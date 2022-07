Még ez is: emelkedő banki költségekkel is számolniuk kell a katásoknak szeptembertől

Nehéz időszak következik a katás vállalkozók életében: nemcsak a vállalkozásukat és annak adózását kell átgondolni, hanem olyan kapcsolódó költségtényezőket is, mint a bankköltség.

Át kell gondolniuk az átalányadózásukat és emiatt a vállalkozásuk folytatását is azoknak a katásoknak, akik nem, vagy nem csak lakossági ügyfeleknek szolgáltatnak, kivéve a taxisokat. Becslések szerint a bő 400 ezres kata körből legalább 300 ezren vannak ilyenek, bár szinte nincs az a katás kereskedő vagy szolgáltató, akitől egyáltalán nem vásárolhat – és ezáltal kérhet számlát – cég vagy vállalkozó. Ezért könnyen lehet, hogy jönnek még módosítások a kormány részéről, de jelenleg az látszik, hogy a katások legalább háromnegyedének nőni fog az adója és az egyéb költségei szeptembertől.

Ennek része a bankköltség is, mely viszont drasztikus mértékben nőhet. Ennek az az oka, hogy a katások nem tartoznak az áfa körbe és ezért magánszemélyek számára kínált bankszolgáltatásokat is igénybe vehetnek, amelyek árazása jóval kedvezőbb, mint a vállalkozói számlák esetében. Ezen kívül maga az állam is támogatja a lakosságot egyes pénzügyi költségekben, melyet a vállalkozók már nem élvezhetnek.

Kíváncsi vagy, melyek a legkedvezőbb vállakozói bankszámla konstrukciók? Hasonlítsd össze az ajánlatokat a Pénzcentrum kalkulátorával!

Növekvő terhek a bankszámlákon

Azok a katás vállalkozók, akik a szabályok változása miatt elhagyják az áfamentes kört – hacsak nem kizárólag tárgyi adómentes szolgáltatást végeznek –, a következő pénzügyi előnyöket vesztik el:

megszűnik a 20 000 forint alatti utalások pénzügyi tranzakciós illeték-mentessége, vagy 20 000 forint felett az első 20 000 forint illetékmentessége. Ez 60 forinttal megdrágítja minden egyes utalás banki díját.

megszűnik az ingyenes készpénzfelvétel havi két alkalommal, legfeljebb összesen havi 150 000 forintig. Itt 900 forinttal lesz drágább a bankolás, ha valaki a teljes kedvezményt kihasználta eddig katásként. Emellett a banki díj is megjelenik a vállalkozói számlán, ahol bankonként és konstrukciónként eltérő mértékben, de további több száz forintról van szó.

azoknak a katásoknak, akik állampapírba fektették a vállalkozói megtakarításaikat és ezt továbbra is szeretnék, ők – főleg az extraprofit adóval kapcsolatos szabályok óta megnövekedett pénzügyi tranzakciós illetékkel – jelentős drágulást élnek meg szeptembertől: minden, az államkincstárnál vezetett, állampapír vásárlási céllal rendelkező számlára történő átutalásnak 0,3 százalékos plusz költsége lesz, ugyanígy a visszavezetésnek a bankszámlára, szintén 0,3 százalékos plusz költsége, vagyis összesen 0,6 százalékos többletteherről beszélünk. Ez 100 000 forintonként számítva példának, 600 forintot vesz el a hozamból.

Végül megnövekedett terhekkel kell számolniuk a katásoknak a bankszámlavezetés költségei terén is. A bankok jóval drágábban vezetik az áfakörbe tartozók számára kötelező pénzforgalmi (vállalkozói) bankszámlákat. Egyáltalán nincs köztük olyan például, mely mentességet kínálna a pénzügyi tranzakciós illeték alól, miközben a lakossági számlák között - melyet a katások most használhatnak -, még mindig találunk ilyeneket

– mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu alapítója és bankszámla szakértője.

Egy nagyságrendet lépnek előre a bankköltségek

Ha egy katás vállalkozó a példa kedvéért havi 300 000 forintos bevétel mellett havi néhány, összesen 100 000 forintos utalásos, illetve csoportos beszedéses tranzakciót végez 1 darab közel 100 ezres ATM készpénzfelvétel mellett, erre még mindig találunk havi 300-400 forintos tartományba eső bankköltséget a lakossági számlák körében.

A pénzforgalmi bankszámlák között ugyanezekre a tranzakciókra mintegy tízszer (!) ekkora ajánlat a legkedvezőbb a hazai piacon.

A katás vállalkozóknak – bár az új szabályok 2022. szeptember 1-én hatályba lépnek – az adózásuk választásáról szóló nyilatkozatokat ráér 2022. szeptember 25-ig benyújtani az adóhivatalhoz. Akik a kata helyett átalányadóra váltanak, 2022. október 31-ig jelenthetik be az adóhivatalnak.