Brutális összegeket kérnek a magyar egyetemek: ezek a legdrágább szakok, jól figyelj, hová jelentkezel!

Nagyon mélyen zsebbe kell nyúlni egyes szakoknál, és az árak majdnem mindenhol ugyanazok.

Mint az minden évben működik, most is február 15-ig, tehát ma éjfélig lehet benyújtani a jelentkezéseket a szeptemberben induló egyetemi képzésekre a felvételi időszak zárásaként. A Napi.hu most összeszedte, melyek a legdrágább képzések.

A lista elején az Állatorvostudományi Egyetem állatorvosi képzése van, ahol önköltséges formában félévenként 1,45 millió forintot kell fizetni. Ha ezt beszorosszuk azzal, hogy a képzési idő a diplomáig 11 félév csúszások nélkül, akkor megkapjuk, hogy állatorvossá válni összesen 16 millió forintba kerül.

A Debreceni Egyetemen 1,3 millió forintot kérnek el szemeszterenként a 12 féléves általános orvosi képzésért, de ugyanennyibe kerül a fogorvosi képzés is, vagyis a gyógyítás sem olcsó mulatság. Igaz, az utóbbi "csak" 10 féléves, vagyis valamennyivel olcsóbb, mintha általános orvosnak szeretnénk menni. Más városok sem maradnak le a debreceni orvosképzéstől: a két említett szakon tanulni pontosan ugyanannyiba kerül Szegedet, Pécsen és a fővárosban, a Semmelweis Egyetemen is.

