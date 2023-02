Ezek a legértékesebb szakmák Magyarországon: ilyen papírral nem álom a milliós kezdőfizetés

Holnap, azaz február 15-én jár le a felvételi jelentkezési határidő a szeptemberben induló képzésekre, azonban sokan még mindig nem tudják, hogy merre érdemes elindulni. Persze semmi sincsen kőbe vésve egy egyetemi jelentkezéssel, azonban mielőtt véglegesítjük a jelentkezésünket érdemes utánajárni annak, hogy mik azok a végzettségek, amikkel a legkönnyebben el lehet helyezkedni. Nem mellékesen pedig mik azok a szakmák, amikkel a legjobban lehet keresni, illetve mik azok a szakok, akiknek a diákjai a legnagyobb pályaelhagyók úgymond. A Pénzcentrum most ezekre a kérdésekre kereste a választ szakértők segítségével.

Holnap éjfélig lehet még jelentkezni a szeptemberben induló egyetemi képzésekre, így most sokan törik a fejüket, hogy vajon jól döntöttek-e. Ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy milyen szakon tanulunk tovább. Egyes szakmákban ugyanis kiemelkedően magas a pályaelhagyók aránya, míg máshol – jellemzően az informatikai, illetve mérnök végzettséggel rendelkezők körében – a legtöbben szakmán belül maradnak, sőt már az egyetem vége felé megkörnyékezik őket ajánlatokkal. A kezdő bérük pedig akár a sokszorosa is lehet egy bölcsész végzettségű frissdiplomásénak.

Az a tény, hogy a mérnökökre és informatikusokra van a legnagyobb kereslet, miközben jelentősen nagyobb a kezdő bérük persze nem meglepetés senki számára. Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója szerint is ezekre a szakokra éri meg a leginkább jelentkezni. Onnan viszont bármire: IT területen elindulhatunk a programozás, webfejlesztés, scrum master, rendszermérnöki irányba is. De a szakértő szerint a mechatronikai mérnökökre is óriási az igény, hiszen egyre fontosabbá válik a robotika.

Az IT szektorhoz hasonlóan a mérnöki területen is szinte mindegy, hogy mire jelentkezünk:

Mérnöki területeken minden, ami az automatizációval és digitalizációval kapcsolatos, szintén jó választás – gépészmérnökökre és villamosmérnökökre folyamatos és nagy igény van, főleg, ha specializált tudással rendelkeznek (PLC programozás, hardware és szoftverfejlesztés, tesztelés, design- és konstrukció…)

– mondta Nógrádi József, amit Tóth Rozália, a Prohuman Diákmunka operatív igazgatója is csak alátámasztani tudott.

Fehérgalléros pozíciók esetében egyértelműen IT területen mutatkozik a legnagyobb igény a fiatal, agilis munkaerő iránt és ugyanígy a mérnöki területen tanulók is számíthatnak arra, hogy könnyen találnak munkát. Az informatikusok közül a szoftverfejlesztők, az adatelemzők és a mérnökök, továbbá az automatizációval foglalkozó szakemberek a legkeresettebbek

– fűzte hozzá Tóth Rozália kiemelve, hogy anyagi szempontból is magasan az élen jár ez a két terület. Itt a legkifizetődőbbek a fizetések és a juttatási csomagok, ráadásul a magas gazdasági nehézségek és magas infláció esetén is ők tudnak a leginkább kompenzációhoz jutni.

Ráadásul területi szempontból is magasan a legjobb választás: az ország minden régiójában lehet a fenti végzettségekkel munkát találni.

Ami még hiánycikk a munkaerő piacon, a kombinált tudású szakemberek. Villamosmérnök BSC és hozzá egy IT plusz tudás vehetetlen a piacon, akár kezdő fizetésnek a bruttó 800-1 millió körül mozognak az átlag bérük, így azt gondolom egy nagyon jól kifizetődő végzettség egyetem után, akár az erre speciális képzés a mechatronikai mérnökök

– tette hozzá Nógrádi József.

Ha a teljes IT piacot nézzük, az állásportákunkon található tavalyi bérsávok alapján ez az összeg bruttó 762 ezer és 1.1 millió forint közé tehető. Ezen belül a kódolást igénylő szakmák 543 ezer forinttól, a kódolást nem igénylő területek mint a projekt menedzsment, IT támogatás, adminisztráció, értékesítés és marketing valamivel alacsonyabb, 516 ezer forintos bruttó fizetéstől kezdődnek átlagosan. Bérkülönbségek tekintetében a legjelentősebb különbségek a fejlesztői és a HR illetve adminisztrációs területek közt vannak, itt a felső fizetési sávok 2-2.5x is magasabbak lehetnek a programozók javára. Fontos azt is megemlíteni, hogy a tavalyi évben a fizetések nagyságrendileg 30%-ot nőttek, ezen belül is negyedévenként 5-40%-os változások voltak az egyes területeken. Ez azt is jelenti, hogy rövid idő alatt jelentősen átrendeződhet a piac fizetések tekintetében, akár már 2023 első negyedéve után

– támasztotta alá a fentieket a No Fluff Jobs szakértője.

Mindezek mellett az sem mindegy, hogy a legtöbben már az egyetem alatt is ajánlatot kapnak 1-1 cégtől, ahol a gyakorlatukat töltötték.

Általánosságban minden informatikát érintő, mérnöki szakról az a visszajelzés érkezik, hogy nagyon hamar, általában már az egyetemi tanulmányok alatt állásajánlatot kínálnak a tanulóknak. Ez mindenképpen előny, ugyanakkor gyakori probléma, hogy az állásajánlat miatt sokan nem fejezik be a tanulmányokat. Továbbá felvevő piacról nézve az is, hogy az ezen a szakon végzők száma évente még mindig nagyon elmarad ahhoz képest, hogy mekkora munkaerő igény van a szakmában

– mondta el a No Fluff Jobs szakértője, hozzátéve, hogy az IT szakma egyik nagy előnye, hogy nem feltétlen szükséges hozzá diploma: a teljes piacot nézve az álláshelyek körülbelül háromnegyede nem kér felsőfokú végzettséget.

Tényleg szükséges a papír?

A felméréseink szerint az IT-ban dolgozók nagy százalékának nincs szakirányú végzettsége. A kiemelkedő fizetés általában három dologtól függ. Ezek a szakosodás (backend, frontend, fullstack vagy kódolást nem igénylő munkák, mint a projekt vezetés), a technológiai követelmények (pl. egyes programozási nyelvek) és a szakmai tapasztalat

– egészítették ki a fentieket a No Fluff Jobs-tól, hozzátéve, hogy a projekt vezetés különösen jó választás lehet.

Ez ugyanis az IT területén a legflexibilisebb szakirány, ami nem igényel semmilyen egyetemi képzést, azonban relatíve könnyen elsajátítható. Ráadásul elengedhetetlen szerepet képvisel egy szoftverfejlesztéssel foglalkozó csapatban. Egyszóval elmondható, hogy az IT-n belül nagy általánosságban az egyetemi végzettség inkább előny, mint követelmény.

Az IT és a mérnöki területeken belül is nagyon könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy egy nagyon specifikus területre koncentrálunk csak, ami nem feltétlenül jó ötlet. A No Fluff Jobs szakértője szerint ha biztosak vagyunk abban, hogy egy adott területtel szeretnénk hosszútávon foglalkozni, akkor mindenképpen érdemes arra helyezni a hangsúlyt.

Amennyiben ez még nincs meg, a túl korai specializálódás limitálja a szakma szélesebbkörű "kipróbálását". Gyakran keresnek meg minket olyan specifikus tudással rendelkező mérnökök, akik az egyetemi tanulmányok után az első állásaikban jönnek rá, hogy az adott terület mégsem vonza őket és tanácsot kérnek váltással kapcsolatban

– mondta a No Fluff Jobs szakértője.

De mi történik azokkal, akik nem ezeken a területeken tanultak?

Tóth Rozália szerint nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy melyek azok a végzettségek, amikkel a legnehezebb elhelyezkedni. Ennek oka az, hogy a hazánkban évek óta tapasztalható munkaerőhiány olyan folyamatokat indított el, amelyek révén sok esetben a végzettségtől függetlenül is felvesznek a cégek tehetséges fiatalokat és vállalják az átképzésüket, betanításukat.

