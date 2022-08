Ezzel a 8 trükkel kijátszható a rezsiemelés: az élelmes magyarok már így csinálják

A növekvő energiaárak egyre több családot arra kényszerítenek, hogy spóroljon a villannyal és a gázzal: a legtöbben a napokban megkapták, mennyivel kell többet fizetniük augusztus elsejétől a szolgáltatóknak. Talán apróságnak tűnik, de sokat számít, ha lekapcsolod a villanyt, kihúzod a töltőt, vagy akár csak egy perccel rövidebb ideig tusolsz. Összeszedtük a legjobb rezsicsökkentő trükköket.

A rezsicsökkentés következtében Magyarországon évek óta nem változtak a lakossági gáz- és villanyárak, ennek az időszaknak azonban vége. A kormány ugyanis július 14-i bejelentése alapján augusztustól csak az átlagfogyasztás határáig lesz érvényes a hatósági ár, afelett a piaci árat kell fizetni a lakossági energiafogyasztóknak.

A villamosenergia esetében 2523kWh/év fogyasztásig 36 forint marad az ár, az e feletti fogyasztásnál már 70,10 forint/kWh. Az "éjszakai áram": 23,1 forint/kWh lesz a fogyasztási korlátig, e felett 62,9 forintot kell fizetni kilowattóránként. A hőszivattyúkra továbbra is a kedvezményes H tarifa vonatkozik: 36 forint/kWh.

A földgázfogyasztást tekintve 1729 köbméterig, vagyis 144 köbméter/hó fogyasztásig marad a kedvezményes 102 forint/m3, efelett 747 forint/m3 lesz az új díjszabás. Megmarad viszont a nagycsaládos kedvezmény. Sokan már a napokban megkapták, mennyivel kell többet fizetniük az áramért augusztus elsejétől.

Nincs más hátra: spórolni kell. A jelenlegi energiaválság idején a megtakarítás legfőbb módja a kevesebb fogyasztás, ezért összegyűjtöttünk olyan egyszerű módszereket, melyek segíthetnek minket ebben.

Le a fűtéssel

Ez az egyik legegyszerűbb módszer: alacsonyabb hőfokon kell tartani a lakást. A termosztát minden egyes foknyi csökkentésével a számlák 4%-kal csökkenhetnek. Persze ez lehet, hogy nem fog tetszeni minden családtagnak, kényesebb háziállatnak, de ez esetben magyarázzuk el nekik, hogy az Egészségügyi Világszervezet szerint 18 fokos otthoni hőmérséklet bőven elég az egészséges felnőttek számára, a nagyon időseknek és a fiataloknak ennél valamivel melegebbre van szükségük, de nem sokkal - írja a Moneysavingexpert.

Gyakori vita, hogy melyik az olcsóbb megoldás: egész nap alacsony fokozaton hagyni a fűtést, vagy csak akkor bekapcsolni, amikor szükség van rá. Az oldal szerkesztői kitartanak amellett, hogy csak akkor kapcsoljuk be a fűtést, amikor szükséges.

Szerelj fel víztakarékos zuhanyfejet

A vízhasználat csökkentése csökkentheti a vízórával rendelkezők számláit, segíthet a környezetnek és az energiaköltségeket is csökkentheti, mivel ha kevesebb vizet használsz, kevesebb vizet is kell felmelegítened. Ha te is visszariadsz a rövidebb vagy a ritkább zuhanyzás gondolatától - ami a legegyszerűbb módja a takarékosságnak -, akkor egy víztakarékos zuhanyfej lehet a legjobb megoldás. Egy átlagos család esetében ez 2%-os megtakarítást is jelenthet.

Ne gondold, hogy minden energiatakarékos izzó egyforma

A LED körülbelül feleannyi energiát fogyaszt, mint a nagyobb fénycsőspirálos "energiatakarékos izzók". Ugyan drágábbak, de a költségek hamar megtérülnek. De nyilvánvalóan az is segít, ha lekapcsoljuk őket, amikor nem vagyunk a szobában. Egyesek attól tartanak, hogy a lámpák állandó fel- és lekapcsolása energiapazarlás, de a brit Energy Saving Trust szerint jobb, ha lekapcsoljuk őket, amikor elhagyjuk a szobát, függetlenül attól, hogy mennyi időre.

Szökik a gáz, szökik a levegő

Amennyiben az ablakok, ajtók nem szigetelnek megfelelően, az utcát fűtjük: rengeteg energiát pazarolunk el. Járd körbe otthonodat, keresd meg az ablakok és ajtók alatti réseket, és jobb híján tömd be őket, vagy tegyél eléjük huzatfogót. A megfelelő huzatszigetelés 2%-kal csökkentheti az energiaszámlákat, Sokak szerint az ablakok fóliával való befedése is segíthet a hő megkötésében, és megakadályozhatja az elszökését.

1 perccel kevesebb

Ha csak egy perccel csökkentjük a zuhanyzás idejét, azzal évente sok ezer forintot takaríthatunk meg az energiaszámlákon és a vízszámlákon. Vásárolj akár egy időzítőt, hogy mindig szemmel tarthasd, hány percnél tartasz éppen, de sokan úgy spórolnak, hogy szappanozáskor elzárják a vizet. Ez talán kissé extrémnek hangzik, de nem annyira, mint a hideg vízzel való zuhanyzás – ezt tényleg csak a feketeöves spórolóknak ajánljuk.

Több ruhát hidegebb vízben

Próbálj meg hetente akár csak egy adaggal kevesebbet mosni, és minden alkalommal töltsd tele maximálisan a mosógépet. Egy modern, energiatakarékos gép esetében ezzel a módszerrel olyan nagyon sok pénzt nem fogsz megtakarítani, a régiek esetében már látványos lehet az összeg. Emellett amennyiben nem koszosak, zsírosak a ruháid, alacsonyabb fokozat is bőven elég nekik, így az állaguk is tovább megőrizhető.

Ne hagyd készenléti állapotban a készülékeidet

Természetesen jobb, ha kikapcsolod a készülékeidet, mintha készenléti állapotban hagynád őket, különben olyan dologra pazarlod az energiát, amit nem használsz. Ugyan az uniós törvények értelmében a 2013 után gyártott tévék és egyéb készülékek készenléti üzemmódban nem használhatnak 0,5 wattnál többet, ettől függetlenül érdemes kikapcsolni őket.

Kerüld a szárítógépet

Lehetőség szerint kerüld a szárítógép használatát, ezzel is sok pénzt megtakaríthatsz, hiszen rengeteg energiát fogyasztanak