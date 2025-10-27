A fesztivált alapító üzletember a FestPro IoF2025 Kft.-vel készül átvállalni a Sziget irányítását – de a főváros döntésére vár.
Itt a friss rangsor: ezek az ország legjobb gimnáziumai 2026-ra
A HVG ebben az évben is – immár tizenharmadik alkalommal – elkészítette a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorát. A rangsot az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti, a dobogóra pedig az Eötvös József Gimnázium és az I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium kerülhetett fel. Az első tíz között két vidéki iskola is szerepel, a száz legjobb között pedig több új gimnázium is helyet kapott.
Az alaprangsort a következő mutatók alapján állították össze: a főbb érettségi tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) átlageredményei, az adott iskolákból továbbtanulók felvételi pontszámainak átlaga, az Országos kompetenciamérés szövegértés és matematika tesztjeinek eredményei.
A toplista éllovasai évről évre nagyjából ugyanabból az intézményi körből kerülnek ki, hiszen az iskolák diákja kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak, ugyanakkor most a szokásosnál nagyobb a változás.
Idén az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezeti a rangsort, a tavalyi győztes, az Eötvös József Gimnázium második lett, az I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium pedig a harmadik.
Vidékről az első tízbe már nem csak a veszprémi Lovassy László Gimnázium jutott be, hanem idén egy győri iskola (Kazinczy Ferenc Gimnázium) is, a top 20-ban pedig összesen hat vidéki iskola található.
A rangsorban szereplő iskolák mintegy ötöde – a korábbi évekhez hasonlóan – most is egyházi fenntartású, ezek közül a legeredményesebb, a 17. helyen szereplő Deák Téri Evangélikus Gimnázium. Az alapítványi és magániskolák közül a legjobb helyezést – mint minden évben – az Alternatív Közgazdasági Gimnázium szerezte meg, amely idén a listán a 43. lett.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A 100-as listára összesen 12 intézmény került fel újonnan, hat vidéki és hat budapesti.
Íme, a rangsor első tíz helyezettje:
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest
- Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
- Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
- VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, Budapest
- Lovassy László Gimnázium, Veszprém
- ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
- Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- Szent István Gimnázium, Budapest
- Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr
- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest
Magyarország még mindig le van maradva diplomás fiatalokban. De vajon miért, és mit jelent ez hosszú távon? A CHART by Pénzcentrum most megmutatja!
A kormány megemeli a gyermekotthonokban élők ellátására fordítandó támogatásokat november 1-jétől.
Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium neve egyet jelent a kiemelkedő oktatással és a diákok iránti elhivatottsággal. Az igazgató most a Pénzcentrumnak adott interjút.
Az Erasmus+ mobilitási programok már több évtizede nyújtanak kivételes lehetőségeket a hallgatók, oktatók és fiatal szakemberek számára, hogy külföldön tapasztalatokat szerezzenek.
A menza már nem csak egy sima étkező, hanem konfliktuszóna: egyre több iskolás gyerek utasítja vissza az ebédet, mert ehetetlennek tartja.
Október közepétől egy hónapon át, november 15-ig lehet leadni a felsőoktatási jelentkezéseket a keresztféléves képzésekre.
Ezek az iskolák ontják magukból a milliárdosokat: Magyarországon is szép számmal akadnak – nincs mese, ide kell járni tanulni
Az amerikai egyetemek, mint a Harvard és a Stanford vezetik a milliárdosok kinevelésének ranglistáját.
A tankerületi iskolákban dolgozó pedagógusok közel 30 százaléka nem részesült az őszi teljesítményalapú béremelésben.
Súlyos munkaerőhiány jellemzi az állami gyermekotthonokat, ahol átlagosan minden negyedik álláshely betöltetlen.
A Városmajori Gimnázium hosszú idő óta rendkívül népszerű a felvételiző diákok körében, az igazgató most a Pénzcentrumnak adott interjút.
Téli szünet 2025/26: mikor lesz a karácsonyi szünet, avagy a téli szünet 2025/2026 évében? Hosszabb lesz a téli szünet most, mint a tavalyi téli szünet...
A szakértők szerint az oktatási rendszer "pazarlóan" működik.
Tíz év alatt javult az EU-ban a tanár–diák arány: ma már kevesebb tanuló jut egy pedagógusra, mint korábban.
A magyar kormány 2001-ben nyilvánította október 6-át a magyar nemzet gyásznapjává.
Tényleg rövidebb az őszi szünet, mint eddig hittük? Itt a fájó igazság, amiről sok diáknak fogalma sincs
Az idei őszi szünet 11 napos lesz, október 23-tól november 2-ig tart majd,. Így két nappal hosszabb, mint a múlt évi volt. Mutatjuk, hogy mégis...
Egyre több alsós és felsős általános iskolás tanul két vagy több idegen nyelvet az Európai Unió területén.
Egyetemi őszi szünet 2025: mikor lesz az őszi szünet a magyar egyetemeken, lesz-e egyáltalán ősziszünet?
Egyetem őszi szünet 2025-ben: mutatjuk, melyik intézményben mikor lesz az egyetemi őszi szünet, például BME, BCE, BGE, METU vagy az Óbudai Egyetem őszi szünet 2025...
2024. május 31. után Magyarországon csak azok a pedagógusok tölthetnek be pedagógusi munkakört, akik a szakképzettségük vagy szakképesítésük megszerzését követően esküt tettek.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.