A lényeg szerinte inkább az, hogy azok a frissdiplomások, akik a tanulmányaik mellett szereztek munkatapasztalatot – akár végzettségtől függetlenül – előnyösebb helyzetben vannak. A munkaadók ugyanis értékelik az ilyen jellegű tapasztalatot.

Tapasztalataink alapján elsősorban a bölcsész, a turisztika, valamint művészeti szakokat választó hallgatók keresnek a tanulmányaiktól gyakran merőben eltérő pozíciókban álláslehetőséget. Legtöbbször anyagi, megélhetési okok állnak a háttérben, de mint azt az elmúlt évek is mutatják: a turizmus kifejezetten sérülékeny ágazat, a világjárvány után a gazdasági kihívások is erősen érinthetik. Ennek hatásait pedig várhatóan a vendéglátás, turizmus területén dolgozók érzik meg, és vagy kényszerűségből, vagy óvatosságból választanak más szakmát

– mondta Tóth Rozália, amit Nógrádi József is alátámasztott:

A pályaváltás okai, hogy amikor 18 évesen jelentkeztek az adott szakokra, nem tudták pontosan mit is szeretnének csinálni, csak xy oda jelentkezett, anya meg apa ezt javasolta. És amikor ott állnak a friss diákok, hogy végeztek a diplomájukkal, nem pontosan tudják merre induljanak tovább. Ez jelentheti az egyik okot, hogy elmegy egy mesterre még, hogy speciálisan szakosodjon, vagy elvégez egy újabb BSC-t, vagy pedig elkezd valahol dolgozni, ami nagyon megtetszik neki, és közben végez ez kiegészítő tanulmányokat. Amivel pedig újabban sűrűbben találkozok a 40+os karrierváltók. Újra térképezik magukat, jobban ismerik minden erősek, látják a piacot, látják a béreket, és a gyerekek is vannak már olyan nagyon, hogy önállóan ellássák magukat, így bátran kezdenek el egy teljesen más BSC képzést, vagy szakmát, mint amiben jelenleg dolgoznak. És mi a motiváció? 1. Szeretné jól érezni magát ott amiben dolgozik 2. Mostmár tudja hogy mik az erősségei 3. Az anyagi biztonság, a globális változások miatt mindennél fontosabbá vált

– húzta alá a szakértő, aki szerint a joker szakmák (a mérnök és informatikus mellett) azok, amikhez nem köthető speciális szakterület.

Andragógia, pszichológia szakról többen a HR terület felé orientálódnak, vagy aki nyelvi szakra járt, valószínű valamilyen multis, vagy SSC-s közegben találja magát. A gazdasági szakon végzett BSC-sek pedig keresik a helyüket, milyen területen tudnak elhelyezkedni, beszerzés vagy pénzügyi tanácsadás vagy egyéb más területeken. Ugyan ez a helyzet a kommunikáció szakon végzett diákokkal, akik igazából olyan munkára jelentkeznek, ahol fontos a kiváló kommunikáció, esetleg nyelvtudás, és emberekhez köthető

– tette hozzá Nógrádi József.

Azonban annak sincsen oka elkeseredni, aki idén nem kerül be egyetemre, vagy egyáltalán nem is szeretne menni. Egyrészről fent már említettük, hogy az IT-n belül sok területhez nem szükséges felsőfokú végzettség, másrészről pedig a szakmát végzők között is sok keresett munka van.

Azoknak sincs oka elkeseredni, akik tradicionálisabb szakmákat választanak, nagyon sok nyitott pozíció van műszerészek, hegesztők, lakatosok, forgácsolók, villanyszerelők, karbantartók, sofőrök számára is. Azaz nem csupán az egyetemi- vagy főiskolai, hanem az OKJ-s vagy felsőfokú szakképzésben résztvevők is jó eséllyel találhatnak maguknak állást

– mondta Tóth Rozália.

A pályaválasztásnál pedig mindenki számára eltérő lehet a motiváció, azonban Tóth Rozália szerint egyre gyakrabban tapasztalni, hogy a háttérben leginkább az anyagi tényezők állnak, de persze lehetnek ettől eltérő okok is: ilyen például, ha valaki az iskola elvégzése után ébred rá, hogy az adott terület mégse neki való és máshol próbál szerencsét. Éppen ezért érdemes megfontoltan választani egyetemet és szakot, azonban nem szabad elfelejteni, hogy alapvetően sosem késő újrakezdeni.