Így játszható ki a brutális rezsiemelés: ezzel spórolhatsz rengeteget a húsbavágó számlákon

Most érkeznek meg a rezsicsökkentés korlátozása utáni első gáz- és villanyszámlák, azonban lehet, hogy az igazi sokk még sokaknak hátra van. A mostani lakossági energiaárak október 1-ig vannak érvényben, úgyhogy könnyen lehet, egy hónap múlva újabb emelésekre számíthatunk. Az energiakrízisben nem csak a drágulás miatt érdemes csökkenteni a fogyasztásunkon: ha esetleg jóval kevesebb gázt kapnánk a télen, akkor erre jobb már most felkészülni. 20 tippet szedtünk össze arra, hogy tudunk magunk rezsicsökkenteni otthon.

Ugyan a fűtési szezon még nem kezdődött el, de most érkeznek meg ez első számlák a rezsicsökkentés korlátozása után, úgyhogy sokakat kellemetlen meglepetés érhet már most. Az áram és a gáz ára még tovább nőhet a lakosság számára, ugyanis a mostani a tarifák október 1-ig érvényesek. Ráadásul sokaknak már most fájhat a feje, mennyivel kell majd télen többet költenie áramra és gázra, ha túllépi az átlagfogyasztásként meghatározott mennyiséget. Ebben a helyzetben mindenkinek érdemes spórolni az energiával, úgyhogy jobb minél előbb körülnézni otthon, milyen eszközök fogyasztanak feleslegesen áramot, illetve hogyan tudunk csökkenteni a gázhasználatunkon. Ehhez gyűjtöttünk össze 20 tippet az Independent és a Real Homes cikkei alapján.

1. Figyeljünk a túlfűtésre

Valószínűleg az egyik leggyakrabban emlegetett tanács az energiafogyasztás csökkentésére, hogy tekerjük le a fűtést. Persze könnyű ezt mondani, de senki sem szeretne télen fagyoskodni otthon. Azonban ahelyett, hogy a fűtési szezonban közepén csavarnánk le a radiátort, inkább kapcsoljuk be idén később a fűtést, ha van erre lehetőségünk. Ezzel fokozatosan hozzá tudjuk szoktatni magunkat az alacsonyabb beltéri hőmérséklethez, ahelyett, hogy télen vacognánk. Azért figyeljünk rá, hogy elég meleg legyen otthon, ugyanis 18 fok alá nem ajánlott menni.

2. Használjuk okosan a készülékeinket

Ma már a legtöbb otthonban napi szinten van használatban több háztartási gép is, ami komoly tétel lehet a villanyszámlán. Nagy különbséget jelenthet, mennyire használjuk okosan a mosogatógépet, mosógépet, vagy éppen a szárítót. Ne indítsuk el ezeket félig üresen, hiszen ugyanannyi energiát fogyasztanak, mintha telepakoltunk volna őket. A szárítót pedig ne használjuk, ha lehet: ugyan lassabban, de a szobában is megszáradnak a ruhák, így erre egyáltalán nem kell áramot használnunk.

3. Figyeljünk oda a konyhában

Ha kézzel mosogatunk, töltsük tele a mosogatót vízzel, és abban mossuk el a koszos edényeket, így ugyanis éves szinten spórolhatunk akár tízezer forintot. A vízforralónál pedig ügyeljünk rá, hogy csak annyi vizet melegítsünk, amennyire valóban szükség van. Ezzel vizet és áramot is spórolhatunk.

4. Nézzünk körül otthon

Lehet, már kicseréltük takarékos égőkre a villanykörtéket, de mi legyen a következő? Az utóbbi években a fenntarthatóság fontos szerepet kapott itthon is, sokan pedig igyekeznek minél takarékosabban élni, és a lehető legkevesebbet fogyasztani. Hasznos tippeket szerezhetünk a környezetbarát életmódot választóktól például YouTube-on, Instagramon vagy TikTokon.

5. Készítsük fel az otthonunkat a télre

Nem csak a fűtési számlánk szökhet az egekbe a télen: ha valamit váratlanul kell szerelni vagy pótolni otthon, akkor az is pluszköltséget jelenthet. Ezt viszont megelőzhetjük, ha már ősszel ellenőrizzük a lakás vagy ház állapotát, kell-e valamit javítani vagy cserélni, ezzel felkészülve a télre. Nézzük meg az ereszeket és a kinti csöveket, a kerti csapot, nehogy a téli fagyok miatt valami tönkre menjen.

6. A fürdésnél is spórolhatunk

Ha már elhatároztuk, hogy szeretnénk csökkenteni a gáz- és villanyfogyasztásunkon, akkor miért ne spórolhatnánk a vízszámlánkon is? Érdemes körülnézni a lakberendezési- és szaniterboltokban, ugyanis egy gazdaságos zuhanyrózsával jelentősen tudjuk csökkenteni a vízfogyasztásunkat is.

7. Ne hagyjunk csöpögni semmit

Ha már a vízzel is spórolunk, akkor ellenőrizzük otthon a csapokat: érdemes megszerelni a csöpögő berendezést, ugyanis egy hónapban két fürdőkádnyi víz folyik el így feleslegesen. Akár szakembert hívunk, akár magunk szereljük meg, mindenképp jót teszünk a pénztárcánknak és a környezetnek is, ha figyelünk rá, hogy ne legyenek csöpögő csapok otthon.

