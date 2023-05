Hodász András üzenete a karrierjük előtt álló fiataloknak: a kudarc nem tragédia, hanem lehetőség

A Portfolio Csoport idén májusban először rendezett olyan konferenciát, ami kifejezetten a fiatal generációkhoz szól, akik a felnőttkorba átlépve rengeteg kérdéssel, döntési helyzettel találkoznak a pénzügyeikkel kapcsolatban. Helyzetüket az sem könnyíti, hogy manapság számos olyan új akadályt kell leküzdeniük, melyekhez nem kaptak, nem kaphattak megoldókulcsot, vagy megfelelő mintát. A fiatalok körében is népszerű ex-atya és influenszer Hodász András éppen egy ilyen témával, a kudarccal való szembenézéssel és az újrakezdés reméynt keltő üzenetével zárta az első Gen Z Fest előadássorozatát.

Hodász András ex-atya és a magyar YouTube egyik legismertebb influenszere zárta a tegnapi Gen Z Fest előadóinak sorát az Akvárium Klub NagyHall-jában. Beszédében a siker és a kudarc kapcsolatára, a nehézségekkel való szembenézésre hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva azt, hogy a bukásokról, krízisekről és zsákutcákról ugyanolyan fontos beszélni, mint a sikerekről, hiszen ezek is az élet alapvető és fontos részét képezik.

„Habár ma élünk a legnagyobb biztonságban, gazdaságban és jólétben, mégis a világtörténelem során sosem voltunk ennyire boldogtalanok. Az, hogy menekülünk a sikertelenségeink elől, fájdalmak elől, az okozza, hogy boldogtalanok lettünk – mindez azért van, mert az életünk egy fontos részétől menekültünk el” – idézte fel az amerikai-magyar pszichológus, Csíkszentmihályi Mihály gondolatait, hangsúlyozva, hogy a látszólagos bukás igazából egy lehetőség az újjászületésre.

Papi pályafutása során számos krízisben lévő ember kereste fel és kért tőle tanácsot. A tíz év alapján azt szűrte le, hogy egyszer minden ember életében eljön a krízispont - legyen az párkapcsolat, házasság vagy éppen egy vállalkozás. Ilyen helyzetekre azok tudnak igazán jól reagálni, akik ezt nem tragédiaként fogják fel, hanem a lehetőséget veszik észre a helyzetben.

Ugyan eltérő nézőpontból, de Hodász András a Gen Z Fest egy másik előadójával, Steigervald Krisztián generációkutatóval hasonló jelenségről számolt be, amikor a generációk közti kommunikáció, eszmecsere hiányáról számolt be. "A mi generációnk problémája az, hogy elmarad a beavatás, nem beszélgetünk a szüleinkkel, nagyszüleinkkel. Pedig egy dolgot biztosan meg tudnának tanítani, mégpedig azt, hogy az életben, hogy lehet megküzdeni a nehézségekkel. (Az idősebb generációk) világháborúkat és ’56-ot is átélték, megküzdöttek vele, ott van bennük ez a tudás, csak el kéne meséltetni ezt velük. Valahol megtanulni az életet és megtanulni megküzdeni az élettel és sikeresnek lenni, azt jelenti, hogy ezt a tudást magunkba szívjuk” – foglalta össze beszédében.

Végezetül elmondta, ha az ember kudarccal szembesül vagy válaszút elé kerül akár karrierjében, akár a magánéletében, akkor nem szabad tragédiaként felfognia a vele történő eseményeket. „Ilyen helyzetben mindig érdemes magunknak szegezni a kérdést: Mik az én lehetőségeim? Merre tovább? Hogyan tudom ezt a javamra formálni?” – zárta gondolatait Hodász András.

Fotó: Földesi Máté