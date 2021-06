Nagy a pörgés az albérletpiacon: különös helyzetben találják magukat az egyetemisták

Kezd magára találni az albérletpiac. A bérleti díjak növekedést mutatnak havi szinten, de még mindig olcsóbbak mint egy évvel ezelőtt. A tartósan olcsóbb bérlemények és az általános újraindulás miatt pedig a kereslet is 5 éves rekordszintre nőtt. A KSH-ingatlan.com májusi lakbérindexe szerint országosan 1 százalékkal, Budapesten pedig 1,1 százalékkal emelkedtek az átlagos bérleti díjak áprilishoz képest, a múlt év azonos időszakától azonban még 2 és 3,8 százalékkal maradtak el. A júliusi-augusztusi albérletpiaci főszezonban az egyetemisták kivételes helyzetben lesznek, „békeidőben” még soha nem látott szintű kínálatból válogathatnak.

A járványhatás visszahúzódásával a folytatódik az élénkülés az albérletpiacon, amely most kanyarodik rá a nyári főszezonra, amikor a diákok egy része a szeptemberi iskolakezdéshez keres magának lakást - áll az ingatlan.com friss elemzésében, amelyből a KSH-ingatlan.com lakbérindexének májusi eredményei mellett kiderül az is, hogy június végén Budapesten, a megyeszékhelyeken és a kisebb városokban mennyiért kínálták a kiadó lakásokat.

Havi összevetésben a májust is áremelkedéssel zárta az országos albérletpiac a KSH-ingatlan.com lakbérindexe szerint. Egy hónap alatt 1 százalékkal nőttek az országos átlagos bérleti díjak, ez lassulást jelent áprilishoz képest, amikor 1,3 százalékos drágulást ment végbe az egy hónappal korábbihoz képest. Budapesten szintén mérséklődött a drágulás üteme, májusban - áprilissal összevetve - 1,1 százalékkal voltak magasabbak az átlagos bérleti díjak, az egy hónappal korábbi 1,3 százalékos többlettel szemben.

Éves összevetésben még mindig a negatív tartományban van a lakbérindex országosan 2 százalékkal, ami leginkább a fővárosban tapasztalt bérletidíj-csökkenésnek köszönhető. Tavaly június végi 150 ezres budapesti átlagos lakbérszinthez képest most 140 ezer forintos az átlagos albérletár a fővárosban, ami 9 százalékkal alacsonyabb mint egy évvel ezelőtt

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Szezon előtt, kivételes helyzetben

Az ingatlan.com adatai szerint január és június közepe között a kiadó lakások iránti érdeklődések alapján ötéves rekord született, 2016 óta nem volt a mostani hasonló kereslet. Közben a kínálat is csúcsközelben van. “Békeidőben, vagyis koronavírus-járvány mentes időszakban, sosem volt még ilyen széles a kínálat júniusban. Igaz, tavaly a mostaninál több kiadó lakásból lehetett válogatni, de akkor a járványhatás torzította az összképet. Egyrészt rengeteg, korábban turistáknak rövid távra lakás került a piacra, emellett a diákok kereslete is visszafogottabb volt az online, illetve hibrid oktatás miatt” - mutatta be a piaci helyzetet Balogh László. A szakember azt is elmondta, hogy az egyetemisták és a kiadó lakások iránt érdeklődők az idei albérletszezonban kivételes helyzetben lesznek a nagy kínálat miatt.

A budapesti piacon segíti a kiadó lakást kereső diákokat az is, hogy a fővárosi piacon a járvány előtti évekkel ellentétben az airbnb-s ingatlanok kínálatot elszívó ereje még nem érezhető, mert a külföldi turisták még nem tértek vissza. “A fővárosban 6 ezerre csökkent az airbnb-s lakások száma, ami 70 százalékkal marad el a 16 ezres csúcstól, a 10 ezer "eltűnt" lakás pedig “átállt a másik oldalra”, azaz a hosszú távra - jellemzően diákoknak - kiadandó kínálatban jelent meg.

Árkörkép kerületekkel, nagyvárosokkal

Az átlagos budapesti bérleti díj a budapesti kínálati piacon június végén 140 ezer forint volt. A legolcsóbb kerületek közé tartozott a X., a XX., a XXI. és a XXIII., ezeket a városrészeket egyaránt 120 ezer forintos havi bérleti díj jellemezte. A másik véglet a II. és az V. kerület, ahol 180 ezer forint volt az átlagdíj.

A Budapesten kívüli piacot nézve kiderül, hogy az egyetem városok közül Debrecenben, Győrben és Szegeden egyaránt 110 ezer, Pécsen pedig 100 ezer forintos áron kínálták kiadásra az ingatlanokat.