8. A huzatnak nincs helye

Az újépítésű ingatlanok általában jól szigeteltek és energiatakarékosak, azonban a régebbi lakásoknál és házaknál könnyen kiszökhet a meleg az ajtóknál-ablakoknál, esetleg a kéményen keresztül. Ezt viszont könnyen orvosolhatjuk pár szigetelőszivaccsal, melyeket a huzatos helyekre teszünk. Ráadásul hamar megtérül, ha így huzatmentesítjük az otthonunkat: rögtön melegebb lesz, és kevesebbet kell fűtenünk ugyanahhoz a beltéri hőmérséklethez, ha nem szökik el a meleg.

9. Húzzuk be a függönyt

Talán ez lehet a legegyszerűbb tanács az energiaspórolásra:ha este behúzzuk a függönyt és a sötétítőket, azzal jóval kevesebb meleg szökik ki az ablakoknál. Ha már a huzat ellen védekezünk, érdemes ezt is kihasználni, hogy jobban benn tartsuk a meleget.

10. Mérjük fel a fogyasztásunkat

Érdemes otthon körülnézni, milyen elektromos eszközöket használunk otthon napi szinten. Ebben a segítségünkre lehet egy fogyasztásmérő is, amivel meg tudjuk nézni, mely készülékek használják otthon a legtöbb áramot.

11. Szigeteljünk

Amennyiben nincs megfelelően szigetelve a lakásunk vagy házunk, mindenképp érdemes ezt pótolni. Ez a gáz- és a villanyfűtésnél is komoly tízezreket hagyhat a pénztárcánkban, ilyen energiaárak mellett pedig nagyon hamar megtérülnek a befektetett költségek.

12. Beszéljünk a főbérlőnkkel

Albérlőként nem olyan egyszerű csökkenteni a fogyasztásunkat, hiszen nem dönthetünk arról mi magunk, melyik energiaszolgáltatónál vagyunk, vagy kicseréljük-e a radiátort egy hatékonyabbra, esetleg leszigeteljük a lakást. Ajánlott még most, a fűtési szezon előtt leülni beszélni a főbérlőnkkel arról, milyen energiaspórolási trükköket tudunk bevetni otthon. Jó érv, hogy ez megtérülő befektetés lehet az ingatlantulajdonosnak is. Ki tudja, lehet, neki is van pár ötlete, hogyan csökkenthetnénk a rezsiköltségeken.

13. Rendezzük át a lakást

Nem mindegy, hol vannak otthon a bútorok ugyanis például a radiátor elé tolva könnyen blokkolhatják a fűtőtestből kiáramló meleg útját. Toljuk arrébb a kanapét vagy polcot, ami a fűtés útjában állhat.

14. A szőnyeget se felejtsük el

Érdemes beruházni pár minőségi szőnyegre a tél előtt, ugyanis hosszú távon ezzel is spórolhatunk a fűtésen attól függetlenül, milyen típusú padlónk van otthon. A textilek segítenek a megtartani a meleget, hiszen egy plusz szigetelőrétegként működnek. Nem mellesleg sokkal kellemesebb egy szőnyegen végigmenni, mint a hideg padlón.

15. Ne fűtsük az üres szobát

Ha tudjuk szabályozni a fűtésünket, akkor mindenképp érdemes lecsavarni a radiátort a nem használt helyiségekben. Figyeljünk viszont rá, hogy ne kapcsoljuk ki teljesen a fűtést itt sem, ugyanis az problémát okozhat a rendszerben

16. A vízmelegítővel is spórolhatunk

Ha vízmelegítőt használunk otthon, érdemes egy fokkal alacsonyabbra venni a beállítást, mert már ennyivel is spórolhatunk a felhasznált energián. Arra viszont vigyázzunk, hogy ne legyen 60 fok alatt a tartály hőmérséklete, nehogy elszaporodjanak benne a baktériumok.

17. Stand-by helyett kikapcsolás

Tízezreket spórolhatunk már azzal is, ha figyelünk arra, hogy stand-by mód helyett kikapcsoljuk otthon az elektromos készülékeket. Lényegében bármilyen áramot használó eszközt kihúzhatunk a konnektorból, ha éppen nem használjuk. Vásárolhatunk egy okos áramkapcsolót is, ami előre beállított időszakban engedi csak stand-by módban állni a készülékeket.

18. Jelentsük a fogyasztásunkat

Ugyan egyszerűbb a havi lejelentés helyett átalányt fizetni, azonban egyáltalán nem mindegy, mennyi ennek a mennyisége. Ha az átalányunk magasabb a valós fogyasztásunknál, akkor keményen ráfizethetünk a magasabb rezsiárakra. Érdemes átállni a gáz- és áramfogyasztás jelentésére, amit elektronikusan is megtehetünk az energiaszolgáltatók honlapján.

19. Tudjuk, mi szerepel a számlán

Most igazán fontos lehet, hogy jól értsük, milyen tételek szerepelnek az áram- és gázszámlánkon. Érdemes mindig alaposan elolvasni a részletes elszámolást, hogy megfelel-e a fogyasztásunknak. Például többen is kaptak a valós gázhasználatuknál jóval nagyobb számlát most szeptemberben egy adminisztrációs hiba miatt. Jó, ha tudjuk mikor van jogunk reklamálni egy túl magas számla miatt.

20. Használjunk időzítőt

Ha tudunk időzítőt beállítani a termosztáton, akkor azt használjuk ki. Állítsunk be a fűtés kezdetét és a vízmelegítést fél órával korábbra, mint amikor fel akarunk kelni, és kapcsoljuk ki, mikor elmegyünk otthonról. Ezzel komoly összegeket spórolhatunk a rezsin, ha nem fűtünk, mikor nem vagyunk otthon.