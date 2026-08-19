A beruházás a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv része, és az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával valósulhat meg.
Azonnali hatállyal lépett a Tisza-kormány: jön a feketeleves az Otthon Startnál?
A Tisza-kormány az év végéig felfüggesztette a még építési engedély nélküli, kiemelt státuszú Otthon Start-beruházásokat, mivel a felvett támogatott hitelek több mint háromnegyede a legvagyonosabb rétegekhez került, az építési szabályozás pedig gyenge minőségű projekteknek kedvezett. A kabinet felülvizsgálja a rendszert, és egy új, a bérlakás- és kollégiumépítést előtérbe helyező lakásprogramot indít, miközben a jelenlegi hitelkonstrukció szigorítása is napirenden van - számolt be a Népszava.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a kormány azért fagyasztotta be az engedéllyel még nem rendelkező Otthon Start Program (OSP) projekteket, mert az előző kabinet jellemzően a kormányközeli vállalkozóknak biztosított általuk könnyített szabályozást. A lazább előírások rendkívül gyenge minőségű, kizárólag a profitmaximalizálásra törekvő fejlesztéseket tettek lehetővé. Az év végéig tartó felülvizsgálat során azt ellenőrzik, hogy a tömeges lakásépítésekhez kapcsolódik-e megfelelő közlekedési infrastruktúra, és valóban fenntartható otthonok épülnek-e.
A döntés nem érinti azokat a beruházásokat, amelyek már rendelkeznek jogerős építési engedéllyel, így a folyamatban lévő építkezéseknél a vásárlók foglalói és hitelszerződései biztonságban vannak. Bizonytalanabb helyzetbe kerültek viszont azok, akik még engedély nélküli, de kiemelt projektben kötöttek előszerződést, bár az ingatlanpiaci szakértők szerint a felülvizsgálat nem jelenti feltétlenül ezen beruházások végleges leállítását.
Maga a hitelprogram egyelőre zavartalanul működik, pedig az eredetileg a rászoruló fiataloknak szánt, még az Orbán-kormány által 2025 őszén indított konstrukció az MNB adatai szerint súlyos aránytalanságokat mutat. A 2026 februárjáig megkötött több mint 27 ezer OSP-hitelszerződés 76 százalékát a társadalom legfelső jövedelmi ötödébe, azon belül is döntően a legfelső tizedébe tartozók vették fel. Az állam tehát a jelenlegi, akár 50 millió forintos összeghatárú és 3 százalékos, fix kamatozású hitellel lényegében a jómódúak lakásvásárlását támogatja.
Mivel a 23 éves átlagos futamidejű hitelek évente több százmilliárd forintjába kerülnek az adófizetőknek, a bankszektor arra számít, hogy a kormány hamarosan lezárja a programot a magas jövedelmű igénylők előtt. A költségeket emellett egy sikeresebb gazdaságpolitika is mérsékelheti: ha a piaci lakáshitel-kamatok a konvergencia révén a jelenlegi 6,8 százalékról 3 százalék közelébe csökkennek, a kamattámogatásra fordított állami kiadások minimálisra olvadhatnak.
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A hitelprogram átalakítása mellett a Tisza-kormány az év végéig egy teljesen új, Wekerle Sándor nevét viselő lakásprogramot is kidolgoz, amely a puszta tulajdonszerzés támogatása helyett uniós források bevonásával az állami és önkormányzati bérlakások, valamint a kollégiumok fejlesztésére fókuszál.
Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
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