Már most akkora a hőség, hogy több magyar településen vízhiány lehet: erre kell készülni

Még csak a nyár elején járunk, de már most akkora a hőség, hogy egyes településeken kiadták a figyelmeztetést, jobb lesz ha a lakosság kevesebb vizet fogyaszt – adta hírül az ATV Híradója.

A csatorna riportjából kiderül, Nagykovácsiban a vízszolgáltató már most takarékosságra kéri a lakosságot. Ez persze nem véletlen, tavaly az önkormányzat későn reagált, ezért maradtak a helyiek víz nélkül, sokszor fél napokra is. Volt olyan lakos, aki azt mondta, este tíz után már most is sokszor csak csordogál a víz a csapból.

A tavalyi sokkoló solymári eset kapcsán, amikor a város több településrészen napokig nem volt víz, a csatorna megkereste a Duna Menti Regionális Vízművet, hogy melyek a legveszélyeztetettebb települések. A válaszokból kiderült, hogy idén Solymár, Üröm, Pilisborosjenő, Budakalász, Szentendre, és Nagykovácsi egyes részein alakulhat ki vízhiány. Emellett takarékoskodást kérnek a lakosságtól, mert a fogyasztás sokszor meghaladja az ellátórendszer kapacitását.