2021 még csak a kezdet: brutális válság sújthat le Magyarországra jövőre

Az utóbbi két év a koronavírus járvány miatt be nem teljesült várakozások és a bizonylalanság időszakaként vonult be a történelembe. A vírushelyzet mellé pedig mostanra világszerte számos egyéb aggasztó folyamat fenyegeti a gazdasági stabilitást. Az újév közeledtével a Pénzcentrum összegyűjtötte, milyen buktatók várhatnak a gazdaságra 2022-ben.

A legtöbb elemző alapvetően nagy mértékű élénkülést vár a világgazdaságban. Az árak várható konszolidálódásával valószínűleg a központi bankok, így a Nemzeti Bank vészhelyzeti monetáris politikája is hamarosan egy a "békeidőkre" jellemzőbb irányt vehet. Úgy látszik tehát, kifelé tartunk a válságból, de még számos dolog keresztbe tehet a pozitív várakozásoknak.

Az omikron variáns, az energiaválság, a kínai ingatlanszektor válsága, a Taiwani konfliktus és egy esetleges hard Brexit komoly fenyegetést jelentenek a világgazdaságra.

Persze pozitív meglepetéseket is hozhat a 2022-es év. A kormányok lehet folytathatják a válsághelyzet alatt bevezetett gazdaságélénkítő programjaikat. Kína következő öt éves terve világszerte a befektetések fontos katalizátora lehet. A pandémia alatt felhalmozott pénzekből pedig a fogyasztók komoly költésekbe kezdhetnek, ezzel pörgetve a GDP-t.

Új variáns, új korlátozások

Nehéz még megítélni, mekkora kárt okozhat a koronavírus új, omikron variánsa. Bár eddigi ismereteink szerint a mutáns jóval fertőzőbb, mint a vírus korábbi variánsai, egyelőre úgy tűnik kevésbé halálos azoknál.

Ha valóban egy gyengébb vírusról van szó, akkor remélhetőleg hamarosan visszatérünk a pandémia előtti kerékvágásba. Ez pedig erősen kihathat a fogyasztók magatartására, akik fogyasztásuk nagyobb részét költhetik szolgáltatásokra.

A lezárások és a coviddal szembeni óvatosság ugyanis tömegeket tartottak távol többek között az edzőtermektől, az éttermektől és a bároktól, akik ehelyett fogyasztási cikkekre költötték, vagy félretették a pénzt. A Bloomberg Economics jóslata szerint a költések kiegyenlítődése a 4,7 százalékos helyett 5,1 százalékosra duzzaszthatja a globális gazdasági növekedést.

De nem biztos, hogy ilyen szerencsés helyzetben leszünk. Egy fertőzőbb és egyben halálosabb variáns megjelenése ugyanis újra a mélybe ránthatja a gazdaságot. Ha a 2021-es év legszigorúbb intézkedéseit akár csak három hónapra is visszahoznák a világ nagyobb gazdaságaiban, az ugyanis a 2022-es növekedést 4,2 százalékosra vághatja vissza.

Ebben a helyzetben a fogyasztás is lassulna és valószínűleg a világszerte tapasztalható ellátási problémák is fennmaradnának. A logisztikai gondok és a munkaerőhiány ebben az esetben újra komoly, a gazdasági folyamatokra erősen kiható problémákat okozhat. Rossz előjel, hogy a kínai Ningboban (a világ egyik legforgalmasabb kikötőjében) az elmúlt napokban vezettek be újabb korlátozásokat.

Tovább szárnyalhat az infláció

A jegybank 5,1 százalékra emelte idei inflációs prognózisát, továbbá csökkentette GDP-várakozását 6,3–6,5 százalékra legfrissebb inflációs jelentésének kedden közölt főbb számai szerint – közölte keddi kamatdöntő ülését követően a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az előző, szeptemberi inflációs jelentésben 4,6–4,7 százalékos idei infláció és 6,5–7,0 százalékos GDP-várakozás szerepelt.

Az MNB ettől függetlenül továbbra is azzal számol, hogy a fogyasztói árak emelkedése 2022-től csökkenésnek indul. Az infláció jövőre 4,7-5,1 százalék, 2023-ban és 2024-ben 2,5-3,5 százalék a legújabb előrejelzés szerint.

Fontos viszont megjegyezni azt is, hogy a jegybank idei inflációs várakozása is 3,5-3,6 százalékon állt tavaly decemberben, tehát nem az első eset lenne, hogy elég nagy eltéréssel állították fel a prognózist.

Az idei éve elején rövid távú, átmeneti inflációs kiugrásokkal számoltak még csak, amiket követően akkori várakozásuk szerint az infláció 2022 elejétől már a 3 százalékos jegybanki cél körül alakult volna.

Most pedig semmivel nem könnyebb megjósolni, hogyan alakul az infláció jövőre, mint 2020 végén. Az omikron betörése ugyanis csak egy faktor, ami boríthatja a jelenlegi inflációs várakozásokat. Mindeközben a magyar fizetések is emelkednek, az ukrán-orosz konfliktus pediga gázárak fenntarthatóságát is veszélybe sodorhatja. A klímaváltozás által okozott környezeti események és egyéb ellátási problémák miatt pedig könnyen lehet, hogy az élelmiszerárak emelkedése sem áll meg a mostani szinten.

Nagy zűr lehet Kínában

2021 harmadik negyedévében a kínai gazdaság felívelés megtorpant. A törlesztési csőd veszélye fenyegeti az eladósodott China Evergrande kínai ingatlanfejlesztőt, a kínai ingatlanpiac pedig általánosságban is egyre komolyabb likviditási gondokkal küzd.

