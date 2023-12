A tökéletes, elronthatatlan lencsesaláta titka: ezzel a recepttel nem foghatsz mellé

Rengeteg magyar egész évben csak egyszer fogyaszt lencsét: szilveszter este. A hagyományok szerint a lencse - illetve más apró szemű étel, mint például a mák - fogyasztása gazdaságot hoz. Az ünnepi szokásokhoz híven sokan készítenek ilyenkor lencsesalátát, viszont később egész évben nem is gondolnak az ételre, pedig rengetegféleképpen elkészíthető, sokoldalú és egészséges alapanyag a lencse.

A lencse az egyik leggazdagabb növényi fehérjeforrás, így a növényi alapú étkezésben éppolyan fontos szerepet tölt be, mint a szója. Ebből következik, hogy a tápanyagokban gazdag lencse nem épp diétás fogás, már kevés is eltelít, ugyanakkor nagyon egészséges. Nagy előnye, hogy nem allergén és tápanyagai jól emészthetőek, fogyasztása kedvezőbb, mint a babé vagy borsóé. Lényegében csaknem minden fontos aminosavat tartalmaz, az állati fehérjeforrásokhoz képest elenyésző a koleszterin- és zsírtartalma.Szénhidráttartalma viszont jelentős, azonban a glikémiás indexe nagyon alacsony, így cukorbetegek étrendjébe is passzol.

A lencse élettani hatásai

A lencse kiváló A-vitamin, tiamin (B1), folsav, kálium, vas és cink forrás. Egykor gyógynövényként is alkalmazták, ecettel keverve pürésítették és bőrbetegségeket kezeltek vele. A lencse fogyasztása jótékony hatással van a májműködésre, az emésztésre, anyagcsere-folyamatokra. A folsav-tartalma miatt várandósok számára is javallott a fogyasztása. A vércukorszintet csökkenti és javítja a vérkeringést, nyugtató hatása is van.

A lencse fogyasztása különösen ajánlott diétázóknak, növényi étrendet követőknek, vérszegényeknek, várandósaknak és szoptatós anyáknak, kimerültség esetén, időseknek és lábadozóknak. A fogyasztása azonban

ellenjavalt köszvényeseknek magas purintartalma miatt.



Sokan azért kerülik a lencse fogyasztását, mert puffadást okoz és ez kellemetlen számukra - bőven elég nekik évi egyszer. Azonban gondosan elkészítve, mértékkel fogyasztva, illetve szervezetünket hozzászoktatva csökkenhet a puffadás. Aki ritkán fogyaszt lencsét, az többnyire jobban puffad tőle, ezért ha megfogadnánk, hogy jövőre többet fogyasztunk, akkor számíthatunk a kellemetlen tünetek fokozatos csökkenésére.

Ezenkívül érdemes a lencsét felhasználás előtt 2-3 órára beáztatni, felforralni, majd a habot leszedni róla, főzővizét leönteni és feltenni másodszorra is forrni, ezt a vizet fűszerezve. Van, aki kevés szódabikarbónával főzi, ez is segít megelőzni a puffadást. Aki pedig biztosra menne, át is passzírozhatja, vagy leturmixolhatja a lencsét felhasználás előtt, hogy a héj a legkevesebb gondot tudja okozni!

A lencse felhasználása

A lencse nagyon sokoldalú alapanyag, készülhet belőle (krém)leves, főzelék vagy sólet, ragu, saláta, szendvicskrém, de akár pástétom is és különféle sütemények (brownie, muffin, stb.). Ajánlott a lencsét - akárcsak más hüvelyeseket - nem keverni húsfélékkel, mert az még nehezebbé teszi az egyébként is fehérjében gazdag ételt. Levesekben és főzelékekben kombinálhatjuk más hüvelyesekkel, zöldségekkel, burgonyával, akár kiadós krémlevest is készíthetünk belőle. Köretként ugyancsak érdemes rizzsel, más hüvelyesekkel vegyítve használni.

A száraz lencsét párolni, illetve főzni szokták, gyakran fogyasztják köretként, salátaként. A lencséből lisztet is készítenek, melyből kenyeret vagy más péktermékeket sütnek. A lencsét használják pürésítve süteményekhez és krémekhez is, sőt a csíráztatott lencse ugyanúgy felhasználható salátákban, mint más csírák.

A tökéletes lencsesaláta

Valójában nem csak egyféle lencsesaláta létezik, a két legelterjedtebb változat a mustáros, illetve a majonézes verzió. Kiegészítésképpen egyes receptekben tesznek a lencsesalátákhoz virslit, füstölt húst, más húsokat vagy akár zöldbabot, főtt burgonyát, párolt almát/körtét, főtt tojást, rukkolát, (feta) sajtot, stb. Rengeteg variáció lehetséges, csak ízlés kérdése. Minden esetben ügyeljünk arra, hogy kellő ideig áztassuk a lencsét és olyan módon főzzük, hogy az a legkevésbé puffasszon - ahogy fentebb leírtuk. Ezzel megkímélhetjük magunkat és a vendégeinket is a kellemetlen mellékhatásoktól.

A mustáros lencsesalátához szükség lesz 25 dkg lencsére (több órán át áztassuk, akár elő is főzhetjük), egy kisebb fej vöröshagymára, egy sárgarépa, 5 dkg vaj, 10 dkg szalonna, fél liter alaplé vagy víz és leveskocka. Ezenkívül só, bors, mustár, borecet és olívaolaj. A zöldségeket, szalonnát apróra vágjuk, vajon megsütjük a szalonnát, majd mellétesszük a répát és néhány percig azt is sütjük. A lencsét is hozzátesszük, felöntjük az alaplével, ízesítjük és addig főzzük, amíg puha nem lesz. Finoman sózzuk, előtte kóstoljuk meg. Egy evőkanál mustárból, 2 kávéskanálnyi borecetből és 1 dl olívaolajból mártást készítünk, amit jól elkeverünk, és utána keverjük hozzá a lencséhez. Alaposan keverjük el - tehetünk hozzá apróra vágott zöldfűszereket is. Tálalhatjuk virslivel, főtt tojással is.

A majonézes lencsesalátához ugyancsak 25 dkg előre áztatott lencsére lesz szükség. Ez a változat lényegében egy franciasaláta lencsével, ahogy azt szeretjük készíteni, úgy készíthetjük el a lencsés verziót is. A lencsét megfőzzük, ízesítjük (sóval és borssal, de passzol hozzá a babér, kakukkfű, petrezselyem is. Készíthetjük lilahagymával, főtt répával, borsóval, kukoricával, burgonyával, de tehetünk hozzá főt virslit vagy tojást is. Attól függően, mennyi alapanyagunk van, használhatunk 1 kis tejfölt, vagy 2-t, esetleg egy nagyot, maximum feleolyan mennyiségű majonézzel. Egy tejfölhöz egy teáskanálnyi mustárt teszünk, borsozzuk, kikeverjük és ráöntjük a zöldségekre. Összekeverünk mindent.