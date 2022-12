Így úszhatod meg a rezsirémálmot: 13 trükk, hogy ne kelljen fagyoskodni idén télen

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ugyan augusztusban a lakosság számára is nőtt az áram és a gáz ára az átlagfogyasztás felett, az enyhe, meleg ősznek köszönhetően sok háztartásban még nem kellett bekapcsolni a radiátort, és megúszhattuk a brutális rezsiszámlákat. Most viszont egyértelműen beköszöntött a tél, éjszakánként már akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérő higanyszála, így elkerülhetetlenül is megkezdődött az idei fűtési szezon. Habár kénytelenek vagyunk otthon bekapcsolni most már a fűtést, azért néhány trükkel még mindig tudunk spórolni a rezsiköltségeiken. Ehhez gyűjtöttünk össze most 13 tippet, hogy az energiakrízis idején se fagyoskodjunk otthon.

Az idei tél biztosan nem lesz olyan, mint az eddigiek: augusztusban rengeteg magyar háztartást ért hideg zuhanyként a rezsicsökkentés korlátozása, ugyanis az energiaárak brutális emelkedése miatt a lakossági energiaszámlák is elkerülhetetlenül emelkedtek. Eddig azonban sokaknak szerencséje volt az enyhe ősznek köszönhetően, és nem nagyon kellett még bekapcsolni a fűtést, amivel a többség még megúszta a sokkolóan magas áram- és gázszámlákat. Azonban a héten már megérkeztek az első igazi fagyok, és ezzel együtt elkerülhetetlenül megkezdődött az idei fűtési szezon is. Ugyan most már elkerülhetetlen, hogy feljebb csavarjuk a radiátorokat, de egyáltalán nem mindegy, meddig tekerjük a fűtést. A Spruce cikke alapján most 13 alapvető trükköt gyűjtöttünk össze, melyek segítségével úgy tudunk spórolni a rezsiszámlánkon, hogy közben mégsem fázunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 1. Öltözzünk rétegesen Teljesen egyértelmű, hogy télen nem megyünk ki az utcára pulóver, kabát és más meleg ruhák nélkül. Ezt pedig nyugodtan megtehetjük otthon is, ha fázunk: a réteges öltözködéssel kevesebb hőt ad le a testünk, és könnyebben tudja szinten tartani a normális hőmérsékletét. Mindig annak megfelelően öltözködjünk, hogy épp hidegnek vagy melegnek érezzük a benti hőmérsékletet. 2. Vegyük elő a vastag zoknikat Bizonyára sokaknak ismerős érzés, hogy szinte jégcsappá fagy a lábuk, ha nincs elég meleg. A lábunkat érdemes mindig melegen tartani, nem csak a lábunk nem fázik, hanem az egész testünk kevésbé érzékeli a hideget. Ha igazán komfortosan szeretnénk érezni magunkat, vegyünk fel gyapjúzoknit vagy hordjunk otthon bélelt papucsot. EZ IS ÉRDEKELHET Rezsiemelés: eddig derül ki, mennyi lesz a lakossági gázár, áramár 2023-ban December 16-ig meg kell határozni a 2023 első negyedévére vonatkozó rezsiárakat - derült ki egy rendeletből. 3. Használjuk a tűzhelyet és a sütőt Ugyan nyáron a meleg miatt rémálom lehet a főzés, télen ennek pont az ellenkezője érvényes: ha ételt készítünk vagy melegítünk, használjuk a sütőt vagy a tűzhelyet, ugyanis ez pluszban melegíti a lakást a főzés mellett. Az elzárt sütő ajtaját hagyjuk nyitva, amíg hűl, ezzel ugyanis még több meleg levegő árad ki, és növeli a benti hőmérsékletet. 4. Fogyasszunk levest Nem csak a környezetünkön keresztül tudjuk melegen tartani magunkat, hanem belülről is. próbáljunk meg meleg ételeket fogyasztani a leghidegebb napokon, például egy tál forró levest. Ráadásul, ha otthon készítjük el az ételt ahelyett, hogy például rendelnénk vagy instant levesport használnánk, akkor az főzés közben is folyamatosan plusz meleget fog adni, és addig a fűtést is lejjebb vehetjük. 5. Igyunk meleg italokat A leves mellett a meleg italok is segítenek abban, hogy ne fázzunk otthon. Legyen az kávé, tea, kakaó vagy más forró innivaló, garantáltan növelni fogja hőérzetünk ivás közben, ráadásul a bögrét tartva a kezünket is melegíthetjük vele. EZ IS ÉRDEKELHET Itt a legegyszerűbb rezsitrükk: ezreket spórolhatsz, ezt a gombot kell megnyomni a mosógépen Kevesen merik használni ezt az üzemmódot, az általuk megkérdezett emberek mindössze 21 százaléka használja a mosogatógépet öko üzemmódban. 