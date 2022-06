Érik a katasztrófa a magyar oktatásban: sürgősen lépni kell, vagy nem lesz, aki tanítson

Ha nyáron nem rendeződik a tanárok helyzete, abból nagy baj lesz – üzente a Pedagógusok Szakszervezete.

Nem akarnak riogatni a pedagógusok, de szerintük nem lesz, aki tanítson, már most három iskola tantestülete jelentette be, hogy ősztől nem veszik fel a munkát. Minden évben nő a nyugdíjba vonuló pedagógusok száma, már most 15 ezren hiányoznak a rendszerből, mondta el a Reggeliben Szabó Zsuzsanna, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.

Arról is beszélt, hogy a kormány régóta tisztában van a követeléseikkel, csak márciusban 47 ezren sztrájkoltak, mégsem sikerült semmiben előrelépniük.

Pintér Sándor, akihez az oktatás tartozik, rendet, fegyelmet ígér, azon kívül pedig túl sok minden mást nem hallottunk

– fogalmazott. Béremelést, óraszám- és tehercsökkentést akarnak, valamint fiatal pedagógusok bevonzását. Szabó Zsuzsanna nyomatékosította: nem vonzó a pálya a fiatalok számára, ha mondjuk egy pedagógus anyuka egyedül neveli a gyermekét, tanári fizetésével a létminimum alatt él.

A kormánynak nagyon gyorsan hozzá kell fogni rendezni az ügyet, mert nem lesz, aki tanítsa a gyerekeinket

– üzente a szakszervezeti vezető.Felhívta a figyelmet arra is: minden ötödik iskolában tanítanak pedagógusi képzettséggel nem rendelkezők, minden harmadikban pedig vannak tanárok, akik saját tantárgyuk mellett mást is tanítanak. Ez pedig azzal jár, hogy a gyerekek nem kapják meg a megfelelő tudást.

Szabó Zsuzsana hozzátette, a pedagógusok sztrájkbizottsága legközelebb június 28-án tárgyal a kormány képviselőivel.