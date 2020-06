Ezzel a módszerrel 12,5 év múlva nyugdíjba mehetsz: lényegtelen, hány éves vagy

Sokan álmodoznak arról, hogy nem várnak 60-70 éves korukig, hanem már korán nyugdíjba vonulnak. Elsőre ugyan lehetetlennek tűnik, azonban a valóságban egyáltalán nem kizárt, hogy már a harmincas éveinkben se kelljen dolgoznunk. Erre kiváló példa Takács Szabolcs is, aki 34évesen "nyugdíjazta" magát. Módszeréről még a hazai egyetemek is felfigyeltek.

Azok, akik a FIRE mozgalom filozófiája (financial independence / retire early) szerint élnek sem tudtak egyik napról a másikra meggazdagodni. Legalábbis a többségük nem. Tudatosan készültek rá, hogy fiatalon új, kötöttségektől, általuk nem szeretett munkától és főnököktől mentes életet kezdhessenek. A korai nyugdíjasok módszerei ugyan eltérőek, de az alappillérek kivétel nélkül ugyanazok. A képlet egyszerű:

legyen magas jövedelmed

takarítsd meg ennek nagy részét,

a megtakarított pénzt pedig fektesd be sikeresen.

A magas jövedelem azért jön jól, mert nyilván egyszerűbben és többet lehet belőle félretenni, hiszen az alapvető kiadások mellett több pénz marad erre a célra. Ám önmagában csak az átlagnál magasabb bevétellel nem sokra megyünk. Kereshetünk akár milliókat is havonta, ha feléljük a pénzünket, vagy nem megfelelő befektetést választunk - vagyis olyat, ami nem biztosít számunkra hozamot.

Hogy mennyi tőke kell egy korai nyugdíjazáshoz, az leginkább attól függ, hogy mennyire vagy képes leszorítani a megélhetési költségeidet

- mondta a Pénzcentrumnak néhány évvel ezelőtt Takács Szabolcs, aki 34 évesen mondott fel előző munkahelyén, és vonult "nyugdíjba".

Módszere azóta is jól működik, most például az ELTE hivatalos YouTube-csatornáján árulta el, mi mindenre is van szükség ehhez az életformához. Kiderült többek között az is, hogy 60 százalékos megtakarítási rátával még 12,5 év sem kell ahhoz, hogy véglegesen nyugdíjazhassuk magunkat.

