2025. október 27. hétfő Szabina
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Általános és középfokú oktatás, a sokszínű gyerekek újra iskolába járnak.
Oktatás

Itt a friss rangsor: ezek az ország legjobb gimnáziumai 2026-ra

Pénzcentrum
2025. október 27. 21:50

A HVG ebben az évben is – immár tizenharmadik alkalommal – elkészítette a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorát. A rangsot az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti, a dobogóra pedig az Eötvös József Gimnázium és az I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium kerülhetett fel. Az első tíz között két vidéki iskola is szerepel, a száz legjobb között pedig több új gimnázium is helyet kapott.

Az alaprangsort a következő mutatók alapján állították össze: a főbb érettségi tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) átlageredményei, az adott iskolákból továbbtanulók felvételi pontszámainak átlaga, az Országos kompetenciamérés szövegértés és matematika tesztjeinek eredményei.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A toplista éllovasai évről évre nagyjából ugyanabból az intézményi körből kerülnek ki, hiszen az iskolák diákja kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak, ugyanakkor most a szokásosnál nagyobb a változás.

Kapcsolódó cikkeink:

Idén az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezeti a rangsort, a tavalyi győztes, az Eötvös József Gimnázium második lett, az I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium pedig a harmadik.

Vidékről az első tízbe már nem csak a veszprémi Lovassy László Gimnázium jutott be, hanem idén egy győri iskola (Kazinczy Ferenc Gimnázium) is, a top 20-ban pedig összesen hat vidéki iskola található.

A rangsorban szereplő iskolák mintegy ötöde – a korábbi évekhez hasonlóan – most is egyházi fenntartású, ezek közül a legeredményesebb, a 17. helyen szereplő Deák Téri Evangélikus Gimnázium. Az alapítványi és magániskolák közül a legjobb helyezést – mint minden évben – az Alternatív Közgazdasági Gimnázium szerezte meg, amely idén a listán a 43. lett.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A 100-as listára összesen 12 intézmény került fel újonnan, hat vidéki és hat budapesti.

Íme, a rangsor első tíz helyezettje:

  1. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest
  2. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
  3. Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
  4. VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, Budapest
  5. Lovassy László Gimnázium, Veszprém
  6. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
  7. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  8. Szent István Gimnázium, Budapest
  9. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr
  10. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #oktatás #érettségi #felvételi #gimnázium #továbbtanulás #diák #vidék #elte #rangsor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:58
21:50
21:41
21:34
21:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 27.
Csaknem félmillió magyar állhatna már munkába holnap: ezért nem dolgoznak - pedig illene nekik?
2025. október 27.
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
2025. október 27.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 27. hétfő
Szabina
44. hét
Október 27.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2
2 hete
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
3
3 hónapja
Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább
4
2 hónapja
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
5
2 hónapja
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
GFS
Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 21:58
Mindenszentek, halottak napja 2025-ben: melyik napon mit ünneplünk? - Hagyományok, szokások, tudnivalók
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 19:01
Csaknem félmillió magyar állhatna már munkába holnap: ezért nem dolgoznak - pedig illene nekik?
Agrárszektor  |  2025. október 27. 19:26
Van bőven ebből a húsból itthon, de alig esszük: miért nem kell a magyaroknak?