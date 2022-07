Eszement drágulás jön az építőiparban: ők is megérzik a kata módosítását

Drágulni fognak az építőipari szolgáltatások, a szakemberek a lakosságra fogják hárítani a magasabb adóterheket.

Biztosan drágulás jön az építőiparban a kata szigorítása miatt, a magasabb adóterheket viselni kénytelen vállalkozók, szakemberek ugyanis át fogják azt hárítani a lakosságra - írja a Népszava. A lapnak Koji László, az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke ugyanakkor hozzátette: a drágulás mértékét egyelpre lehetetlen felbecsülni. A kata helyett javasolt átalányadózásból még akár jobban is kijöhetnek az építőipari vállalkozók, ebben a szegmensben ugyanis a bevétel 80 százalékát lehet költségként elszáolni, és csak 20 százalék után kell befizetni az adót.

Koji László elmondta azt is: a 148 ezer építőipari vállalkozásból 80 ezer dolgozik egyéni vállalkozóként, a katás vállalkozások pedig gyorsan szaporodtak annak bevezetése óta. Sok esetben előfordult, hogy ha a vállalkozó elérte az évi 12 milliós bevételi plafont, létrehozott a feleségének vagy anyósának is egy katás vállalkozást - ez pedig alkalmas volt a megrendelők megtévesztésére. A kata átdolgozásával tehát eddig nem látott terhek hárulnak majd az építőipari vállalkozókra, amely biztosan meg fog jelenni a megrendelők költségeiben is.