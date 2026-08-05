Nagyon fontos bejelentést tett Lannert Judit az érettségiről: több százezer diákot érint

A cél egy átláthatóbb, az elvárásokat tisztázó vizsgarendszer kidolgozása, amelyről még az idén nyár végén széles körű szakmai egyeztetés indul.

Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga átalakítása: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentése szerint első lépésként megújult a tételkészítő bizottság.

A közoktatás tartalmi szabályozásának teljes újragondolása a készülő, új Nemzeti Alaptantervvel párhuzamosan zajlik - fogalmazott a közésségi oldalán közzétett posztjában a tárcavezető. Ennek keretében a tárcavezető a napokban már egyeztetett a Magyartanárok Egyesülete és a Történelemtanárok Egylete képviselőivel. Mivel az elmúlt években számos jogos szakmai kritika érte a jelenlegi magyarérettségi szerkezetét és tartalmát, a minisztérium már elindította az érdemi változtatásokat, amelyek előkészítését immár az új bizottság végzi.

A tervek szerint az átalakított vizsgarendszer jóval átláthatóbb és igazságosabb lesz, csökkenti és egyértelműsíti a középszintű követelményeket, pontosan meghatározza az egyes feladattípusok sajátosságait, emellett pedig növeli a pedagógusok szakmai mozgásterét.

A minisztérium kiemelten fontosnak tartja, hogy a végleges szabályozás a tanárok és a szakmai szervezetek gyakorlati tapasztalataira épüljön, ezért a nyár végén induló egyeztetéseket követően az új, átmeneti szabályozást várhatóan ősszel hozzák nyilvánosságra - zárta posztját Lannert Judit.

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címlapkép: MTI/Soós Lajos