6. Párologtassunk Talán nem köztudott, hogy a párás levegő melegebbnek érződik, mint a száraz, alacsony páratartalmú környezet. Ráadásul a fűtés – különösen a távfűtés – miatt télen nagyon száraz tud lenni a levegő a lakásokban és házakban. Éppen ezért érdemes párologtatót használni, lehetőleg olyat, ami tud meleg és hideg levegőt is fújni. Emellett a párásabb levegőben a légutaknak is jót tesz; ilyen környezetben kevésbé fertőződünk meg légúti betegségekkel. 7. Állítsuk át a ventilátort Ugyan elsőre teljesen értelmetlennek tűnhet átállítani a ventilátort, hogy az ellenkező irányba forogjon, ez mégis segíthet felmelegedni, ha fázunk. Kapcsoljuk be a mennyezeti ventilátort a legalacsonyabb fokozatra az óramutató járásával ellentétes irányba a hidegebb napokon. Ezzel a felfelé szálló meleg levegőt visszanyomja a ventilátor felénk a plafonról. 8. Használjunk mikrózható melegítőpárnákat A melegítőpárnák relatíve olcsó termékek, cserébe viszont nagyon jól jönnek, ha igazán elkezdjük érezni otthon a hideget. Tegyük a melegítőpárnákat a mikróba, majd ülő vagy fekvő helyzetben melegítsük vele a kezünket és a lábunkat. Ezzel nem csak a végtagjaink nem fognak fázni, hanem általában sokkal kevésbé fogjuk érezni a hideget. Akár házilag is tudunk magunknak melegítőpárnát készíteni: varrjunk egy zsákot tiszta pamutból, töltsük meg szárazbabbal, majd tegyük 30 másodpercre a mikróba. A melegítést addig ismételjük, amíg párna el nem éri a kívánt hőfokot. EZ IS ÉRDEKELHET Horror rezsicsekket kaphat rengeteg magyar család: megbánhatja, aki nem lépett időben Mindenki arra törekszik, hogy a lehető legkevesebbet fogyasszon a hétszeresére drágult házból és a duplájára emelt áramból. 9. Pucoljuk ki a szellőzőt, radiátort Már szinte túl egyszerű trükknek tűnik, de elég egy alapos portalanítás a lakásban ahhoz, hogy sokkal melegebb legyen. Érdemes letörölgetni vagy kiporszívózni a szellőzőket, radiátorokat és a klímákat otthon, ugyanis a por könnyen eldugíthatja ezeket, ezáltal csökkentve a fűtési kapacitásukat. A klímáknál és a kályháknál pedig fontos, hogy évente ellenőrizve legyenek, az utóbbinál mindenképp a fűtésszezon kezdetéig hívjunk szakembert ehhez. 10. Toljuk arrébb a bútorokat Elsőre talán nem tűnik fel, de könnyen lehet, hogy azért fázunk otthon, mert bútorok takarják a radiátort. Igyekezzünk mindent eltenni a fűtőtestek elől otthon, így ugyanis érezhetően jobban melegítik a szoba levegőjét, mint mondjuk a kanapé hátulját. 11. Ne kapcsoljuk be a ventilátort a fürdőben Ugyan a fürdőszobai ventilátor praktikus, ha szeretnénk használni a tükröket fürdés után, azonban nem érdemes mindig bekapcsolni. Mivel a párás levegőt melegebbnek érezzük, ezért hagyhatjuk magától eloszlani a nedvességet a fürdőben, így kicsit tovább tovább tarthatjuk így fűtve a helyiséget. Plusz áramot spórolunk azzal, ha nem használjuk a ventilátort. 12. Használjuk az emeletet, galériát A meleg levegő könnyebb, ezért felfelé száll, amit az otthonunk elrendezéstől függően mi is ki tudunk használni. Ha van emelet a házunkban, vagy galéria a lakásunkban, akkor érdemes minél több időt ott tölteni, hiszen a meleg levegő is oda fog menni inkább. Akár érdemes megfontolni azt is, hogy télen felköltöztessük az otthoni irodánkat, hogy minél több időt tudjunk a melegebb helyiségekben tölteni, és addig is visszavehessünk a fűtésből. 13. Mozogjunk A mozgás hőt generál az izmok összehúzódásakor lezajló kémiai folyamatoknak köszönhetően. Persze nem kell ahhoz tudományos magyarázat, hogy tisztában legyünk ezzel. Ráadásul a testmozgásnak rengeteg formája van, amitől felviszi a testhőmérsékletünk. Ilyen például a takarítás, a torna, az edzés, de akár a szerelés is segíthet, hogy kevésbé fázzunk otthon télen. Jó ötlet lehet emlékeztetőt beállítani, hogy rendszeres időközönként felkeljünk és átmozgassuk magunkat kicsit, ezzel elkerülve, hogy az üléstől kihűljünk és beálljanak az izmaink. EZ IS ÉRDEKELHET Rengeteg magyar dolgozót betegíthet meg a saját cége: szörnyű igazságra derült fény A rezsiemelés miatt a cégek is kénytelenek lecsavarni a fűtést, ennek viszont a munkavállalók látják kárát.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK