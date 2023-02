Ilyen házakat vesz majd az újdonsült magyar lottómilliárdos: vajon kik lesznek a szomszédai?

Óriási összeg, több mint 2,8 milliárd forint a főnyeremény ezen héten az ötös lottón. Bár ebből a pénzből a legdrágább eladásra kínált ingatlanokat nem lehet megvenni, de a választék legfelső kategóriájában szereplő villák közül több is elérhető.

A “keretösszegből” kijön például egy 2,6 milliárdért eladásra kínált rózsadombi 10 szobás luxusingatlan mellett egy 2,4 milliárdos svábhegyi kastély is, emellett a II. kerület kútvölgyi városrészben is lehet keresnivalója a szerencsés játékosnak. A főnyeremény összegéből az ország számos településén a teljes ingatlankínálatot meg lehetne vásárolni. Balatonszepezden például 2,7 milliárdból megszerezhetőek az összes eladó ingatlan. A Balatonőszödön eladásra kínált lakóingatlanok összértéke 1,6 milliárd forint, így még maradna is a nyereményből. A legtöbb ingatlant pedig Csongrádon, Sarkadon és Törökszentmiklóson lehetne megvásárolni a lottójackpotból - írja elemzésében az ingatlan.com.

Luxusvillára vagy társasházra is elég

A jelenlegi kínálatban a legdrágább eladó ingatlan a budapesti Andrássy úton egy több mint 1000 négyzetméteres telken álló, összesen 2000 négyzetméter alapterületű, négyszintes villa, amiért több mint 6 milliárd forintot kér a tulajdonos. Bár ez nem fér bele a 2,8 milliárdos lottófőnyereménybe, de több luxusingatlanból is válogathat a leendő nyertes.

Például kijön belőle egy rózsadombi, 10 szobás, a hirdetés szerint szecessziós villa hangulatát idéző korszerű, 1000 négyzetméteres alapterületű panorámás ingatlan, amit 2,6 milliárd forintért kínálnak eladásra. Opció lehet a nyertes számára egy több mint 5 ezer négyzetméteres telken álló svábhegyi kastély, amely több mint 1100 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik. Emellett teremgarázs, medence is tartozik hozzá - a tulajdonos 2,46 milliárd forintért szeretné eladni. Hasonló árkategóriában van a budapesti II. kerület kútvölgyi városrészben található nettó 750 négyzetméteres alapterületű, négyszintes, panorámás liftes önálló ház. A tulajdonos 2,45 milliárd forintos irányáron kínálja eladásra az ingatlant.

A villaszerű luxusingatlanok mellett a lottóötös nyertese megvehet egy komplett, 2017-ben épült 5 emeletes, 88 szobát magában foglaló 5 emeletes IX. kerületi társasházat, amelynek lakóegységei jelenleg ki vannak adva. Ez az ingatlan is sürgősen új gazdát keres 2,3 milliárd forintért.

A Balaton déli és az északi partján is lehet keresnivalója a nyertesnek

Az ingatlan.com gyűjtése szerint számos olyan település van az országban, ahol a teljes kínálat elvihető a 2,8 milliárd forintos összegből. Például a Balaton északi partján, Balatonszepezden 13 lakóingatlan vár vevőre, ezekért összesen közel 2,7 milliárd forintot kellene fizetni. A tó déli partján, Balatonőszödön 17 ingatlant kínálnak eladásra, amelyek kevesebb mint 1,6 milliárd forintba kerülnének. Tehát még 1,2 milliárd forintja marad a nyertesnek, ha megvásárolja az összeset. Szintén a teljes ingatlankínálatot meg lehetne venni

többek között a Pest vármegyei Csomádon, a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunfélegyházán, a Fejér vármegyei Rácalmáson, ezeken a településeken 2,7 milliárd forint körüli összegről van szó.

Az összeállításból kiderül az is, hogy a legtöbb ingatlant a Csongrád-Csanád vármegyei Csongrádon lehetne megszerezni a pénzből, az itt eladásra kínált 117 ingatlan közel 2,8 milliárdba kerülne. A Békés vármegyei Sarkadon 105 eladó ingatlan található, amelyek 1,3 milliárd forintos összértéket képviselnek, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Törökszentmiklóson pedig 93 ingatlanból áll a komplett kínálat, utóbbiak esetébent összesen 2,02 milliárd forintos összeggel lehet számolni.

