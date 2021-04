Mától este 11-ig szabad kijárás: megjelent a friss rendelet a nyitás részleteivel

Szombattól a teraszok és a kerthelyiségek reggel öt óra és este fél tíz között nyitva lehetnek, és a kijárási korlátozás pedig 11 órára módosul. Beltérben fogyasztani továbbra sem lehet, csupán elviteles étel-ital átvétel és mosdóhasználat céljából lehet vendégeknek ott tartózkodni, és a maszk is kötelező. A teraszon, kerthelyiségben már nem kell maszk, azt csak a személynek kell viselnie.

A múlt heti közlésekkel, és az április 15-én hatályba lépett rendeletmódosítással összhangban vendéglátó üzlet (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) kerthelyiségében vagy teraszán reggel 5 óra és este 9.30 óra között a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett, ugyanakkor este 9.30 óra és reggel 5 óra között a vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása tilos. Tehát érdemes az utolsó kortyokat és falatokat inkább otthagyni, mint kockáztatni egy bírságot, vagy hogy miattunk zárjanak be egy helyet.

A most érvénybe lépő rendelet kiköti ugyanis, hogy az új védelmi intézkedés betartásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni. Ha ezt elmulasztja, 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírsággal sújtható és be is zárhatják a helyet.

A frissen megjelent Magyar Közlöny 66. száma szerint a kijárási korlátozás is módosul: este 11-ig lehet az utcán büntetlenül tartózkodni.

További szabályok a teraszokon:

a vendéglátó üzleten belül mindenki köteles az eddig megszokott módon maszkot viselni, kivéve a hat éven aluliak, alamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyek.

ugyanakkor a vendéglátó üzleten belül továbbra is tilos tartózkodniuk a nem ott dolgozóknak, kivéve, ha elviteles ételt vesznek át, vagy mosdóba mennek.

a fogyasztás beltérben továbbra is tilos.

a vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán a vendéglátó üzlet vendéggel érintkező munkatársa (vagyis a felszolgáló) köteles maszkot viselni, azonban

a vendég nem köteles maszkot viselni.

A rendelet arra is kitért, hogy beltérben is lehet tartózkodni és ételt-italt, ha munkahelyi étkezdéről van szó, szálláshely étkező helyiségéről (ahol csak az ott megszállt vendégeket szolgálják ki), illetve iskolai menzák esetében is.

A rendelet kimondja: a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa (a továbbiakban együtt: használó) közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult. Vagyis elengedik a teraszdíjat a jogosult vendéglátóhelyek számára. Kiszélesítik továbbá a kihasználható helyet: "a használó a közterületnek a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzlet előtti részét – a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza működtetése céljából – a vendéglátó üzlet közterülethez csatlakozó épülethatára szélességében használhatja".

A sétálóutcákban lévő helyek addig terjeszkedhetnek, amíg nem áll az útjukba másik vendéglátó hely területe, illetve közös épületben lévő helyet fele-fele arányban osztoznak, hacsak nincs másról megállapodásuk. Akad néhány kivétel is, ami korlátozhatja a teraszok méretét, mint pl. úttest, vagy buszmegálló.