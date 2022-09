Megérkeztek az első gázszámlák: sokak adminisztrációs hiba miatt fizetik az eddigi többszörösét

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A szeptemberrel megérkeztek az első olyan számlák is, amelyek már a rezsicsökkentés-csökkentés utáni árat tartalmazzák. Azonban egyre több olyan panasz fut be, amik szerint a friss számlák érthetetlenül magas összeget tartalmaznak, annak ellenére is, hogy alig vagy egyáltalán nem használták a szolgáltatást – számolt be a Telex.

Az új rendelet szerint évente 1729 köbméter, azaz havonta 144 köbméter gáz hivatalosan mindenkinek a régi áron jár, csak az e feletti fogyasztást kell emelt áron megfizetnünk. Az átalányt fizetők esetén a szolgáltatók ezt a szabályt be is tartották, azonban a bediktálás alapján fizetőknél más a helyzet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Telexhez beékezett olvasói levelek alapján sokan jártak úgy, hogy egy köbméter gázt sem számláztak a kedvezményes áron. Ennek oka az, hogy a kedvezményes fogyasztást nem mindenkinek egy egységes jelleggörbe (ezt használják az átlagfogyasztás kiszámolására) alapján számítják ki az összeget. A szolgáltatók ugyanis különbséget tesznek azalapján, hogy a fogyasztók mire használják a gázt: fűtésre, vízmelegítésre, főzésre vagy ezek kombinációjára. A földgázszolgáltatók a legtöbb esetben egy évekkel korábbi bejelentés alapján tartják nyilván, hogy ki melyik kategóriába esik. Ezeknek eddig nem volt jelentőségük, azonban most bevezetésre került a súlyozási kulcs. Ez azt jelenti, hogy a valódi jelleggörbét a felhasználási lehetőségektől függően kalkulálják. Sok esetben pedig hivatalosan csak fűtésre használják a gázt, így a nyári fogyasztási határérték nulla. Így történhetett, hogy sokaknál a nevetségesen kevés fogyasztást piaci áron számlázták ki.

