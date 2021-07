Gyors körtebefőtt télire: Körtebefőtt recept, avagy hogyan készül a körtebefőtt száraz dunsztban?

Az idénygyümölcsök közül az egyik legfinomabb kétségkívül a friss, édes, lédús körte, amit egyrészt megvásárolhatunk a boltban, másrészt leszüretelhetünk otthon, saját gyümölcsfánkról is – utóbbi esetben mit kezdjünk a hirtelen beérő, nagymennyiségű körtével? Hogyan tartósítható a körte körtebefőtt formájában, hogyan készül a körtebefőtt télire, hogy egész évben fogyaszthassuk?

Cikkünkben a körtebefőtt készítés rejtelmeibe vezetjük be olvasóinkat, ami sokkal egyszerűbb, mint azt gondolnánk. Ez a körtebefőtt recept bármelyik körtefajta feldolgozására alkalmas: tudd meg, hogyan készül a körtebefőtt száraz dunsztban és nedves dunsztban, vagyis hogyan tehető el a körtebefőtt télire. Mi történik, ha a körtebefőtt a hónapok alatt megbarnul, miért barnul meg a körtebefőtt? Milyen gyümölcs-cukor arányokat kell eltalálnunk a körtebefőtt készítése során?

A befőzés alapjai

A befőzés a lekvárkészítés mellett az idénygyümölcsök tartósításának a legegyszerűbb útja, amit azért is fontos ismernünk, mert a hirtelen beérő, nagymennyiségű gyümölcsöt nem biztos, hogy egyszerre el tudjuk fogyasztani. A befőzés, ugyanígy a körtebefőtt készítés friss gyümölcsök használatával történik, amelyeket a cukros szirup és a légmentes lezárás tartósít, azonban a biztonság kedvéért, főként, ha ez az első próbálkozásunk a körtebefőtt készítésére, érdemes használnunk üvegenként egy késhegynyi szalicilt, hogy biztos legyen a sikerélmény.

A befőzés legfontosabb mozzanata a dunsztolás: a többi gyümölccsel egyetemben a körtebefőtt száraz dunsztban és nedves dunsztban is tartósítható; hogy mi melyik verziót választjuk, csak rajtunk múlik, de elsőre érdemes lehet a talán egyszerűbbnek mondható, száraz dunsztolást kipróbálnunk. Nézzük, hogyan készül a gyors körtebefőtt télire!

Gyors körtebefőtt recept

A körtebefőtt hozzávalói

5 kg körte, héjastól

1 kg kristálycukor

0,5 dl citromlé (az áztatáshoz)

3l víz

1 késhegynyi szalicil üvegenként (a tartósításhoz)

ízlés szerint téli fűszerek

A körtebefőtt készítése: körtebefőtt télire

Készítsük elő a friss körtéket (válasszunk érett, de nem túlérett gyümölcsöket): vágjuk őket négyfelé, vagy nagyobb körték esetén kisebb szeletekre. Alapvetően nem szükséges a körte meghámozása, de ízlés szerint ezt is nyugodtan megtehetjük. A magházat és a szárrészt távolítsuk el. Hogy a körteszeletek meg ne barnuljanak (az almához hasonlóan a körte is hajlamos rá), áztassuk a gyümölcsöket citromos vízbe. Amikor minden körteszelet készen áll, csepegtessük le azokat, majd helyezzük őket az alaposan megtisztított, tetszőleges méretű befőttes üvegekbe. A cukrot forraljuk fel a vízben, míg teljesen el nem olvad, ekkor egy egyszerű szirupot kapunk. Ezt a szirupot töltsük a befőttekbe, míg a körték közötti hézag el nem tűnik. Ennél a lépésnél ízlés szerint adhatunk fűszereket is a körtebefőtt tartalmához, például gyömbért, fahéjat vagy szegfűszeget, hogy a körtebefőtt télire illjen a későbbi karácsonyi hangulathoz. Tegyünk egy-egy késhegynyi szalicilt a körtebefőttek tetejére, majd zárjuk le celofánnal (erősítsük befőttes gumival), végül a befőttes üvegek tetejével. Ezután a körtebefőtt tartósítása következik, amit elvégezhetünk száraz dunsztban vagy nedves dunsztban is.

Körtebefőtt nedves dunsztban

Az körtebefőtt nedves dunsztban való tartósítása nagyon egyszerű: fogjunk egy jó nagy lábast, helyezzük bele a körtebefőtt üvegeit, öntsük fel az üvegek közötti teret vízzel, majd melegítsük az egészet addig, míg a körtebefőtt belsejében lévő cukros lé is el nem kezd bugyborékolni. Hagyjuk benne az üvegeket a nedves dunsztban, ezalatt a fazekat tartsuk konyharuhával letakarva. Körülbelül 10-12 óra alatt az egész körtebefőtt adag lassan kihűl, ezután eltehető a körtebefőtt télire.

Körtebefőtt száraz dunsztban

Az körtebefőtt száraz dunsztban való tartósítása még egyszerűbb, mint az előző esetben: ekkor a körteszeleteket először átforrósítjuk a cukros szirupban, vigyázva, nehogy megfőzzük őket, majd a forró gyümölcsöket és a cukros levet egyszerre töltjük bele az előre alaposan lefertőtlenített, tiszta befőttes üvegekbe. Adjuk hozzá a késhegynyi szalicilt, zárjuk le, majd takarjuk be a körtebefőtt üvegeket alaposan papírral vagy konyharuhával, hogy ez esetben is lassan távozhasson a körtebefőtt hője. A befőttes üvegeket sütőben, 100°-on elő is melegíthetjük.

Meddig jó a körtebefőtt?

A körtebefőtt, ha a fent leírt utak valamelyikét alkalmazva tartósítjuk, mindenképpen kibírja a telet, így egész évben csemegézhetünk a körtebefőtt raktárunkból. Ha egy-két körtebefőtt nem fogy el a téli szezon alatt, az sem nem probléma, ugyanis elfogyaszthatjuk azt jövő nyáron, sőt, akár a következő télen is. Tovább viszont nem érdemes őrizgetni, hiszen hiába marad a körtebefőtt évekig ehető, frissebb, gusztusosabb gyümölcsök kerülnek majd a helyére és a tavalyelőtti körtebefőtt soha nem fog már lekerülni a polcról.

Miért barnul meg a körtebefőtt? Megromlott?

A befőttek tetején gyakran megbarnulnak a gyümölcsök. Ez egy oxidációs folyamat eredménye, amit annak köszönhetünk, hogy nem dunsztoltuk megfelelően a befőttet, vagy nem adtunk hozzá szalicilt. Érdemes a körtebefőtt gyümölcseihez annyi cukorszirupot adnunk, amennyi biztosan ellepi azt, hogy egyik körteszelet se lógjon ki – lehetőleg töltsük az üvegeket teljesen tele. Ha kevés a cukorszirup, ne aggódjunk, egyszerűen főzzünk még hozzá, a fent leírt arányok betartásával.