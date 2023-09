Ilyen magánovikba járatja gyerekeit a magyar elit: 200 ezres havi díj, a tenisz, lovaglás a jéghegy csúcsa

Elég változatos képet mutatnak jelen pillanatban a magánóvodák Magyarországon. Budapesten a legdrágább intézmények már jócskán több mint 200 000 forintba kerülnek havonta, míg vidéken ezt azért még sok helyen meg lehet úszni 100 000 ezer forint alatt. A havi tan-, hozzájárulási díjak is igen eltérő mértékben változtak 2022-2023 között, volt ahol 20 százalékos emelkedést találtunk, máshol viszont nem feltétlenül nőttek az árak.

A közoktatási rendszer problémáit Magyarország jó pár éve görgeti maga előtt, ez alól pedig nem képez kivételt az óvodapedagógusi pálya sem. Idén például már júniusban nagy port kavart, hogy öt- és kétéves „óvodai nevelő” képzést tervez indítani a kormány a technikumokban és a szakképző iskolákban egy olyan tervezet szerint, amit akkor a Népszava nézett át. Ami azt eredményezné, hogy már érettségével plusz ezzel a két éves képzéssel lehetne gyerekekkel foglalkozni az óvoda. Ilyen viszont utoljára az 1960-as, 1970-es években volt Magyarországon.

Nem csillapította a kedélyeket a státusztörvény elfogadása sem, ami a tanárok mellett bizony az óvodapedagógusokat is érinti. A sokak által vitatott törvénymódosítás következtében pedig bizonyára még többen hagyják el a szakmát, mint amennyien eredetileg tervezték. Holott már júliusban 750-800 között volt a hazánkban keresett óvodapedagógusok száma, amiről grafikont akkor a Pedagógus Egység osztott meg. A nyári hónap közepén azonban hirtelen elérhetetlenné vált a közigazgatási álláskereső-portál, ami ezek után megváltozva tért vissza, kevésbé átlátható keresővel.

Ez az új felület augusztus végén már „csak” 299 főt mutatott a betöltetlen óvodapedagógusi helyekre, manapság pedig mintegy 140-et. A valósághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy minden bizonnyal nem töltődött be alig két hónap leforgása alatt ennyi álláshely. A különbözetet az állások meghirdetésének módja, és a különböző átszervezések is jelenthetik. Bárhogy is legyen, a húsvér valóság ilyen körülmények között nem a legkecsegtetőbb sem a szakma, sem a családok számára, éppen ezért nem is meglepő, hogy aki megteheti, az inkább magánintézményekbe küldi gyermekeit. Mi pedig meg is néztük, az oktatási szezon kezdetén, miként alakulnak a magánintézmények árai, és mindezért milyen szolgáltatásokat nyújtanak.

Borsos árak a magyar magánovikban

A Pénzcentrumon ezúttal olyan intézményeket néztünk meg, melyek díjszabása bárki számára elérhető az interneten. Itt érdemes megjegyezni, hogy a keresők által garmadával kilistázott óvodák közül nagyon kevés az, amelyik annyira transzparens első látásra, hogy egyből beszámol arról, amilyen szolgáltatást nyújt, annak mi az ára. Akik viszont így tettek, azoknál volt szórás is bőven.

Ahogy látjuk Budapesten 100 000 forint alatt nem is találtunk magánovit, és a listánk minőségéből ítélve joggal véleményezhető, hogy nagyon nincs is ezeknél az áraknál olcsóbban működő óvoda a fővárosban. Érdemes megfigyelni azt is, számos intézmény a havi díjszabásába foglalja az étkeztetését. Ami egyébként szinte kivétel nélkül napi négyszeri lakmározást jelent.

Kutatásaink során azonban úgy láttuk, számos helyen igen flexibilis az, ki milyen étrendet szeretne követi az ovikban. Ezek alapján több helyen vannak fél napos menük, de olyan lehetőségek is akadnak, ahol a szülők maguk láthatják el a gyermekük étkezését, ha szeretnék. Találkoztunk olyannak is, aki így tesz, annak például olcsóbban jön ki a tandíja. Bárhogy is, a 100-120 ezer forint havonta igazából az alja annak jelenleg Budapesten, hogy valaki magánoviba adja gyermekét. Vannak azonban ennél jóval magasabb összegek is, az igazán drágább intézmények már simán túllépik a havi 200 ezer forintos költségeket is.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a két, költségei alapján azért jól elkülöníthető intézményegységekben van különbség a foglalkozásokat illetően. Áremelő tényező az adott intézmény elhelyezkedése, az azt körülvevő infrastruktúra, a szakemberek száma, de sokat számít az idegennyelv tanulása és egyéb kiegészítő lehetőségek biztosítása, mint például a lovaglás, a tenisz vagy akár az úszásra specializálódás. A drágább intézmények általában a szakképzett dolgozók mellett biztosítani pszichológust, logopédust, egyéb fejlesztőpedagógusokat is.

