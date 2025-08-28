2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
33 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Balaton, Magyarország
Utazás

Kész, vége! Komoly változások élesednek a Balatonnál: jön a szigor!

MTI
2025. augusztus 28. 09:46

A Magyar Közlönyben megjelent a tó vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet (BATÉK). Az új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás garantálja a Balaton és környezete természeti szépségének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését - közölte Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára szerdán

A rendelet megakadályozza a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülését, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, és jelentősen növeli a természetes partszakaszok, valamint a parti sétányok hosszát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A természetes partszakaszok hossza 102 kilométerről 112 kilométerre nő, míg a parti sétányok hossza 65-ről 95 kilométerre bővül, ami 50 százalékos növekedést jelent. Összességében mintegy 70 százalékkal több közhasználatú terület áll majd rendelkezésre, beleértve az önkormányzati strandokat és a gyalogosforgalom elől el nem zárható parti sétányokat.

Emellett 1568 hektárnyi olyan területet jelöltünk ki, amely beépítetlenül megőrzendő parti területsávnak minősül, ahol a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül új épület nem építhető - áll a közleményben. Kikötő a jövőben csak olyan helyen létesülhet, ahol ahhoz az Agrárminisztérium és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei is hozzájárulnak - tette hozzá az országos főépítész.

"A BATÉK-rendelettel új korszak nyílik a Balaton történetében. Ezzel teremtjük meg a feltételeit annak, hogy a tó egyszerre legyen a természet menedéke, a helyiek otthona és mindenki számára elérhető élmény'"- fogalmazott Lánszki Regő a közlemény szerint.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #strand #rendelet #természetvédelem #természetes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:00
10:52
10:45
10:30
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 28.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
2025. augusztus 28.
Itt a friss árlista: ennyibe kerül a magánbölcsőde 2025 őszén, emelkedtek a családi bölcsőde árak
2025. augusztus 27.
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 28. csütörtök
Ágoston
35. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
1 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
1 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
4
2 hete
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
5
3 hete
Óriási a gond a Balaton vizével: most közölték a szakemberek, erről mindenkinek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjoszthatatlanság
elve a biztosítási időszakhoz kapcsolódik és a Ptk. szabálya értelmében azt mondja ki, hogy a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, ha a biztosítási esemény bekövetkezik, kivéve, ha a felek ennél rövidebb időszakban állapodtak mg. Ennek a szabálynak a hátterét az a díjszámítási gyakorlat jelenti, amelyiknél a díjmeghatározás alapja az évi átlagos kockázat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 28. 10:45
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 28. 10:30
Hónapokon belül súlyos nyugdíjreform jöhet Magyarországon? Ennek sokan ihatják meg a levét
Agrárszektor  |  2025. augusztus 28. 10:31
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?