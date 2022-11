Itt a legegyszerűbb rezsitrükk: ezreket spórolhatsz, ezt a gombot kell megnyomni a mosógépen

A mosógépeknél és mosogatógépeknél találhatunk öko üzemmódot, ami azt ígéri, hogy kevesebb energiát használva ugyanolyan eredményt fog hozni, mintha valamelyik alap üzemmódot használnánk. De bízunk abban, hogy a mosogatógép öko üzemmódban is megfelelően tisztít? Kevesen merik használni ezt az üzemmódot, az általuk megkérdezett emberek mindössze 21 százaléka használja a mosogatógépet öko üzemmódban.

Korábban mi is megírtuk, hogy több mint 60 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt a mosógép ha 40 fokról levesszük 20-ra a mosási hőmérsékletet. A szakértők szerint a mindennapi mosáshoz ez is bőven elég, de a koszosabb ruhák esetében sem kell feltétlenül a 40 fok. A modern mosószerek már 30-on is kiválóan működnek, ami kb. 40 százalékkal kevesebb energiát igényel, minthogyha a legelterjedtebb, 40 fokos hőmérsékleten használnánk a gépet.

De mi a helyzet, ha az öko-programot használjuk? Mennyit spórolhatunk ezzel? Érdemes egyáltalán öko üzemmódban használni mosógépünket? Ha nem erősen szennyezettek a ruháink, vagy nem a vasárnapi családi ebéd maradékait szeretnénk eltüntetni a tányérokról, akkor elfogadható eredményt kaphatunk öko üzemmódban is - derítette ki the Choice. A legrosszabb ugyanis ami történhet, hogy újra kell mosogatnunk, viszont még így is megéri ezzel az üzemmóddal a kísérletezés, hiszen vizet és energiát is megtakaríthatunk vele.

Általában minél forróbb a beállítás, annál jobb a mosási, szárítási teljesítmény viszont ezzel az energia-és vízfogyasztás is növekszik – emelte ki Ashley Iredale szakértő.

A mosogatógép és mosógép különböző üzemmódjai nem mások, mint ennek a három elemnek, tehát a víznek, a hőnek és az időnek a különböző kombinációi

- tette hozzá. Az öko, tehát ECO üzemmód így lényegében olyan program, amely alacsonyabb mosási és öblítési hőmérsékletet használ, ezáltal kevesebb energiát igényel a fűtés, minimalizálja a szükséges vízmennyiséget miközben még mindig képes a szennyeződések eltávolítására.

Az energiatakarékos mosás némi kompromisszummal jár a tisztítás intenzitásának tekintetében, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az edények,vagy a ruhák piszkosak maradnának. Az alacsonyabb hőmérsékletű víz a mosogatógépben rosszabb szárítási teljesítményt jelenthet, de az olyan funkciók, mint az automatikusan nyíló ajtók, vagy a belső ventillátorok ezt kompenzálni tudják. Sőt, akár a levegőn is hagyhatjuk száradni edényeinket. Minél magasabb a hőfok, annál jobb a mosogatógép mosási és szárítási teljesítménye, viszont ezzel növekszik az energia- és vízfogyasztás is.

Az öko üzemmód beállítása a különböző készülékeknél, modelleknél eltérő. Maga az öko kifejezés gyártmánytól és modelltől, sőt készüléktől függően is jelenthet mást.

Amikor a Choice németországi partnere mosogatógépeket vizsgált, megerősítetté, hogy az öko üzemmód biztosítja a legalacsonyabb energiafogyasztást a különböző márkák és modellek között. Megállapították azt is, hogy az alapértelmezett és a gyorsmosási programok 20-30 százalékkal több energiát fogyasztanak, mint az öko üzemmódok. A német tanulmányt követő szakirodalmi áttekintés megerősítette ezt, és azt is megállapította, hogy a gyors, illetve a 30 °C feletti hőmérsékletű mosóprogramok 30-100 százalékkal növelik az energiafelhasználást. Az automatikus kikapcsolás érzékelő nélkül használt szárítógépek pedig átlagosan 25 százalékkal növelték az energiafelhasználást.

A mosógép energiafelhasználásának 90 százaléka a víz felmelegítésére megy el, így a hűvösebb vizet használó öko üzemmódok kevesebb áramköltséggel járnak.

A szakértők szerint a háztartások mintegy 30 százalékos energiamegtakarítást érhetnek el, ha a mosogatógépet öko üzemmódban használják. Fontos tudni azonban, hogy itt a mosogatószer és a mosószer is fontos tényező, ugyanis a készülék üzemeltetési költségeinek egyharmadát is kiteheti ez, ezért fontos, hogy olyan mosószert használjon, amely jól teljesít bármilyen hőfok mellett.

Ez a legköltséghatékonyabb

A hideg mosás használata jelentős energiamegtakarítást eredményez, de nem szeretünk hideg vízzel mosni. Pedig hideg mosással akár 25 százalékkal több energiát is megspórolhatunk, mint öko üzemmóddal. Ezzel ellentétben azonban a gyors mosási programok nem energiatakarékosabbak, mint a hosszú programok, hiszen a mosógépben felhasznált energia 90 százalékát itt is a víz felmelegítésére fordítják.

A hosszabb mosási ciklus során végzett összes keverés és áztatás nem sok áramot emészt fel, azonban a gyors, forró mosogatás a mosogatógépben vagy a mosógépben több áramot emészt fel, ezért a hideg és hosszú mosás még mindig hatékonyabb.

Így spórolhatunk

Amennyiben pénzt, időt, energiát és vizet is szeretnénk megtakarítani, igyekezzünk olyan mosógépet választani, amely rendelkezik magas víz-és energiamegtakarítási jelöléssel. Továbbá elérhetőek rajta az öko beállítások, illetve késleltetett indítási funkcióval Működés közben pedig válasszuk az öko üzemmódot, mindig töltsük tele a mosógépet, a mosogatógépbe helyezés előtt pedig kaparjuk le az ételmaradékokat a tányérokról.

Ezen kívül használjuk bátran az öko üzemmódot hideg vízzel, kivéve ha olajos foltokról van szó. A mosópor is sokat spórolhat nekünk, az enzimalapú mosóporok ugyanis alacsony hőfokon is hatékonyak. Az elöltöltős modógépek pedig mintegy 50 százalékkal kevesebb energiát és vizet fogyasztanak, mint a felültöltősök.

