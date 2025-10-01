Meghalt Jane Goodall: a legendás antropológus, etológus 91 éves volt

Életének 91. évében elhunyt Dr. Jane Goodall, a nemzetközileg elismert brit etológus és antropológus, aki a kelet-afrikai csimpánzok életének tanulmányozásával szerzett hírnevet világszerte.

A New York Times beszámolója szerint a neves állatvédő halála turnéja közben következett be. Dr. Goodall munkássága alapjaiban változtatta meg az emberszabású majmokról alkotott tudományos képet.

A Jane Goodall Intézet közleménye szerint a kutató 1960 nyarán kezdte meg úttörő jelentőségű megfigyeléseit Tanzániában, a Gombe Nemzeti Parkban, ahol a vadon élő csimpánzok viselkedését tanulmányozta.