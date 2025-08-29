2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
Budapest, 2023. szeptember 22.A Corvin Plaza bevásárlóközpont belsõ tere üzletekkel és vásárlókkal a Józsefvárosban.MTVA/Bizományosi: Róka László ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgá
Brutálisan nekiment az OKSZ Lázár rendeletének: ez már a vásárlók sanyargatása

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 16:31

Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleményt adott ki a plázastop kiterjesztéséről. Szerintük az intézkedés számos sebből vérzik, a legnagyobb kárvallottjai pedig azok lesznek, akik hiába várják, hogy településükön megjelenjenek a nagy kereskedelmi láncok egymással versengő nyomott árai és beszerzési akciói.

"Újabb intézkedéssel sanyargatja a kormány a vásárlókat, amikor lehetetlenné teszi, hogy új üzleteket nyissanak már meglevő kereskedelmi engedéllyel rendelkező ingatlanokban. Nem világos, hogy több a sebből vérző rendelet kinek jó, de az látható, hogy kinek fog fájni: azon településen élőknek, akik hiába várják, hogy megjelenjenek náluk a piaci verseny által leszorított árak és az akciók" - közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség.

A megjelent plázastop kiterjesztését célzó szabályozás szerint a 400 négyzetméternél nagyobb napi fogyasztási cikket értékesítő üzleteknél tulajdonosváltás, vagy új bérlő belépése esetén engedélyért kell folyamodni a hatóságokhoz akkor is, ha az épület már rendelkezik működési engedéllyel.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a rendelet számos sebből vérzik:

  • Mint írják, teljességgel érthetetlen, miért kell ismételt engedélyért folyamodnia az új bérlőnek, vagy tulajdonosnak, ha pontosan ugyanazt a funkciót szánja az épületnek, mint az előző – engedéllyel rendelkező – bérlő vagy tulajdonos. Az építőhatósági engedélyek Magyarországon eddig a pontig az épületekhez, és nem azok tulajdonosaihoz, pláne nem az ingatlanok bérlőihez kötődtek. Közölték: ennek az elvnek a felrúgása súlyos ingatlanpiaci bizonytalanságokhoz vezethet, ez ugyanis egy olyan súlyos beavatkozás, amelynek egyetlen célja a kereskedelmi ingatlanok feletti kontroll megszerzése.
  • Az új jogszabály kizárólag azokra a boltokra vonatkozik, amelyek napi fogyasztási cikkeket árulnak, azaz leginkább élelmiszerüzletekre és drogériákra. Más, hasonló méretű üzletek – például ruházati, műszaki vagy sportboltok – nem esnek a szabályozás hatálya alá. A szabályozás tehát nem általános, hanem célzottan egyes üzlettípusokat korlátoz: ha valaki egy 400 négyzetméternél nagyobb ruhaboltot nyit, nem kell külön engedélyt kérnie, ugyanekkora élelmiszerüzletre viszont kell. Hangsúlyozták, hogy e z a különbségtétel semmilyen szakmai érvvel nem védhető, viszont súlyos versenyhátrányt okoz az élelmiszer- és drogériaüzleteknek, valamint az ilyen üzlethelyiséggel rendelkező tulajdonosoknak, akár eladni, akár bérbe adni akarják az ingatlanukat.

A rendelet különösen vidéken teremthet nehézségeket az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint, ahol a lakosság ellátása sokszor éppen ezekre az üzletekre épül. Megjegyezték, hogy a jogszabály végső soron a magyar lakosságot büntetni azzal, hogy korlátozza a jó áron és jó minőségben történő bevásárlást, illetve a kiskereskedelmi akciókban való részvétel lehetőségét.

A minisztérium a jogszabállyal azt üzeni az ilyen településen élőknek, hogy napi szükségleteik kielégítése nem elég fontos ahhoz, hogy a jó árak és az akciók könnyen hozzáférhetők legyenek

- húzták alá.

Hozzátették, hogy nem felel meg a valóságnak, hogy a szabályozás pontosítaná a korábbi jogszabályt, mint ahogy az sem, hogy aki megfelel a feltételeknek, megkapja az engedélyt, épp ellenkezőleg: a jogszabály bővíti a korábbi jogszabály hatályát és tovább nehezíti a magyar lakosság kiszolgálását. Azt is leírták, hogy a hatósági eljárás során nem a feltételeknek való megfelelés a kérdés, hanem politikai szempontok játszanak szerepet.

"Ez pedig az elmúlt évek diszkriminatív gyakorlata alapján azt vetíti előre, hogy hiába várja a lakosság, a kereskedők nem jelenhetnek meg újabb és újabb településeken, hiszen a nemzetközi kiskereskedelmi láncok hiába adnak be kérelmet, a plázastop bizottság jellemzően elkaszálja őket" - jegyezte meg az Országos Kereskedelmi Szövetség.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA 