A drágább helyeken nagyobb hangsúlyt kaphat a sport, de akár fakultációk alapján már akár nagyon kicsi korban is a gyermek érdeklődési körére szervezhetik a programokat. Ezeken a helyeken ráadásul sokkal több lehetőség nyílik valakinek egyéb, térítéses foglalkozásokat igénybe venni. Figyelem, ezek legtöbb esetben nem képzik az alapdíj részét. Ezzel együtt azt lehet mondani, mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ilyen helyekre járatná csemetéit:

egy átlagos, 130-150 ezer forintos havidíjas óvoda három év alatt felemészt 4,6-5,4 millió forintot;

miközben egy drágább, 200 ezer forintos havidíjas magánoviba ugyanennyi idő alatt nem kevesebb, mint 7,2 millió forintot kell kiperkálni.

Értelemszerűen, ha egy család több gyerekét is magánóvodába járatja, akkor viszont duplázódhat is ez az összeg, bár vannak olyan magánóvodák, melyek a testvérek beíratása után kedvezményt adnak. Bőven találkozni ugyanakkor azzal is, hogy egy adott magánóvoda nonprofit szervezetként működik, úgyhogy ha van családi vállalkozás, akkor az óvodai hozzájárulást le is lehet írni az adóból.

Mi a helyzet vidéken?

Vidéken a szolgáltatások garmadája azért nagyjából megegyezik a fővárosival, annyi különbséggel, hogy azért jóval olcsóbban elérhető mindez. Ez persze nem csoda, hiszen a legnagyobb vidéki magyar városok is sokszor kisebbek, mint Budapest, ezért értelemszerűen a fizetőképes kereslet is jóval alacsonyabb ezeken a helyeken.

Azokon a helyeken, ahol már az online felületen megtalálhattuk az árakat, 40-70 ezer forint környékén már találtunk havi ellátást. Ezek pedig jóval kisebb költséget jelentenek, mint amekkorát a fővárosban. Éves szinten 500-840 ezer forintból már kijönnek. Ami három év alatt 1,5-2,5 milliós költséggel járna egy családnak. Az ovi teljes ideje alatt tehát a fővárosi és vidéki óvodák közötti különbség milliókban mérhető.

Nem drágult sokat az ellátás?

A Pénzcentrumon évek óta vizsgáljuk a magánintézmények árait, és idén azt mondhatjuk, a legtöbb helyen nem vagy csak alig emelkedtek az árak. A legnagyobb ugrást egy budapesti intézménynél találtuk, itt a havi díj 19 százalékkal nőtt, ezt követően viszont csak 10-13 százalékos drágulásokkal találkoztunk, ha egyáltalán találkoztunk. Több helyen ugyanis változatlan tandíjakkal futottaknak az idei évnek is.

A drágulás vagyis inkább a drágaság másik fokmérője viszont egyértelműen a nemzetközi iskolák óvodái. Ezek azok az intézmények, amik igazából egy adott gyermek egész fiatalkori életútját képesek lefedni, ezért cserébe viszont elég nagy vagyonokat kell megmozgatnia annak, aki ide járatná a gyermekét. Az itt tapasztalható árak ugyanis évente 2-3 millió forint között indulnak, de könnyen túlszárnyalhatják a 7 milliós éves költségeket is.

Egy vagyon a magánovi?

Ahogy a Pénzcentrum éves mustrájából látjuk, nagyon nagy skálán mozog az hazánkban, hol mennyibe kerül a magánóvodai ellátás. Van ahol a havi kiadást meg lehet úszni 30-40 ezer forintból, megint máshol mindez 500-600 ezer forintba is kerülhet. Így aki szeretné, elég nagy választékból választhat a gyermekének megfelelő intézményt, azzal viszont számoljon, hogy azért a pedagógusok egy része nem feltétlenül hisz a túlfejlesztésben. Mondván, nem biztos, hogy az a legjobb, ha 3-5 éves gyerekeket mindenfélével agyonterhelünk.