Eközben a koronavírus miatti újabb korlátozások és energiaellátási problémák is nehezítik a nagyhatalom gazdasági növekedését. Éves szinten így a növekedés 0,8 százalékosra esett vissza, az utóbbi években megszokott 6 százalék körüliről.

Bár az energiaválság valószínűleg enyhül jövőre, a másik két probléma esetében ez koránt sem biztos. Peking nagyon szigorú védekezési stratégiája valószínűvé teszi, hogy további korlátozásokat vezetnek majd be az omikron variáns miatt.

A finanszírozási problémáknak és az alacsony keresletnek hála pedig az ingatlanpiac is tovább gyengélkedhet. Ez pedig lesújtó hatással lehet az ázsiai ország gazdaságára, annak ugyanis 25 százalékát ezt a szektor teszi ki. A Bloomberg Economics egyelőre 5,7 százalékos növekedéssel számolnak Kínában. Ha ez az év folyamán 3 százalék körüli szintre esne vissza, az a kínai tőzsdén 2015-ben kialakult pánik óta nem látott válságot okozhat.

Beüthet a Brexit

Korábban London egyoldalúan felfüggesztette a Brexit-egyezményben rögzített, úgynevezett északír protokoll betartását. Észak-Írország az ír-északír határ szabad átjárhatósága érdekében bent maradt az Európai Unió vámuniójában és egységes piacán, miközben Nagy-Britannia önálló vámrezsim alá került.

A brit hatóságoknak az EU ügynökeként kellene elvégezniük a vám- és egyéb ellenőrzéseket az Ír-tengert átszelő áruk esetén. A Brexit megállapodásban rögzített, a britek unióból való kilépését követően életbe lépett kereskedelmi, vámügyi szabályozás miatt hónapok óta folyik a vita London és Brüsszel között.

Egyre inkább úgy tűnik a tárgyalások 2022-ig is elhúzódhatnak, az álláspontok pedig nem közelednek.

Mi történik, ha a tárgyalások elhalnak? A Brexit körüli eddigi konfliktusokból kiindulva a bizonytalanság a szigetországban székelő vállalkozásokra is csapást mérhet és bedöntheti a fontot is, erősítve az inflációt.

Ha eldurvul a konfliktus, az pedig a vámok és egyéb díjak növekedéséhez vezethet, még feljebb tolva a fogyasztói árakat, szerte az öreg kontinensen.

Éhséglázadást hozhat a csúcsdrágulás

Számos történelmi példa mutatja, hogy az éhezés a társadalmi feszültségek melegágya. A koronavírus válság és az időjárási viszontagságok szerencsétlen kombinációja pedig idén rekord közeli szintre tolta fel az élelmiszerárakat, ami tömegeket taszított nélkülözésbe.

A legutóbbi élelmiszerár-válság 2011-ben tömegtüntetéseket robbantott ki a közel-keleti országokban. A régió számos országa pedig a mostani válságban is érintett.

Szudán, Jemen és Libanon ráadásul olyan államok, amik lakóinak eddig is kijutott a feszültségből. Most pedig a 2011-esnél is durvábban érinti őket az élelmiszerválság, ami könnyen újabb zavargások szikrája lehet. Az ilyen felkelések pedig ritkán maradnak lokális szinten, tehát könnyen válságba taszíthatják az egész régió stabilitását is.

Egymásnak feszülhetnek a nagyhatalmak

A Kína és Taiwan közötti viszony további mérgesedése, legyen szó blokádról, vagy a sziget konkrét lerohanásáról, más világhatalmakat, így az Egyesült Államokat is beránthatják a konfliktusba. A szuperhatalmak közti háború ennek csak a legextrémebb forgatókönyve, de a kevésbé drasztikus eshetőségek sem sok jót vetítenek előre. Kereskedelmi konfliktus, akár embargó is jöhet.

Taiwan termelésének összeomlása pedig a félvezetők ellátási hiányához vezethet, amik többek között a mobiltelefonok és az autók gyártásához is nélkülözhetetlen alkatrészek.

Van miért bizakodni

Biztató jeleket is látni a világgazdaság jövőjére vonatkozóan. Az Egyesült Államok költségvetési politikája például expanzívabb lehet, mint amilyennek eddig látszott, ami pörgetheti a tengerentúlon a gazdasági növekedést.

Nemzetközi szinten örvendetes, hogy háztartások millióinak megtakarításai duzzadtak akár többszörösére, hála a korlátozásoknak és a bizonytalanság miatt visszafogottabb költésüknek. Ha ezt a pénzt a vártnál előbb kezdik el visszaforgatni a fogyasztók a gazdaságba, az pedig nagy lökést adhat a gazdaságoknak.

Kínában beindul az új ötéves terv, amelynek már az elérhető árú ingatlanok és a zöld energia alapú befektetések is fontos részei. Emellett a közelmúltban új ázsiai kereskedelmi egyezményt fogadtak el. Az úgynevezett átfogó gazdasági partnerségi megállapodás keretében pedig a nagyhatalom enyhíti a vámokat és növeli exporttevékenységét.

2020-ban a pandémia által sújtott gazdaságok az elemzők legsötétebb várakozásainál is alulteljesítették. 2021-ben azonban ez már koránt sem volt így. Számos ország gazdasága rendkívül gyors, felívelő pályára állt. Remélhető tehát, hogy a sötét felhők eloszlanak és a 2022-es év mérlege is inkább az ideire fog hajazni.