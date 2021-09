Kemény árak: ilyen lakásokat vehetnének a magyar olimpikon a pénzjutalomból, amit kaptak

Vajon a jelenlegi ingatlanpiacon mire lenne elég a magyar olimpikonok díjazása? Szakértők most utánanézetek, hogy újdonsült bajnokaink milyen lakást, házat tudnának vásárolni szülővárosukban.

A tokiói olimpiára a korábbihoz képest jelentősen nőtt a magyar – mind az ép, mind a para – sportolók állami jutalmának összege. A kormány határozata alapján az újdonsült bajnokok 50, illetve 25, az ezüstérmesek 35,7, illetve 17,85, a harmadik helyezettek pedig 28,5, illetve 14,25 millió forintos díjban részesülnek. A dobogósok mellett a 4-8. helyezetteknek is jár a prémium.

Az ötkarikás játékokon hat, a nemrég befejeződött paralimpián pedig hét alkalommal halhattuk felcsendülni a magyar himnuszt, 16 sportolónknak köszönhetően. A Duna House korábban már közölte, hogy három olimpiai aranyérem sem lenne elég egy tokiói lakás vásárlásához, de mi a helyzet itthon?

Amíg Pesten és a főváros agglomerációjában viszonylag kiegyenlített kereslet mutatkozott lakásár szempontjából, addig Budán és vidéken továbbra is kiugró értékek voltak megfigyelhetők augusztusban

– elemezte a piacot Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. „Vidéken az ingatlanok 39%-a 250 ezer forint alatti négyzetméteráron kelt el, ezzel szemben a budai városrészben a tranzakciók közel fele 900 ezer forint feletti négyzetméteráron cserélt gazdát. A 2021-es évben is emelkedő újépítésű árakkal számolunk, amelynek mértéke 5-10%-os is lehet – lokációtól és ingatlantípustól függően.”

A legmagasabb négyzetméterárral tehát a fővárosban született bajnokainknak kell számolnia. Amennyiben a jutalom teljes összegét (107 millió Ft) ingatlanvásárlásra fordítaná Csipes Tamara, úgy az ingatlanközvetítő jelenlegi kínálatából egy 3. emeleti, 69 m2-es, 2+1 félszobás téglalakást tudna finanszírozni a belvárosban, a Thália Színház felett.

Kozák Danuta és Milák Kristóf 100 millió forintért akár egy városközpontban elhelyezkedő, újépítésű Loft lakást, vagy egy 139 m2-es, 4 szobás, nagypolgári épületben található ingatlant is vásárolhatnának Budapest 9. kerületében.

A Szilágyi Áronnak kiosztott 78,5 millió forintos jutalomból Ómátyásföldön egy közel 1.200 m2-es telken fekvő, lakható állapotú, kétszintes családi házat lehetne vásárolni, vagy ebből az összegből olimpiai bajnok vívónk biztosíthatná magának, hogy ő legyen az első lakója egy, a Városliget közvetlen közelében lévő, 4 szobás, 2 erkélyes lakásnak.

Paralimpiai asztaliteniszezőnk, Pálos Péter már szűkebb kínálatból válogathatna. Az aranyérméért kapott 25 millió forintos díjazás általánosságban egy 20-40 m2 közötti, egyszobás lakásra lenne elegendő a fővárosban.



Pest megyében, így például Cegléden, Lőrincz Tamás szülővárosában az ingatlanokat átlagosan 286.300 forintos négyzetméteráron lehet megvásárolni. Az olimpiai arany 50 milliós jutalmából így egy jó állapotú, 175 m2-es házba költözhetne a Lőrincz család. Hasonló lehetősége lenne az ingatlanvásárlásra Kárász Annának is Dunaújvárosban, de valamivel alacsonyabb, 280.300 forintos, átlagos négyzetméteráron számolva. Tótka Sándor szintén ilyen opciók közül válogathatna szolnoki viszonylatban (281.200 Ft/m2).

Mivel a nagyságrendileg 16.000 fős Mezőtúr nem bővelkedik ingatlantranzakciókban, ezért Jász-Nagykun-Szolnok megye „fővárosában” vizsgálta meg a Duna House, hogy mire költhetné el a kajakos a kapott prémiumot. A szegedi Kopasz Bálint is hozzájuthatna egy ekkora méretű házhoz, ám neki is a Tokióban összelapátolt teljes díjazását, azaz 71,5 millió forintot kellene szánnia erre. A csongrád-csanádi megyeszékhelyen ugyanis 49, illetve 52-52%-kal magasabbak az egy négyzetméterre jutó egységárak, mint Pest, illetve Fejér vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Veres Amarilla paralimpiai bajnok párbajtőrvívó 25 millió forintjából futná egy belvárosi, háromhálószobás-nappalis lakásra vagy egy, a városközponthoz közeli, lakható állapotú házra Békéscsabán. Mindezt úgy, hogy jelenleg 200.000 forintos négyzetméteráron kelnek el abban a térségben az ingatlanok. A szarvasi születésű Bodonyi Dóra a helyi piacon nem igazán tudna válogatni, de békéscsabai viszonylatban akár egy újépítésű, 90%-os felkészültségi fokban lévő, 730 négyzetméteres telken fekvő, belvárosi családi házat tudna vásárolni 78,5 millió forintos jutalmából.

A norma szerint 27 millió forintért már lehetett házat vásárolni Baranya megyében, így elmondható, hogy 2020 első félévéhez képest, közel 16%-os növekedéssel, 224 ezer forintra emelkedtek a négyzetméterárak. A 19 éves Konkoly Zsófia valószínűleg még nem szeretne külön költözni, de ha mégis, akkor a paralimpiai arany- és két ezüstérméért kapott 63,5 millió forintot egy újépítésű, 140 m2-es, szerkezetkész ikerházra vagy egy 1900-ban épült, három külön lakrészből álló házra is költhetné Pécsett. Ugyanez az összeg Szigetváron két kisebb, felújított házra lenne elég Pap Biankának, de a nagyvátyi Kiss Péter Pál is egy minimum háromhálószobás, garázzsal is ellátott, jó állapotú ingatlant tudna vásárolni 25 millió forintból a baranyai város családi házas övezetében.

Júliusban az ingatlanpiaci aktivitás átcsoportosult Nyugat-Magyarország területére, ahol 18-20%-kal nőtt az ingatlanok átlagos négyzetméterára. Kivételt talán csak Zala megye képvisel, hiszen a Duna House adatai alapján ez a mérték nem drágulásban, inkább kisebb mértékű korrekcióban mutatkozott meg. Átlagár tekintetében a legdrágább településnek Illés Fanni szülővárosa, Keszthely számít, amely elsősorban a Balaton-part közelségére vezethető vissza. A városban átlagosan 396.000 Ft/m2 áron lehet ma hozzájutni egy téglalakáshoz, így paralimpiai bajnokunk nagyságrendileg egy 60-70 négyzetméteres ingatlanba tudná befektetni 26,4 milliós prémiumát.

A Duna House legfrissebb adatai szerint Győr-Moson-Sopron megyében mérsékelt, mindössze 5%-os az áremelkedés, az idei és a tavalyi év január-augusztusi időszakát összevetve. Az újépítésű lakások egyre népszerűbbek, igaz, átlagos négyzetméteráruk eléri már a 420.000 forintot. A tokiói olimpián távolugrásban aranyérmet nyert paralimpikonunk, Ekler Luca így egy 40-45 négyzetméteres, újépítésű ingatlant tudna vásárolni Győrben, 27,8 millió forintért.