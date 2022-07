Érik a katasztrófa a magyar iskolákban: rengeteg pedagógust keresnek a tanév végén

Jelenleg is több ezer pedagógust keresnek az iskolák és az óvodák, a betöltetlen állások száma a tanév vége óta csak emelkedett. Sok iskola már nem csak a közszféra állásportálján próbálja megtalálni a leendő tanárokat a tanévkezdésig: felpörögtek a Facebook-posztok, állásportálok és az alternatív megoldások.

A tanév vége óta sincs hiány az ehhez hasonló posztokból az egyik legnagyobb, tanári állásokat kínáló Facebook-csoportban. A nyolc éve aktív Pedagógus állás nyilvános csoportnak jelenleg több mint 49 ezer tagja van, az elmúlt hónapban 1487 posztot osztottak meg. Az iskolai hirdetések között több olyat is lehet találni, ahol a Közigállás.gov.hu-n meghirdetett állásokat képekkel és pluszinformációkkal igyekeznek kiegészíteni, de olyan is van, amelyben bérlakással igyekeznek meggyőzni az érdeklődőket arról, hogy érdemes pályázni. És nem ez az egyetlen hasonló Facebook-csoport, amelynek már több ezer tagja van.

Persze nem csak a Közigálláson és a Facebookon, hanem más állásportálokon is próbálkoznak az iskolák. Az egyik népszerű álláskereső portálon 103 találatot dob ki az oldal a "tanár", és 73 találatot a "tanító" szóra keresve, de óvodapedagógus állásból is többet találni. A hirdetők között nem csak a magán- és alapítványi iskolák vannak, állami és egyházi iskolák is hirdetnek betöltetlen pozíciókat, olvashatjuk az Eduline-on.

A legtöbb tanári állás még mindig a Belügyminisztérium állásportálján, a közigállás.gov.hu-n van. A legutóbbi keresés alkalmával több mint 2799 álláshirdetést dobott ki a közszféra állásportálja a "tanár" keresőszóra - ez a szám a tanév utolsó napján 2100 volt.

Tanítóból is komoly hiány van az iskolákban, jelenleg 1335 szabad állás van - a nyári szünet előtt 967 szakembert kerestek az alsó tagozatok. Az "óvodapedagógus" szóra keresve megjelenő állások száma 853-ról 989-re, a "gyógypedagógus" hirdetéseké pedig 420-ról 594-ra emelkedett.

Egyre több tanár hagyja el az oktatási rendszert - figyelmeztet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Az érdekképviselet összehangolná a felmondásokat, ha a kormány nem teljesíti a követeléseiket. Még szeptember előtt egyszerre tömegesen szüntetnék meg munkaviszonyukat a pedagógusok - mondta korábban Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője.