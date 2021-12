Elképesztően nagyot nőttek az elviteles karácsonyi menük árai is: olcsóbb otthon megfőzni?

Sokan döntenek úgy karácsony előtt, hogy a mostaninál több stresszt már nem tudnak elviselni, így nem főznek, inkább megrendelik a menüt szentestére. A Pénzcentrum idén is elkészítette szokásos körképét az elviteles ételek árairól, és kiderült, hogy sok helyen durva áremelések voltak.

Habár a vendéglátó egységek látogatottsága jóval elmarad az ilyenkor szokásostól, az étteremtulajdonosok bíznak benne, hogy az ünnepi szezon kicsit javít a mutatókon. Ellentétben a tavalyi évvel, idén úgy tűnik, ismét lehet szabadabban ünnepelni a karácsonyt és az új évet. Az oltások ma már mindenki számára, már a legfiatalabb generációnak is könnyen elérhetőek, éppen ezért a tavalyi évvel ellentétben idén minden jel szerint nem lesznek be- vagy lezárások.

Egyre többen döntenek úgy, hogy nem gőzölik magukat napokon keresztül a konyhában karácsony előtt, hogy aztán a család egy óra alatt elpusztítsa az eredményét, helyette inkább megrendelik az ételt karácsonyra. Sok étterem ismerte fel, érdemes készülni és jó előre megtervezni az ünnepi menüt, mert van rá kereslet. Ahogy az eddigi években, idén is megnéztük, mivel készülnek a leghíresebb, és a kevésbé ismert éttermek, no és persze az árakat is összehasonlítottuk. Arra jutottunk, hogy több olyan étterem amely tavaly még kínált karácsonyi menüt, idén már nem, illetve

szinte mindenhol áremelésre kényszerültek a tulajdonosok. Van, ahol csak 200-300 forint a különbség ugyanazon étel esetében, ám van olyan hely is, ahol közel 50 százalékkal magasabb árakra kell számítanunk egyes ételek esetében.

Ennek hátterében nem az éttermek nyerészkedése áll, hanem a 2021-ben elszabadult infláció. Mindenki tudhatja, aki szokott vásárolni, vagy olvassa rendszeresen a Pénzcentrumot, hogy durván elszálltak az árak, a karácsonyi alapanyagok árváltozásával külön is foglalkoztunk.

És ha ez még nem lenne elég, a szolgáltató szektort minden eddiginél mélyebben sújtja a munkaerőhiány – ezzel is foglalkoztunk több alkalommal. Ma már 300-350 ezer forintos nettó bérért vadásszák a pincéreket, felszolgálókat, a szakácsokról nem is beszélve, és ezek az extra költségek mind beépülnek az árakba.

Sárközy Ákos étterméről, a Texturáról már írtunk pár hete a szilveszteri menü kapcsán, mostanra azonban a karácsonyi kínálata is nyilvánosságra került. Az árak egészen szolidnak mondhatóak.

Halászlé ponttyal: 2100 forint

Halászlé harcsával: 2600 forint

Belsőség: 600 forint

Erdélyi töltött káposzta csomborral és csülökkel: 3200 forint

Kacsamáj pástétom, alma chutney: 3500 forint

Zserbó (2 szelet): 1800 forint

A Stex ház étterem karácsonyi menüjében a halászlé szürke harcsa filével 2890 forintba, a mézes, narancsos sütőtökkrém leves 1690 forintba, a töltött káposzta 3390 forintba kerül. Mivel tavalyi is megnéztük az árakat, tudjuk, hogy egy éve ilyenkor a halászlé 1890 forintba került, a töltött káposzta 1890 forintba. A rohanó infláció, a legfontosabb alapanyagdrágulás és a munkaerőhiány tehát a Stexet sem kerülte el.

A Széchenyi Kertvendéglő Budapest szívében, a Széchenyi fürdő épületének tövében található, Marton Gábor séf a következőket kínálja karácsonyra:

Pontyhalászlé: 1900 Ft / adag (20 dkg pontyfilé, 6 dl hallé)

Halbelsőség: 1200 Ft / adag (5 dkg haltej, 5 dkg ikra)

Töltött káposzta: 2400 Ft / adag

Konfitált kacsacomb párolt káposztával és hagymás törtburgonyával: 3200 Ft

Az árak a tavalyihoz képest 200-300 forintot emelkedtek.

A legendás Kéhli Vendéglőben, mely amúgy Krúdy Gyula kedvenc helye is volt, szintén van karácsonyi elviteles menü:

Hal alaplé: 1500 forint

potnyfilé: 600

harcsafilé: 1700 forint

ponty belsőség: 1300 forint

fácán húsleves:2900 forint

Töltött káposzta 3200 forint

Sült libacomb 3500 forint

Rosé kacsamell 3500 forint

egész libamáj zsírjában 20 000 forint

Talán itt volt a legdurvább áremelkedés a tavalyi évhez képest, a töltött káposzta ára 1400 forintot emelkedett, közel a duplájába kerül, egy adag sült libacomb ára 1400 forinttal nőtt, a rosé kacsamell ára 1300-at, egy egész libamáj 2020-ban még 150ezer forint volt, idén már 20 ezer.

Náncsi néninél a a karácsonyi elviteles rendeléseket 2021. december 18-ig lehet leadni,

Karácsonyi harcsa halászlé: 3 980 forint

kocsonya 3 250 forint

Töltött káposzta 3 920 forint

Konfitált kacsacomb párolt lilakáposztával, hagymás tört burgonyával, vörösboros aszalt szilvával és birsalma kompóttal 5 120 forint

Rosensteinéknél a karácsonyi menü idén így néz ki: