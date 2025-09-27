Őszi zsidó ünnepek 2025-ben: itt az ünnepnaptár, ünnepnapok a hanuka előtt

Az ősz a zsidó vallási év legünnepélyesebb időszaka. Ilyenkor köszönt be a zsidó újév, amelyet a bűnbánat és az engesztelés napja követ, majd a hálaadás és a felszabadult öröm ünnepei zárják a sort. Az őszi zsidó ünnepek nem csupán vallási rituálék, hanem mély lelki üzenetet hordozó időszakok, amelyek a múlt emlékeit, a közösségi összetartozást és az ember-Isten kapcsolat megújítását egyaránt hangsúlyozzák. Nézzük, mikor vannak az őszi zsidó ünnepek 2025-ben, és mit jelentenek, jelképzeznek az egyes őszi zsidó ünnepek.

Az őszi zsidó ünnepek 2025-ben is sorban követik egymást. Érdekességük, hogy nemcsak időben követi egymást, hanem szorosan összefüggő lelki utat is kijelöl. Az újév kezdetén az ember számvetést készít, majd az engesztelés napján bűnbocsánatot keres, végül a sátoros ünnepen hálát ad, hogy a Szimhát Tóra felszabadult örömében teljesedjen ki a folyamat. Nézzük, hogyan épül fel ez az ünnepi ív, és milyen hagyományok kapcsolódnak hozzájuk.

Legfontosabb őszi zsidó ünnepek

Ros Hásáná: az új év kezdete

Az őszi ünnepkör a Ros Hásánával, a zsidó újévvel kezdődik, amely szeptember-október környékére esik, és két napon át tart. A hagyomány szerint ez a világ teremtésének évfordulója, és egyben az ítélet napja is: a zsidó vallás tanítása szerint ekkor Isten „megnyitja a könyvet”, amelybe minden ember tettei kerülnek feljegyzésre.

A zsinagógában ekkor hallatszik a sófár, a kos szarvából készült kürt hangja, amely a lelki ébredést és a számvetés szükségességét jelképezi. A családok ünnepi asztalán kerek kalács (a körforgás, a teljesség szimbóluma) és mézbe mártott alma szerepel, amely az új év édességét, boldogságát hivatott biztosítani. Sok helyen gránátalmát is fogyasztanak, hiszen a hagyomány szerint magjainak száma megfelel a 613 parancsolatnak.

Jom Kipur: az engesztelés napja

Ros Hásánát tíz nappal később a Jom Kipur, az engesztelés napja követi. Ez az év legszentebb ünnepe, amikor a hívők bűnbocsánatért imádkoznak, és igyekeznek megbékélni Istennel és embertársaikkal egyaránt.

A Jom Kipurhoz szigorú böjt tartozik: 25 órán keresztül nem szabad sem enni, sem inni. A hívők fehér ruhát öltenek, ami a tisztaság és a bűnöktől való megtisztulás jelképe. A zsinagógákban ilyenkor hosszú, emelkedett hangulatú imák hangzanak el, köztük a híres Kol Nidré, amely a fogadalmak feloldozásáról szól. A nap végén, a sófár hangjának felhangzásával a közösség megkönnyebbülve, megtisztulva tekint a jövőbe.

Szukkót: a hálaadás ünnepe

A Jom Kipur után vidámabb hangulatú ünnep, a Szukkót következik. Hétnapos ünnep, amely a pusztai vándorlásra emlékeztet, amikor a zsidó nép negyven éven át sátrakban élt. Ezért a családok és közösségek lombsátrat, úgynevezett szukkát építenek, amelynek teteje áttört, így a csillagok láthatók rajta keresztül. A hagyomány szerint a szukkában kell étkezni, sőt sokan ott is alszanak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Szukkót a mezőgazdasági ciklushoz is kötődik: a betakarítás ünnepe, a hálaadás ideje. Az ünnephez kapcsolódik a négy növény szertartása: az etrog (citromféle), a luláv (pálmaág), a mirtusz és a fűzfa összekapcsolása, majd meghintázása a zsinagógai imák alatt. Ez a természet és az ember harmóniáját, valamint a közösség sokszínűségét jelképezi.

Szimhát Tóra: a Tóra öröme

A Szukkótot lezáró ünnep a Szimhát Tóra, vagyis a Tóra örömünnepe. Ekkor ér véget a Tóra, a zsidó Biblia első öt könyvének éves felolvasási ciklusa, és rögtön újrakezdődik. A közösségek tánccal, énekkel ünneplik a Tóra-tekercseket: a hívők körbehordozzák őket a zsinagógában, sok helyen még a gyerekek is bekapcsolódnak a vidám menetbe. Ez az ünnep felszabadult örömöt sugároz, a közösségi együttlét és a vallási hagyomány szeretetének kifejezése.

Őszi héber ünnepnaptár 2025-ben

2025. 9. 25. – Gedália böjtje (Tzom Gedaliah)

2025. 9. 27. – Shabbat Shuvah

2025. 10. 1. – Jom Kippur előestéje

2025. 10. 2. – Jom Kippur (Engesztelés napja)

2025. 10. 6. – Szukkot előestéje

2025. 10. 07–13. – Szukkot (Sátoros ünnep)

2025. 10. 13. – Smíni Áceret előestéje

2025. 10. 14. – Szimchát Tóra előestéje

2025. 10. 14. – Smíni Áceret (Nyolcadik gyülekezés)

2025. 10. 15. – Szimchát Tóra (Tóra örömünnepe)

2025. 10. 22. – Ros Hódes Chesván (Chesván hónap újholdja)

2025. 11. 21. – Ros Hódes Kislev (Kislev hónap újholdja)

2025. 12. 14. – Hanuka előestéje

2025. 12. 15–22. – Hanuka (Fény ünnepe)

Forrás: zsinagoga.net

További fontos zsidó ünnepek 2025-ben

Az őszi ünnepek után következik a hanuka (fény ünnepe) decemberben, majd tavasszal a Purim, a Peszach (zsidó húsvét), a Savuot és a többi jeles nap. Ezek mind a zsidó vallási és közösségi élet meghatározó elemei, de az őszi zsidó ünnepek 2025-ben kiemelten fontosak, hiszen ezek adják a zsidó újév spirituális alapját. Az őszi zsidó ünnepek 2025 időszaka tehát nemcsak a vallásos közösségek számára fontos, hanem mások számára is lehetőség az elmélyülésre, az önreflexióra és a családi, közösségi összetartozás megélésére.

Őszi zsidó ünnepek üzenete

Az őszi ünnepek ívet alkotnak: a Ros Hásáná önvizsgálatától és újrakezdésétől a Jom Kipur bűnbánatán át a Szukkót hálaadásáig és a Szimhát Tóra öröméig vezetnek. A természet őszi változásai, a betakarítás, a mulandóság és az újrakezdés lehetősége, szorosan összefonódnak a lelki folyamatokkal.

Bár ezek az ünnepek elsősorban a zsidó közösségek számára meghatározóak, üzenetük egyetemes: az önvizsgálat, a megbocsátás, a hála és a közösség öröme minden ember életében értékes és megszívlelendő.