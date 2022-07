Azért ez nagyon durva: 4 milliót is bukhat, aki kata helyett erre az adózásra kényszerül

Közel 4 milliót is bukhat évente, aki KATA helyett Átalányadózásra kényszerül váltani.

Tekintettel arra, hogy több százezres nagyságrendű lehet az az adózói kör, akik az új szabályok miatt kiesnek a KATA adónem alól, kérdés, hogy számukra megfelelő alternatíva-e az átalányadózás választása. 2022. év vonatkozásában az átalányadózás választására a jogszabály tervezet 2022. október 31-ig biztosít lehetőséget. A bejelentéshez szükséges nyomtatványt a NAV augusztus 15-ig teszi közzé a jelenleg ismert menetrend szerint. Több milliós jövedelemtől eshetnek el az áttérni kényszerülők –hívja fel példaszámításában a figyelmet Dr. Korponai Babett, az ICT Business Advisory Zrt. vezető adószakértője.

Melyek az alapvető lényegi különbségek a két adózási forma között?

Példaszámítás magas bevétel esetén:

A fentiekből látható, hogy magas jövedelem esetén az átalányadózás mellett az adókötelezettség jelentősen magasabb, mint KATA esetén. Az új törvény elfogadásával 17 400 000 Ft maradna a KATA-s vállalkozónál, szemben az átalányadózó vállalkozásokkal, ahol ugyanakkora árbevétel mellett mindössze 13 536 000 Ft.

A fenti példa természetesen nem számol azzal, ha pl. KATA esetén 40% mértékű különadó fizetése is felmerül, vagy az átalányadózó egyéni vállalkozó nem főállású, így minden esetben az eset összes körülményei alapján kell megítélni a helyzetet, de valószínűsíthető, hogy sok esetben az átalányadózás választása jóval terhesebb lesz az adózókra

– állapítja meg Dr. Korponai Babett.

