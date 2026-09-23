Kiderült, mekkora nyugdíjat kap Szacsvay László: "Bizony be kell osztani"

Szacsvay László, a Nemzet Színésze őszintén beszélt az anyagi helyzetéről, és elárulta, hogy bár a havi bevétele eléri az egymillió forintot, a magas kiadások és a családi kötelezettségek miatt alaposan be kell osztania a pénzét.

A legendás színész a Neshama TV Én és a pénz című műsorában mesélt arról, miként boldogul nyugdíjasként. Saját bevallása szerint a középosztályhoz tartozik, és hatalmas szerencsének tartja a Nemzet Színésze címmel járó, havi 630 ezer forintos járadékot. Mint fogalmazott, e juttatás nélkül komoly anyagi gondokkal küzdene, hiszen az állami nyugdíja nem kimagasló, ráadásul a színházi fizetését is csökkentették a hivatalos nyugdíjba vonulása után.

Összességében nagyjából havi egymillió forintból gazdálkodik, ám a gáz- és villanyszámla, a lakbér, valamint kutyája, Fülöp ellátása jelentős összeget emészt fel. Emellett anyagilag rendszeresen támogatja a testvérét és a gyermekét is, így a hónap végén alaposan meg kell gondolnia, mire mennyit költ.

A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1971-ben végzett, 1982 óta pedig a Katona József Színház társulatát erősítő művész a mai napig aktívan vállal szerepeket. Magánéletében nehéz időszakot tudhat maga mögött, hiszen évekkel ezelőtt elveszítette feleségét, Klaudiát, akivel öt évtizeden át éltek együtt. Szacsvay László jelenleg egyedül él, de a szűkös keretek ellenére sem panaszkodik, hanem kutyája társaságában ma is tevékeny, munkával teli életet él.