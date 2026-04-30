Általános és középfokú oktatás, a sokszínű gyerekek újra iskolába járnak.
Oktatás

Nagy átalakítás jön az oktatásban: könnyebb lehet majd diplomát szerezni?

Pénzcentrum
2026. április 30. 15:26

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) üdvözli, hogy a teljes oktatási életút egy tárca alá kerül, mert ez szerintük javíthatja az esélyegyenlőséget. A szervezet úgy véli, a diplomaszerzést ma sokszor nem kizárólag a teljesítmény, hanem a családi és anyagi háttér is erősen befolyásolja. Az egységes irányítás ezért lehetőséget adhat a rendszerszintű problémák kezelésére. A HÖOK szerint azonban ehhez a hallgatói megélhetési kérdéseket is érdemben rendezni kell.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) örömmel fogadta, hogy a gyermekkortól a diplomáig tartó teljes oktatási életút – a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás – egy tárca alá kerül, ami lehetőséget teremthet a hozzáférési egyenlőtlenségek hatékony mérséklésére.

A hallgatói érdekképviselet szerint a diplomaszerzést ma sok fiatal esetén nem az egyéni teljesítmény határozza meg. A családi háttér, az anyagi helyzet és a kulturális tőke által okozott társadalmi különbségek már az iskola kezdetén, akár az óvodában is megjelennek, és sok esetben a felsőoktatásba való bekerülés esélyeit is előre eldöntik.

A HÖOK bizakodva fogadja, hogy Lannert Judit a közoktatás területén terveiben kiemelten foglalkozik az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás kérdésével. A szervezet bízik abban, hogy ez a szemlélet a felsőoktatás szakpolitikai döntéseiben is hasonlóan jelenik majd meg.

A HÖOK „Az egyetem ilyen…” országjáró kampánya során szerzett hallgatói visszajelzések, valamint a szervezet szakmai anyagai alapján kiemeli: a felsőoktatásban az esélyteremtés nem választható el az egyetemi évek alatti megélhetés feltételeitől. Az ösztöndíjak reálértékének radikális csökkenése - melynek köszönhetően előfordul, hogy az ösztöndíj 3 kg csirkemellre is épphogy elég -, a kollégiumi férőhelyek és a valódi hallgatói karriertámogatás hiánya nem segíti kellőképpen az egyetemi bentmaradást, így ha egy fiatal hátrányos környezetből be is jut egyetemi képzésre, hallgatótársaihoz képest sokkal nehezebb helyzetbe kerül, és nagy eséllyel fog onnan kiesni.

A HÖOK álláspontja szerint a közoktatás és a felsőoktatás egy kézben történő irányítása lehetőséget ad arra, hogy a problémákra ne elszigetelten, hanem a teljes oktatási életút mentén szülessenek megoldások. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a hallgatói megélhetés kérdése, különösen az ösztöndíj, a lakhatás és a karriertervezés helyzete a felsőoktatás-politika fókuszába kerüljön. A hallgatói szervezet meggyőződése, hogy ezek együttes kezelése teremthet esélyt arra, hogy a diplomaszerzés ne kiváltság, hanem minden tehetséges fiatal számára elérhető lehetőség legyen Magyarországon.
#kormány #egyetem #oktatás #hallgató #diákok #minisztérium #lakhatás #juttatások #höok #tisza párt

2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 30.
Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
2026. április 30.
Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
2026. április 30.
Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban
