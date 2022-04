Ezekbe az óvodákba járatja gyerekeit a magyar elit: brutális, mennyit kérnek el a magánintézmények

Meglehetősen sok lehetősége van azoknak a szülőknek Magyarországon, akik a köznevelés helyett a magánóvodába adják a gyereküket. Ehhez azonban a legtöbb esetben igazán mélyen a zsebekbe kell nyúlni, ugyanis éves szinten több millióba is kerülhet a magánóvoda díja, a nemzetközi iskolák pedig akár 4-5, de akár 7 millió forintot is elkérhetnek egy évre. A Pénzcentrum összegyűjtötte, milyen magánoóvodai lehetőségek vannak itthon, és mennyit kérnek ezért a szülőktól Budapesten és vidéken.

Szerdán kezdődött az óvodai beiratkozás, a szülőknek május 20-ig kell beíratni azokat a gyerekeket, akik idén augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, ugyanis ők már idén szeptembertől óvodakötelesek. A legtöbben bizonyára állami finanszírozású óvodát választanak, de ma már sokan hajlandóak a magánóvodák által nyújtott különleges fejlesztő foglalkozásokért fizetni.

Az óvodai beiratkozás apropóján a Pénzcentrum körülnézett, milyen mélyen kell a zsebükbe nyúlni azoknak a szülőknek, akik nem akarják állami óvodába járatni a gyereküket. A legtöbb magánóvodát Budapesten találtuk, de vidéken is bőven van lehetősége válogatni azoknak a szülőknek, akik ilyen intézménybe járatnák a gyermeküket az állami óvoda helyett.

Magánóvodák Magyarországon

A gyűjtésünk során összesen 23 óvodát néztünk meg, ebből 12 volt budapesti, 6 vidéki, 5 pedig nemzetközi iskola által működtetett óvoda. Ebből az derült ki, hogy az árak nagyon változóak, de általánosságban véve Budapestben kétszer annyiba kerül a magánóvoda havi szinten, mint a megyeszékhelyeken. A következő táblázatban foglaltuk össze a magánóvodák költségeit étkezéssel együtt egy hónapra lebontva:

Budapest

A legtöbb magánóvodát a fővárosban találtuk, ahogy a legborsosabb árakat is. Budapesten havi 100 ezer forint alatt nincs nagyon magánóvoda. Ha a listát végignézzük, akkor átlagosan nagyjából 130 ezer forintba a magánóvoda étkezéssel együtt egy hónapra.

Ezért általában jár angoltanítás, kisebb csoportok az állami óvodákhoz képesz, és külön szempont lehet a rugalmas beszoktatás lehetősége. A magánóvodák általában kínálnak valamilyen plusz foglalkozást: sportolási lehetőséget, iskolai előkészítőt, vagy például sószobát. Általában jellemző, hogy minél több foglalkozás közül lehet választani, annál magasabb a magánóvoda díja. A legdrágább magánóvoda, amit Budapesten találtunk, 200 ezer forintba kerül egy hónapra.

Utánaszámltunk annak, milyen költségekre kell készülni a Budapesten magánóvodát kereső szülőknek. Mi azt vettük alapul, hogy egy évben 12 hónapra kell haívidíjat fizetni, bár óvodától függően ez lehet csak 10 hónap is.

ha az átlagos 130 ezer forintos havidíjjal számolunk, akkor három év alatt ez 4 millió 680 ezer forintba kerül

a 200 ezer forintos csúcsóvoda pedig már 7 millió 200 ezer forintba kerülhet ennyi idő alatt

Ha egy család több gyerekét is magánóvodába járatja, akkor viszont duplázódhat is ez az összeg, bár vannak olyan magánóvodák, melyek a testvérek beíratása után kedvezményt adnak. Olyannal is találkoztunk, hogy a magánóvida nonprofit szervezetként működik, úgyhogy ha van családi vállalkozás, akkor az óvodai hozzájárulást le is lehet írni az adóból.

Mi a helyzet vidéken?

Ugyan vidéken kevesebb a magánóvodát találtunk, azért itt is akad választási lehetőség a szülőknek. Jól látszik a különbség Budapesttel szemben: itt azért bőven 100 ezer forint alatt vannak a magánóvodák havi díjai étkezéssel együtt. A vidéki óvodáknál a gyűjtésünkbe szereplő legdárágább ilyen intézmény havonta 100 ezer forintba került, ami azért jóval kevesebb ahhoz képest, hogy a fővárosban ez volt a beugró szint.

A listán átlagosan 40 és 70 ezer forint között volt a legtöbb óvoda, ami kevesebb mint a fele a budapesti átlagos 130 ezer forint körüli árnak. Ez alapján vidéken 1,5 millió és 2,5 millió forint körüli összeggel kell készülni a szülőknek, ha 3 éven át magánóvodába szeretnék küldeni a gyereküket. Természetesen ez sem kevés pénz, de még mindig csak nagyjából fele a budapesti magánóvodai díjaknak.

A jéghegy csúcsa: a nemzetközi iskolák óvodái

A magánóvódák mellett vannak olyan nemzetközi iskolák ism melyek fenntartanak óvodákat. Ezek teljesen más árszintet képviselnek. Általában éves tandíjat kell fizetni, ami nagyjából annyiba kerül, mint 3 év egy vidéki magánóvodánál, ráadásul több százezer forintos regisztrációs díj is van. Ezek a nemzetközi oktatási intézmények egyébként nem csak Budapesten elérhetőek, hanem vidéken is van lehetősége ilyen óvodát találni azoknak, akik ezt megengedhetik maguknak.

A nemzetközi iskolák óvodáit és árait egy külön listában gyűjtöttük össze:

The British International School Budapest: 3 900 000 Ft/év, regisztrációs díj: 360 000 Ft

American International School of Budapest: 7 363 000 Ft/év

Greater Grace International School: 3 390 000 Ft/év, regisztrációs díj: 350 000 Ft

Debreceni Nemzetközi Iskola: 2 590 000 Ft, regisztrációs díj: 300 000 Ft

Avalon International School (Miskolc ) 2 000 000 Ft, regisztrációs díj: 50 000 Ft

Valóban egy vagyonban kerül a magánóvoda?

A magánóvodák árai óriási skálán mozognak: éves szinten kerülhet 120 ezer forintba, 1 millió 360 ezer forintba, de akár 7 milliónál is többe, ha valaki a magánóvodát választja a gyermekének az állami köznevelés helyett. Az ár mellett nyilván fontos szempont, mekkorák az óvdoai csoportok, milyen fejlesztő foglalkozásokat kínálnak, illetve miben rugalmasabb egy állami óvodánál.

Érdemes azt is fontolóra venni, hogy a sok sportedzés, nyelvóra és egyéb foglalkozások mellett ne terheljük le a gyerekeket már ilyen fiatal korban. Korábban Verba Attiláné, a PSz Óvodapedagógia Tagozatának elnöke nyilatkozta a Pénzcentrumnak, hogy nem hisz a túlfejlesztésben, és szerinte nem feltétlenül kapnak a magánóvodákban több és jobb ellátást a gyermekek, mint egy önkormányzati óvodában.