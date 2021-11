Atyaég! Ennyibe kerül a szilveszteri vacsora Sárközi Ákos pesti csúcséttermében

Ellentétben a tavalyi évvel, idén úgy tűnik, ismét lehet szabadabban ünnepelni a karácsonyt és az új évet. Aki virsli és lencsefőzelék helyett valami igazán különlegesre vágyik 2021 szilveszterén, annak számos lehetősége van: egyre több étterem hozza ugyanis nyilvánosságra karácsonyi, sőt már a szilveszteri menüsorát is. Sárközi Ákos étterme például kacsamájjal, különleges lencselevessel és sült galambbal várja a vendégeket az év utolsó napján.

Az oltásoknak köszönhetően a tavalyi év jórészt csendes ünneplése után idén ismét szabad az út a szilvesztei mulatságok és lakomák előtt. Sok étterem már meg is hirdette épp ezért a szilveszteri programját, menüjét. Így tett Sárközi Ákos étterme, a játékos kísérletezéseiről híres Textura is, ahol december 31-én az alábbi menüsorral várják a vendégeket:

Kacsamáj gránátalmával és marinált cikóriával/Szepsy Bohomáj Magnum 2018

Szarvasgomba póréhagymával és burgonyával/Villa Huesgen Riesling Magnum 2019

Beluga lencseleves sült paprikával és kecskesajttal

Sült galambmell sütőtökkel és tökmag üveggel/Bott Frigyes Pinot Noir 2020

Iberico tarja grillezett káposztával és hagymakrémmel/Pannonhalmi Infusio Magnum 2019

Az év Desszertje/Oremus 5 Puttonyos Aszú 2010

Bon-bon

1 víz és 1 kávé

A teljes menü ára 69 ezer forint + 12 % szervízdíj/fő, összesen tehát 77 280 forint személyenként.

A Pénzcentrum minden évben beszámol a top éttermek nem csak karácsonyi, de szilveszteri ajánlatairól is. Így ha a tavalyi évről nincsenek is adataink, tavalyelőttről tudjuk, hogy a New York Café-ban egy exkluzív vacsoraélmény az év utolsó napján 70 950 forint volt, a legendás Gundel étteremben 72 500 forint, a Mák Bisztróban 60 ezer forint/ fő + 12,5% szervizdíj. Tehát ez a 69 ezer forintos ár, annyira nem kiemelkedően sok, még a 2019-es viszonyokhoz képest sem – igaz, több helyen a vacsora mellé élőzene is szólt.

„Hova szállnak már el az árak még?”

A várakozásokat meghaladva, 6,5%-ra emelkedett az infláció októberben az előző havi 5,5%-ról döntően az élelmiszerárak és tartós fogyasztási cikkek árainak vártnál nagyobb növekedési üteme miatt. Ez azt jelenti, hogy minden drágul, nem csak az alapanyagok, amiből az éttermi fogások készülnek (Sárközi Ákos éttermében minden hozzávaló hazai), de azok szállítási költségei is (benzinár), és természetesen a munkaerő is, hiszen már egy bő hónap, és itt a 200 ezres minimálbér.

Általánosságban elmondható, hogy mindenütt van egy költségnyomás, akár a béremelkedések miatt, akár az üzemanyag/szállítási költségek miatt, tehát valamivel drágábbak lesznek a termékek idén

- mondta el lapunknak nemrég Vámos Györgyöt, az az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát.