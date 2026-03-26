Fizetés nélküli és fizetett szabadság kiadásának szabályai 2026-ban: ennyi nap jár életkor után, ezért járhat pótszabadság

Összegyűjtöttük, amit a Munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó 2026-os előírásairól tudni kell. Pontosan mennyi szabadság jár idén, hogyan alakul az életkor után járó szabadság, és mik a fizetett szabadság szabályai? Átfogó útmutatónkból kiderül, hogyan történik a szabadság kiadása, a szabadság hány százalékával rendelkezik a dolgozó és a munkáltató, milyen esetekben jár pótszabadság, és hogy mikor kérhető fizetési szabadság. Tervezd meg tudatosan az éves fizetett szabadságodat, amihez cikkünkben a 2026. szabadság kalkulátorok logikáját is megmutatjuk!

A pihenés és a regenerálódás minden munkavállaló számára elengedhetetlen, ezért az éves szabadság tudatos megtervezését érdemes időben felvenni a teendők listájára. De vajon tisztában vagyunk azzal, pontosan mennyi pihenőnap illet meg minket? A szabadság 2026-ban is több tényezőből tevődik össze: az alapszabadság mellett az életkor, a gyermekek száma és egyéb speciális élethelyzetek is növelhetik a napok számát. Cikkünkben részletesen átvesszük a Munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó aktuális előírásait, hogy pontosan tudd, mik a jogaid és a kötelezettségeid.

Mi számít szabadságnak? Mennyi az éves fizetett szabadság alapja?

Sokan hajlamosak keverni a munkából való különböző távolléteket, ezért érdemes tisztázni, mi pontosan a szabadság fogalma a jogszabályok szerint. A Munka Törvénykönyve (Mt.)alapján a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll. Az Mt. szabadságra vonatkozó alapelve szerint a fizetett pihenőidő különféle formáinak célja a dolgozó munkavégző képességének helyreállítása. Tágabb értelemben véve a szabadság is a pihenőidő egy formája.

Az éves fizetett szabadság alapja minden munkavállaló számára egységesen 20 munkanap.

Ezen felül jönnek a különböző pótszabadságok. A fizetett szabadság szabályai kimondják, hogy ez az időtartam anyagilag is biztosított: a dolgozó a távolléte alatt is kap fizetést. cikkünk megjelenésének pillanatában a Munka Törvénykönyvének változására 2026-ban sem volt kilátás, marad a korábbi szabályozás. De vajon kinek mennyi szabadság jár az alap 20 napon felül?

Életkor szerinti szabadság mennyi jár?

Az egyik leggyakoribb kérdés a HR osztályokon, hogy az adott évben hány szabadság jár, illetve mikortól ugrik eggyel feljebb a keret. Az évről évre növekedő életkor szabadság szempontból nézve egyértelmű előnyökkel jár, de csak egy bizonyos életkor betöltéséig. Az életkor után járó szabadság az adott életkor betöltésének évében jár először, tehát ha valaki például 2026. december 10-én tölti be a 35 évet, akkor is 25 nappal gazdálkodhat az évben. Íme a szabadság kor szerinti alakulása 2026-ban:

25. életévtől: +1 nap (összesen 21 nap)

28. életévtől: +2 nap (összesen 22 nap)

31. életévtől: +3 nap (összesen 23 nap)

33. életévtől: +4 nap (összesen 24 nap)

35. életévtől: +5 nap (összesen 25 nap)

37. életévtől: +6 nap (összesen 26 nap)

39. életévtől: +7 nap (összesen 27 nap)

41. életévtől: +8 nap (összesen 28 nap)

43. életévtől: +9 nap (összesen 29 nap)

45. életévtől: +10 nap (összesen 30 nap)

Ha tehát valaki azt kérdezi, hogy hány nap szabadság jár egy 45 éves munkavállalónak gyermekek nélkül, a válasz: 30 munkanap.

Pótszabadságok és plusz napok: kinek, mennyi jár még az alap felett?

A szabadság plusz napok nemcsak az életkortól függnek. Számos egyéb tényező is növelheti a keretet, amivel gazdálkodhatunk, amikor az éves szabadságtervezést végezzük.

Gyermekek után járó pótszabadság: 1 gyermek után 2 nap, 2 gyermek után 4 nap, 3 vagy több gyermek után 7 nap pótszabadság jár mindkét szülőnek. Fogyatékos gyermek esetén további 2 nap jár fogyatékos gyermekenként.

1 gyermek után 2 nap, 2 gyermek után 4 nap, 3 vagy több gyermek után 7 nap pótszabadság jár mindkét szülőnek. Fogyatékos gyermek esetén további 2 nap jár fogyatékos gyermekenként. Fiatal munkavállaló pótszabadsága: Nemcsak az életévek növekedése jelent több szabadnapot, hanem a fiatal életkor is. Évente 5 munkanap jár annak, aki még nem töltötte be a 18. életévét.

Nemcsak az életévek növekedése jelent több szabadnapot, hanem a fiatal életkor is. Évente 5 munkanap jár annak, aki még nem töltötte be a 18. életévét. Egészségkárosodás utáni pótszabadság: Évente 5 munkanap illeti meg a megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossági támogatásra/vakok személyi járadékára jogosult dolgozót.

Fontos! A pótnapok érvényesítéséhez elengedhetetlen a pótszabadság nyilatkozat 2026-os leadása a munkáltató felé az év elején, különösen, ha új gyermek született vagy változott a jogosultság!

Családalapítás és gyermekgondozás: szülési szabadság, apaszabadság és a GYES/GYED időszaka

A gyermekvállalás időszaka speciális szabályok alá esik. Az anyákat megillető szülési szabadság időtartama egybefüggő 24 hét, amelyből legfeljebb 4 hetet lehetőleg a szülés várható időpontja előtt kell kiadni.

Az apák számára is biztosított a kezdeti kötődés kialakítása: az apaszabadság (vagy apasági szabadság) 10 munkanap, amelyet a gyermek születését – vagy az örökbefogadási engedély véglegesítését – követő negyedik hónap végéig lehet igénybe venni. Az első 5 napra a távolléti díj 100%-a, a 6-10. napra a távolléti díj 40%-a jár.

GYES alatt szabadság?

Talán a legkomplikáltabb területnek a GYES/GYED idejét, illetve az azt követő időszakot érintő szabályozások jelentik. Nézzük tehát, mik a legfontosabb vonatkozó előírások a Munka Törvénykönyvében a születési szabadság lejárta után!

A törvénykönyv 128. §-a alapján a munkavállaló a gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult. Ezt a munkáltató nem tagadhatja meg, a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

Ezen felül (az Mt. 130. § szerint) a gyermek személyes gondozása érdekében a fizetés nélküli szabadság meghosszabbodhat: egészen a gyermek tizedik életéve betöltéséig jár a szülőnek, amennyiben ezalatt a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) folyósításában részesül.

Szabadság GYED után: mi történik a felhalmozódott napokkal?

Sok kismama teszi fel a kérdést, hogy mi a teendő, ha a fizetett GYES alatt szabadság halmozódik fel. A főszabály szerint a fizetés nélküli szabadság első hat hónapja (valamint a 24 hetes szülési szabadság teljes egésze) munkában töltött időnek minősül, így ezekre a hónapokra jár az időarányos, fizetett szabadság.

Amikor a szülő visszatér a munka világába, ezek a felhalmozódott pihenőnapok nem vesznek el! A szabadság gyed után (vagy a fizetés nélküli szabadság megszakításakor) kerül kiadásra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkába visszatérő édesanyák sok esetben heteket, sőt akár 1-2 hónapnyi egybefüggő fizetett szabadsággal kezdhetik meg az újra-beilleszkedést a munkahelyükön.

A szabadság kiadásának szabályai 2026-ban: ki dönt a napokról?

Az egyik leggyakoribb tévhit, hogy a dolgozó maga oszthatja be az összes pihenőnapját. Ám a szabadság kiadása a munkáltató joga és kötelessége. Ha felmerül a kérdés, hogy a szabadság hány százalékával rendelkezik a munkáltató, a törvény világosan fogalmaz: évente mindössze 7 munkanapot (legfeljebb két részletben) köteles a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kiadni. A szabadság kiadásának szabályai kimondják, hogy az igényt legalább 15 nappal a kezdés előtt be kell jelenteni.

Év közbeni munkahelyváltás esetén lép életbe az időarányos szabadság számítása.

Ilyenkor az időarányos szabadság megállapításánál az évből még hátralévő napokat veszik figyelembe az új munkahelyen. Kilépéskor pedig az időarányosan járó, de fel nem használt szabadnapok kiadása vagy kompenzálása a munkáltató kötelessége.

