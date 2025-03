Komoly jogsértés rengeteg magyar iskolában: lépett a Klebersberg Központ, ez így nem mehet tovább

Több iskolában is pénzt kértek a diákoktól azért, hogy zárható szekrényekben tárolhassák mobiltelefonjaikat a tanítási idő alatt. Egyes helyeken akár ötezer forintos letéti díjat is fizetni kellett, noha a Klebelsberg Központ szerint ez jogszerűtlen. A nyilvánosságra került esetek után volt olyan iskola, ahol azonnal megszüntették a fizetős rendszert, és visszatérítették a befizetett összegeket.

Több iskolában kötelező szekrénypénzt kérnek a diákoktól, hogy zárható szekrényben tárolhassák mobiltelefonjaikat, például a nyíregyházi Zay Anna Technikum és Kollégiumban kötelező, ötezer forintos letéti díjat kérnek a tanulóktól azért, hogy kulccsal zárható szekrényekben tárolhassák mobiltelefonjaikat, amiket egy tavaly bevezetett kormányrendelet miatt már nem tarthatnak maguknál a tanítási idő alatt - írja a Népszava. A lap kérdésére kiderült, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, amint értesült az esetről, azonnal megtette a szükséges intézkedéseket és megszüntette a letétdíjas rendszert, az addig befizetett összegeket visszakapták a diákok.

Más iskolákban is működik hasonló gyakorlat, például egy intézményben 3000 forintos bérleti díjat és 300 forintos kauciót kellett fizetnie a diákoknak, de van olyan iskola is, ahol csak ezer forintot kérnek a szekrények használatáért. A Klebersberg Központ szerint „a most beszerzett tárolóeszközök használatáért nem szedhet az iskola sem bérleti díjat, sem kauciót”.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint sokszor nem rendelkeznek az iskolák saját szekrényekkel, egy külsős cégtől bérlik azokat. De az intézményvezetőknek szerintük sincs jogkörük arra, hogy szekrénybérlésre kötelezzék a diákokat a mobiltelefonok iskolai használatát korlátozó kormányrendelet betartása miatt.

Címlapkép: Ruprech Judit, MTI/MTVA