 11,1 ezerre csökkent, a vármegyeszékhelyeken pedig 19 ezerről 17,3 ezerre. Eközben a teljes eladó használt lakás- és házkínálat is mérséklődött, de lassabb ütemben: Budapesten 28,2 ezerről 27,2 ezerre, a vármegyeszékhelyeken 21,5 ezerről 20 ezerre.

Forrás: ingatlan.com, sajtóközleményForrás: ingatlan.com, sajtóközlemény

„Az Otthon Start által generált kereslettel egyelőre nehezen tud lépést tartani a kínálat, ami folyamatosan csökken. Október-novemberben viszont felmentősereg érkezhet a lakáspiac eladói oldalára, mert várhatóan késő ősztől kezdve lehet majd leszerződni arra a több ezer új lakásra, ami frissen piacra kerül, és megfelel a fix 3 százalékos hitel feltételeinek.” – tette hozzá Balogh László.

Lakáspiaci robbanás: 13 éve nem volt ekkora kereslet, brutál az áremelkedés Budapesten
EZ IS ÉRDEKELHET
Lakáspiaci robbanás: 13 éve nem volt ekkora kereslet, brutál az áremelkedés Budapesten
Extrém magas keresletet hozott és a piac egészét felpezsdítette: a tranzakciószám egy hónap alatt 20%-ot ugrott,

Az eladó használt lakások és házak árszintje is tovább emelkedett. Budapesten az eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke szeptemberben elérte 1,36 millió forint. Ugyanez az érték július elején még 1,28 millió forint volt. A vármegyeszékhelyeken most 771 ezer forint az összesített medián négyzetméterár, ami júliusban még 748 ezer forint volt.

A szeptember eleji kínálat alapján Budapesten a legtöbb eladó ingatlan a XIII. kerületben található, több mint 2600 lakással és házzal, ezt követi a VII. kerület 2 100-zal, a VI. kerület 2 000-rel, a II. kerület 2 050-nel, valamint a VIII. kerület 1700 körüli eladó ingatlannal. Ha az Otthon Start programban elérhető kínálat arányát nézzük, akkor a XVIII. kerület emelkedik ki, ahol az összes eladó ingatlan 76 százaléka tartozik ide. A VIII. kerületben ez az arány 56 százalék, a XIV. kerületben 56 százalék, a VII. kerületben 41 százalék, a XIII. kerületben pedig 27 százalék.

A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben, Pécsen és Szegeden a legnagyobb a teljes kínálat, több mint kétezer lakással és házzal, utánuk Nyíregyháza, Miskolc és Kecskemét következik 1 300–1 600 körüli kínálattal. Az Otthon Start programban elérhető kínálat aránya ugyanakkor kiemelkedő: Miskolcon az eladó lakások és házak 97 százaléka, Nyíregyházán 93 százaléka, Pécsen 87 százaléka, Kecskeméten 86 százaléka, Szegeden 81 százaléka, Debrecenben pedig 77 százaléka tartozik ebbe a kategóriába.

Az ingatlan.com adatai szerint a lakáspiac egyértelműen élénkül: nő a kereslet, gyorsul az áremelkedés üteme, miközben a kínálat szűkül, különösen az Otthon Start program keretében elérhető lakások esetében. Az áremelkedés tempója viszont még elmarad a 2025 elején tapasztalt árrobbanástól, mivel akkor a havi drágulás üteme országosan és Budapesten is bőven 2 százalék felett mozgott, július-augusztusban viszont még nem érte el az 1,5 százalékot sem.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #lakás #lakásvásárlás #ingatlanpiac #otthon start

