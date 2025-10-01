Módosult a MOHU szemétszállítás: változás jön október 1-től, ezek az új szabályok

Főként az utóbbi egy hónap során több, egymásnak akár ellentmondó hír is megjelent a MOHU szemétszállítás változása kapcsán. 2025. október 1-től ugyanis módosult az ÁSZF, új szabályok léptek érvénybe, fontos azonban hangsúlyozni, hogy a lakossági, napi szemétszállítás gyakorlata nem változik. Vannak azonban olyan szabályok, amelyek már eddig is érvényben voltak, mégis kevesen tudtak róla: például hogy mekkora lehet a kukában elhelyezett szemét maximális súlya; mikor nem köteles a cég elvinni a kihelyezett szemetet; vagy milyen hulladék kukába dobásáért szabhatnak ki bírságot. A Pénzcentrum megvizsgálta, mely szabályok változtak frissen, valamint hogy milyen korábbi szabályokat érdemes észben tartani.

A MOHU nemrég módosított általános szerződései feltételei (ÁSZF) október 1-től hatályosak, azokat azonban már szeptembertől közzétették a szolgáltató honlapján. Előbb vidéki lapokban, majd az országos sajtóban is megjelentek a hírek az új szemétszállítási szabályokról: bírságról, szigorodó szemételhelyezésről, többletfizetési kötelezettségről. Ezekre a hírekre időközben a MOHU is reagált. Mivel több, egymásnak akár ellentmondó közlés keringett ősszel a kérdésben, a Pénzcentrum összegyűjtötte, mit érdemes tudni a 2025. októberi MOHU szemétszállítás változás kapcsán, melyek az új szabályok.

MOHU szemétszállítás változás 2025. október 1-től

Elsőként a feol.hu számolt be arról, hogy a változás, szigorúbb szabályok élesedhetnek októbertől a lakossági személyszállításban, majd ezt a hírt vitte tovább a beol.hu, ahonnan több országos médium is átvette a hírt. A MOHU sorra válaszolt is a megkeresésekre, melyekből végső soron az derült ki, hogy valójában 2025. október 1-től a szemétszállítás napi gyakorlata, díjazása, bírságrendszer nem változik. Ami ténylegesen változik, az az építési-bontási hulladék beszállítására vonatkozó szabályozás, illetve a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmának bevezetése és még néhány kisebb szabály. Lomtalanításra pedig a hatályos ÁSZF szerint évente legalább egy alkalmat kell biztosítani (nem a „kötelező évi egy” alkalmat).

Legfontosabb módosítások, pontosítások a MOHU közleménye szerint október 1-től az ÁSZF-ben:

A Koncessziós Társaság az úgynevezett Többletszolgáltatások keretében a jelenlegi műszaki

tartalmat meghaladó új szolgáltatási elemeket vezet be.

Lomtalanítás biztosításának részletszabályai felülvizsgálatra kerülnek.

Haláleset bejelentésére vonatkozó szabályozás pontosítása.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység keretében végzett szolgáltatás igénybe

vételének megszüntetésére vonatkozó szabályozás pontosítása.

6. számú melléklet: Hulladékudvaron történő gyűjtésre vonatkozó szabályok:

A hulladékudvarokban az építésibontási hulladék leadásának feltételei módosulnak. Változnak a hulladékudvarokban leadható hulladéktípusokra vonatkozó napi és éves

beszállítási mennyiségi korlátok. Pontosításra kerülnek a meghatalmazással történő hulladékudvar-használat szabályai. Mobil hulladékudvar fogalmának bevezetése.

Zöldhulladékgyűjtő zsák biztosításának részletszabályai felülvizsgálatra kerülnek.

Az ÁSZF módosításának menetével és hatályával kapcsolatos szabályok további tisztázásra

kerülnek.

Végre jöhetnek a mobil hulladékudvarok? Az új ÁSZF már bevezeti a mobil hulladékudvar fogalmát, melynek működési modelljét már korábban elkezdték kidolgozni. Tavaly az ígérték, az első flottát már be is vethetik 2025-ben.

A mobil hulladékudvar lényege az lenne, hogy főként (de nem kizárólag) 5-10 ezer fős településeken az önkormányzatokkal közösen kijelölnének egy területet, ahová a gépjárműflotta felvonul a megfelelő eszközökkel és üzemeltető személyzettel együtt, és átvenné a hulladékot helyben, a normál hulladékudvari működéshez hasonlóan.

Miért szóltak akkor a hírek bírságról, nagyobb változásokról?