Mi a helyzet a fizetéssel? A fizetett szabadság összege nem feltétlenül egyezik meg a havi alapbérrel, ugyanis erre az időszakra a munkavállalót távolléti díj illeti meg, amely az alapbér és (ha van) a bérpótlékok, teljesítménybér alapján kerül kiszámításra.

Fizetés nélküli szabadság 2026: Mikor és hogyan kérhető?

Vannak olyan élethelyzetek, amikor a fizetett keret elfogy, vagy olyan okból maradna otthon a dolgozó, amire az Mt. nem ad fizetett napokat. Ilyenkor jön képbe a fizetés nélküli szabadság (más néven fizetetlen szabadság).

A fizetés nélküli szabadság szabályai szigorúak: a munkáltató bizonyos esetekben köteles kiadni (például gyermekgondozás vagy hozzátartozó ápolása céljából), más esetekben viszont egyéni megállapodás kérdése. Fontos tudni, hogy ilyenkor a munkavállaló biztosítási jogviszonya szünetel, így magának kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Rendkívüli szabadság, tanulmányi szabadság és egyéb esetek

Vannak úgynevezett mentesülési esetek is, amelyeket a köznyelv sokszor rendkívüli szabadság néven emleget. A Munka Törvénykönyve valójában nem ismeri, használja ezt a fogalmat – ennek ellenére többek között az alábbi rendkívüli esetekre is kitér a szabályozás „Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól” címen.

Temetési szabadság: Közeli hozzátartozó halála esetén a dolgozó 2 munkanapra mentesül a munkavégzés alól – erre az időre alapesetben távolléti díj jár.

Közeli hozzátartozó halála esetén a dolgozó 2 munkanapra mentesül a munkavégzés alól – erre az időre alapesetben távolléti díj jár. Tanulmányi szabadság: A tanulmányi szerződés alapján, a képzésben való részvételhez szükséges időre mentesülhet a dolgozó a munkavégzés alól. Hogy ez fizetett vagy fizetetlen, az a felek megállapodásától függ.

A tanulmányi szerződés alapján, a képzésben való részvételhez szükséges időre mentesülhet a dolgozó a munkavégzés alól. Hogy ez fizetett vagy fizetetlen, az a felek megállapodásától függ. Közalkalmazotti szabadság: Fontos megjegyezni, hogy a közszférában dolgozók (Kjt. hatálya alá tartozók) pótszabadságai és alapnapjai a fizetési osztályoktól és a közszolgálatban eltöltött időtől függően eltérhetnek a sima Mt. szabályoktól.

Természetesen ezen felül is léteznek különleges esetei a fizetett és fizetetlen szabadságnak. Sok munkáltató például saját döntése alapján extra szabadnap kiadásával jutalmazhatja, motiválhatja a munkavállalókat.

Szabadság kalkulátor 2026: Számold ki pillanatok alatt!

Bár a neten böngészve többféle szabadság kalkulátor is szembejöhet velünk, cikkünk iránymutatásai alapján te magad is pillanatok alatt, fejben is kiszámolhatod, pontosan mennyi pihenőidő illet meg az idei évben. A képlet végtelenül egyszerű: vedd az alap 20 napot, add hozzá az életkorod után járó (az Életkor után járó szabadság 2026: Hány nap szabadság jár kor szerint? fejezetben részletezett) plusz napokat, végül pótold ki a gyermekek és egyéb speciális esetek (pl. tartós betegség, egészségkárosodás) után járó pótszabadságokkal.

Ezt a gyors ellenőrzést minden év elején érdemes elvégezni. Könnyen lehet ugyanis, hogy a szabadság kalkulátor 2025-ös „eredményéhez” képest idén már egy újabb életkori sávba léptél, vagy épp egy új családtag érkezése miatt ugrott meg a kereted.

Egy képzeletbeli 2026 szabadság kalkulátor logikája tehát a gyakorlatban így néz ki (például egy 35 éves, kétgyermekes munkavállaló esetében): 20 nap (alapszabadság) + 5 nap (életkor utáni pótszabadság) + 4 nap (két gyermek után járó pótszabadság) = összesen 29 munkanap éves fizetett szabadság.

Ezzel az egyszerű logikával egy automatizált szabadság kalkulátor 2026-os használata nélkül is tűpontosan tisztában lehetsz a jogaiddal. Így magabiztosan tervezheted meg az egész éves pihenésedet a HR osztállyal és a feletteseddel egyeztetve, biztosítva, hogy egyetlen neked járó szabadnapot sem hagysz elveszni.