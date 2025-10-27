Itt a friss rangsor: ezek az ország legjobb gimnáziumai 2026-ra

A HVG ebben az évben is – immár tizenharmadik alkalommal – elkészítette a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorát. A rangsot az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti, a dobogóra pedig az Eötvös József Gimnázium és az I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium kerülhetett fel. Az első tíz között két vidéki iskola is szerepel, a száz legjobb között pedig több új gimnázium is helyet kapott.

Az alaprangsort a következő mutatók alapján állították össze: a főbb érettségi tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) átlageredményei, az adott iskolákból továbbtanulók felvételi pontszámainak átlaga, az Országos kompetenciamérés szövegértés és matematika tesztjeinek eredményei.

A toplista éllovasai évről évre nagyjából ugyanabból az intézményi körből kerülnek ki, hiszen az iskolák diákja kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak, ugyanakkor most a szokásosnál nagyobb a változás.

Idén az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezeti a rangsort, a tavalyi győztes, az Eötvös József Gimnázium második lett, az I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium pedig a harmadik.

Vidékről az első tízbe már nem csak a veszprémi Lovassy László Gimnázium jutott be, hanem idén egy győri iskola (Kazinczy Ferenc Gimnázium) is, a top 20-ban pedig összesen hat vidéki iskola található.

A rangsorban szereplő iskolák mintegy ötöde – a korábbi évekhez hasonlóan – most is egyházi fenntartású, ezek közül a legeredményesebb, a 17. helyen szereplő Deák Téri Evangélikus Gimnázium. Az alapítványi és magániskolák közül a legjobb helyezést – mint minden évben – az Alternatív Közgazdasági Gimnázium szerezte meg, amely idén a listán a 43. lett.

A 100-as listára összesen 12 intézmény került fel újonnan, hat vidéki és hat budapesti.

Íme, a rangsor első tíz helyezettje: