Újabb önkormányzat hozott fájdalmas döntést: nem tudják fenntartani az óvodát sem a rezsi miatt

Kifakadt Érsekcsanád polgármester, komoly megszorítások jönnek, még az is kérdéses, lesz-e a településen közvilágítás. Nyitvatartási időben a településen minden épületükben maximum húsz fok lehet, nyitvatartási időn kívül pedig csak 16 fok, hogy az épület ne hűljön ki teljesen, de lezárják a Szabadidőpark mosdóját is.

A megemelkedett rezsidíjak miatt újabb település került gondba, most a Bács-Kiskun megyei Érsekcsanád polgármestere fakadt ki a közösségi médián.

Az óvoda fűtése és a gyermekétkezés fenntarthatatlan, hisz csak a fűtés drágulása annyi lesz, mint az összes adóbevételünk. Itt napról napra keressük a megoldást, mert jó lenne nem bezárni az óvodát és a bölcsődét

– írta Facebook oldalán Felső Róbert, a Bács-Kiskun megyei Érsekcsanád polgármestere.Felső több posztban is értékelte a település jelenlegi helyzetét, ami valóban hervasztó. Felső ugyanis arról írt, hogy komoly megszorító intézkedések jönnek a településen. Ilyen az is, hogy a polgármesteri hivatal négynapos munkarendre tér át, a könyvtár és a művelődési ház pedig heti kétszer lesz nyitva, a Művelődési Házban a magánrendezvények is megszűnnek - írta a Hvg.

A polgármester később azt írta, hogy abban állapodtak meg: az épület hétfőn és kedden fogják fűteni, a Művelődési Házat csütörtökön és pénteken. Nyitvatartási időben Érsekcsanádon minden épületükben maximum húsz fok lehet, nyitvatartási időn kívül pedig csak 16 fok, hogy az épület ne hűljön ki teljesen. Lezárják a Szabadidőpark mosdóját is.

Igyekeznek minimumra húzni az autók és fűnyírók tankolását is, a tisztítószerek, kéztörlők, irodaszerek felhasználását is újragondolják, ugyanúgy, ahogy a nyomtatást is, hiszen az A4-es papírok is drágák. Egyelőre kérdés, mi legyen a közvilágítással, mert az áramszámla kifizetésével is gondok lehetnek.