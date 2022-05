Csúnyán ráfizethet, aki most kivár: drágulás és magasabb hitelkamatok jönnek a lakáspiacon

Az idei első negyedévben közel 40 ezer ingatlanpiaci tranzakció volt, amely ugyan kicsit elmarad a 2021-es évkezdéstől néhány százalékkal, de még így is az elmúlt 10 év második legerősebb évkezdése. A következő negyedévekben is aktív ingatlanpiacra számítanak a szakemberek, így éves szinten várhatóan ismét 150-160 ezer körüli tranzakció várható.

Az idei első negyedévben további áremelkedést tapasztaltak a Duna House szakemberei, különösen az újépítésű ingatlanok és a nagyon keresett panellakások drágultak az ország teljes területén. Az újépítésű szegmensben az év hátralévő részében is drágulásra számítanak a szakemberek, ami a használt ingatlanok árára is hatni fog. Közölték, mivel várhatóan a hitelkamatok is emelkedni fognak, nem érdemes kivárni azoknak akik az idén szeretnének új otthonba költözni.

Az év elején felélénkült kereslet találkozott a szűk kínálattal a megyeszékhelyek és Budapest lakáspiacán, emiatt ismét lendületet kapott az áremelkedés. A fővárosban az eladásra kínált használt lakások és házak) átlagos négyzetméterára 894 ezer forintot tett ki, ami éves szinten 17 százalékos áremelkedésnek felel meg - derült ki egy másik elemzésből. A megyeszékhelyeken közül Győrben az eladó használt lakások négyzetmétere már meghaladja a 700 ezer forintot, ami több mint 40 százalékos éves drágulást jelent. Miskolcon és Szegeden 38-38 százalékkal nőttek az árak, így idén májusban 407 ezer és 626 ezer forintra rúgtak.

Két számjegyű áremelkedés látható a használt lakóingatlanok - lakások és családi házak - kínálati piacán a legnagyobb városokban.

A szakértők szerint vannak vásárlók, akik a felgyorsuló infláció, a háborús helyzet okozta bizonytalanság gazdasági helyzet elől ingatlanba menekültek és letudták a vásárlást az év első hónapjaiban. A többség viszont a lakáshitel-drágulás miatt bizonytalanabbá vált, így a saját lakását sem dobta piacra.

Az utóbbi 12 hónapban történt áremelkedés kifogta a szelet azoknak a vitorlájából, akik a gazdasági bizonytalanság miatt kivártak. Ha lesz is egy néhány százalékos árkorrekció, még így is drágábbak lesznek a használt lakóingatlanok, mint fél évvel ezelőtt. Ráadásul az infláció miatti kamatemelések eredményeként a lakáshitelek is drágábbak lesznek. A szakemberek abban egyetértenek:

aki költözést tervez és az anyagi fedezete is megvan az adásvételre, akkor nem érdemes a kivárásra játszani.