Mint időközben kiderült, a különböző lapok olyan módosításokat közöltek le újdonságként, amelyek már korábban is hatályos szabályok voltak. Ezt az okozhatta, hogy a módosított ÁSZF - amely októbertől lépett érvénybe - csak szeptemberben került fel a honlapra, előtte a korábban hatályos verzió volt elérthető. Azonban az újdonságként közölt szabályok sok olvasó számára valóban újdonságként hatottak, eddig sokan nem értesültek ezekről. Ilyen felidézésre érdemes szabály, hogy

vegyes gyűjtőedénybe (sima kukába) nem lehet szelektív hulladékot - papírt, műanyagot, fémet - tenni, és építési törmeléket, elektromos és elektronikai szemetet sem;

az ürítésre kikészített kuka pedig nem csordulhat túl: fedelének zárva kell lennie, különben az abból kilógó szemét többlethulladéknak minősül, melynek elszállítása külön szolgáltatás, mely többletköltséggel járhat;

a törött kukát - amennyiben az nem a szemétszállító cég hibájából sérült meg - a használónak kell javíttatni vagy pótolni saját költségen 8 napon belül. Ha ugyanis a kuka állapota nem megfelelő, akkor a szemétszállító cég nem köteles elvinni a szemetet, de a szemétszállítási díjat ugyanúgy felszámolják;

Repülhet a bírság? Főként a most ismertetett három szabály kapcsán írta több lap is, hogy akár 20–30 ezer forintos bírságot is kaphat az, aki ezeket nem tartja be. Valójában a kuka túltöltése, vagy használhatatlan állapotban történő kihelyezése esetén az fordulhat elő, hogy a szemetet nem szállítják el, de ennek díját felszámolják. Ha pedig vegyes kukába mégis szelektív vagy más oda nem való hulladék kerül, kiszabhatnak pótdíjat, legsúlyosabb esetben pedig (például ha veszélyes hulladékot dobunk olyan kukába, ahová ez nem való), valóban kiszabható akár 20–30 ezer forintos helyszíni bírság. Ehhez azonban tényleg nagy hibát kell elkövetni.

Szintén már korábban is érvényes szabály volt, hogy a különböző méretű kukákra eltérő súlykorlát vonatkozik:

a 60 l edénybe legfeljebb 15 kg

80 l edénybe legfeljebb 17 kg,

120 l edénybe legfeljebb 27 kg,

240 l edénybe legfeljebb 50 kg,

770 l edénybe legfeljebb 175 kg,

1100 l edénybe legfeljebb 250 kg szemét kerülhet.

Újdonságként hathatott a lomtalanítás kapcsán a szabály, hogy a szemétszállító cég évente egyszer köteles lomtalanítást biztosítani. Ezek alkalmával viszont csak olyan hulladékot szállítanak el, mely ugyanúgy háztartásban keletkező, de egy normál méretű kukába nem fér bele (pl. bútorok), de továbbra sem szállítanak el pl. építési törmeléket, elektromos és elektronikai hulladékot. Nem visznek el továbbá a lomtalanítás keretében 2 méternél nagyobb vagy 50 kilogrammnál nehezebb hulladékot sem.

Megszólalt az Energiaügyi Minisztérium is "Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladék elszállításával kapcsolatban. A cikkek tartalmával ellentétben a valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait.



Hazánkban 2023 júliusától országszerte átalakult a hulladékgazdálkodás. A MOL vállalata látja el a feladatot, azaz a MOHU gyűjti, szállítja és előkezeli a lakosságtól, az intézményektől és a gazdálkodó szervezetektől származó hulladékot. Az új rendszer célja a rezsicsökkentés fenntartása és a szolgáltatás országosan egységes, jó színvonalú biztosítása.



Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben. Továbbá kiemeljük, hogy a kommunális hulladékot ezek után is el kell szállítani a koncessziós szerződés alapján, ugyanis ez garantálja a magyar családok egészségének és környezetének védelmét.



A sajtóban megjelent hírekkel szemben a koncessziós társaság nem jogosult bírság kiszabására, és csak rendkívül indokolt esetekben – például ha a kommunális hulladékgyűjtő edény építési törmelékkel van megtöltve – szünetelteti a hulladékszállítást, ahogy azt korábban is tette. Ezért a lakosság és az önkormányzatok számára semmilyen olyan változás nem várható, amely a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné. A magyar kormány továbbra is elkötelezett, hogy biztosítsa a folyamatos és megbízható hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és ezzel garantálja a magyar családok egészséges, tiszta környezetét" - írta közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

MOHU szemétszállítás változás 2026-tól

Ami az építési hulladékok elszállítását illeti, ennek kapcsán új szabály lép érvénybe a hulladékudvarokban 2026. január 1-től. A jelenlegi szabályozás szerint háztartási mennyiségben ingyen le lehet adni az építési törmeléket, sittet, jövőre azonban már ezért is fizetni kell majd.

Külön szabály lesz arra is, milyen típusú hulladékból milyen mennyiséget fogadnak be. Például naponta 4, de évente legfeljebb 16 gumiabroncsot lehet majd leadni, vagy naponta legfeljebb 150, évente 600 kg lomot lehet majd leadni.