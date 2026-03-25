Változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? A jelenleg érvényes női és férfi nyugdíjkorhatár Magyarországon: ennyi évet kell dolgozni a nyugdíjba vonuláshoz

Idővel minden munkavállalót érint a nyugdíjba vonulás kérdése, hiszen évtizedek át tartó munka után egyáltalán nem mindegy, mikor tehetjük le a lantot. Rendszeresen felröppennek pletykák a megváltozó feltételekről, ezúttal arról, hogy változik a nyugdíjkorhatár 2026 évében, ezért most tisztába tesszük a szabályokat. Cikkünkben megmutatjuk, mennyi az általános nyugdíjkorhatár, mik a feltételek, és pontosan hány évet kell ledolgozni a megérdemelt pihenéshez.

A felvetés, hogy esetleg változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban, érthető módon sokakban bizonytalanságot szült a jövőtervezést illetően. Éppen ezért most tiszta vizet öntünk a pohárba, és pontról pontra végigvesszük a jelenleg is hatályos, hivatalos szabályokat: az általános öregségi nyugdíjkorhatárt Magyarországon, de a nők és férfiak lehetőségei közötti különbségeket is.

Változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? A nyugdíjkorhatár-emelés esélyei

A korhatár fokozatos emelése az elmúlt években már lezajlott, így az beállt a véglegesnek szánt szintre. Jelenleg tehát alaptalanok azok a – többnyire a közösségi média felületein terjedő – rémhírek is, miszerint megszűnik a nyugdíjkorhatár. A nyugdíjrendszer továbbra is a megszakítás nélkül, a megszokott mederben működik.

Tehát a hatályos jogszabályok alapján nem változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban.

Hogy miért merülnek fel mégis rendre az efféle találgatások, híresztelések? Sajnos az európai demográfiai folyamatokat és a társadalmak elöregedését elnézve elkerülhetetlen, hogy a nyugdíjkorhatár emelése a jövőnk egyik fontos kérdésévé váljon. Több EU-s tagállamban már 67, vagy afelé tartó irányadó korhatárokat határoztak meg. Jelenleg azonban a hazai törvényhozásban nincs elfogadott tervezet, amely a nyugdíjkorhatár-emelés felé mutatna a közeljövőben.

Mennyi az öregségi nyugdíjkorhatár Magyarországon jelenleg?

Mielőtt a konkrét számokra térnénk, érdemes tisztázni: mit is jelent pontosan az öregségi nyugdíj? Ennek az állami, társadalombiztosítási rendszer által nyújtott, pénzbeli ellátásnak a legfőbb célja, hogy jövedelempótlást nyújtson az aktív éveikben járulékot fizető, majd egy bizonyos kort elérő állampolgároknak.

Az ehhez szükséges öregségi nyugdíjkorhatár hazánkban jelenleg egységesen 65 év. Mivel a korábban elindított, fokozatos emelési periódus mára teljesen lezárult, aki 1957-ben vagy azt követően született, arra már kivétel nélkül ez az egységes szabály vonatkozik. Tehát a magyar nyugdíjkorhatár beállt arra a fix szintre, amit a korábbi törvénymódosítások kitűztek. Ettől utolsóként az 1956-ban születettek tértek el, esetükben 64 év 183 nap (64,5 év) a korhatár. Elmondható, hogy a nyugdíjkorhatár Magyarországon – és általánosságban Magyarország nyugdíjkorhatár szabályozása – jelenleg egyértelmű, stabil és kiszámítható.

Női és férfi nyugdíjkorhatár: Van különbség a nemek között?

Gyakran merül fel a kérdés, hogy vajon eltérő-e a női nyugdíjkorhatár és a férfi nyugdíjkorhatár. Az általános öregségi nyugdíj esetében a válasz egyértelmű nem: az alapszabály szerint a 65 éves korhatár mindenkire egyformán vonatkozik. Tehát alapesetben a nők nyugdíjkorhatár tekintetében nem élveznek elsőbbséget a férfiakkal szemben.

A kivétel: Nők 40 kedvezményes nyugdíj

Van azonban egy hatalmas és nem véletlenül népszerű kivétel, ami miatt mégis érdemes külön beszélni a nyugdíjkorhatár nőknél alkalmazható szabályairól. Ez nem más, mint a Nők 40 elnevezésű, kedvezményes öregségi nyugdíj. Ennek lényege, hogy a nők életkoruktól függetlenül (tehát a 65 éves korhatár betöltése előtt is) nyugdíjba vonulhatnak, ha rendelkeznek legalább 40 év jogosultsági idővel.

Ebből a negyven év jogosultsági időből alapesetben legalább 32 évet keresőtevékenységgel kell tölteni, a maradék 8 év pedig lehet gyermeknevelési idő (például GYES, GYED). Kettőnél több gyermek esetén a 32 éves keresőtevékenységi feltétel gyermekenként 1-1 évvel tovább csökkenhet.

Hány évet kell dolgozni a nyugdíjba vonuláshoz? Szolgálati idő

Ahhoz, hogy valaki nyugellátást kapjon, nem elég pusztán megérni a 65 éves kort, megfelelő hosszúságú, elismert szolgálati idővel is rendelkezni kell. A szolgálati idő elsősorban a (bejelentett módon) ledolgozott évekből adódik össze, de ide számíthat többek között a GYES és a GYED időszaka, a katonai szolgálatban eltöltött idő vagy a táppénz is. Fontos megjegyezni, hogy mivel a számításnál a szolgálati idő hossza kiemelt szorzóként funkcionál,

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

minél több a ledolgozott, járulékfizetéssel fedezett év, annál magasabb lesz a nyugdíj induló összege.

Öregségi résznyugdíj: Minimum 15 év szolgálati idő szükséges hozzá. Ezzel már megnyílik a jogosultság az ellátásra a korhatár betöltésekor, de az összege természetesen jóval alacsonyabb lesz.

Teljes öregségi nyugdíj: Minimum 20 év szolgálati idő az alapfeltétele a teljes összegű ellátás megállapításának.

Nyugdíjkorhatár kalkulátor: Számold ki, mikor mehetsz nyugdíjba!

Azok számára, akik bizonytalanok abban, hogy pontosan mikor válnak jogosulttá az öregségi ellátásra, óriási segítséget nyújthat egy nyugdíjkorhatár kalkulátor. Bár a jelenlegi szabályozás egyértelmű, érdemes áttekinteni, hogyan érintette a korhatáremelés az egyes születési évjáratokat az elmúlt években, egészen napjainkig.

A nyugdíjba vonulás időpontja a közelmúltban és 2026-ban a következőképpen alakult az egyes korosztályoknál:

Nyugdíjkorhatár 2020: az 1955-ben születetteknél a 64. év betöltése

Nyugdíjkorhatár 2021: az 1956-ban születetteknél a 64. életév betöltését követő 183. nap (64,5 év);

Nyugdíjkorhatár 2022: az 1957-ben születetteknél a 65. életév betöltése;

Nyugdíjkorhatár 2023: az 1958-ban születetteknél a 65. életév betöltése;

Nyugdíjkorhatár 2024: az 1959-ben születetteknél a 65. életév betöltése;

Nyugdíjkorhatár 2025: az 1960-ban születetteknél a 65. életév betöltése;

Nyugdíjkorhatár 2026: az 1961. január 1. és december 31. között születetteknél szintén a 65. életév betöltése.

Ha a fenti lista alapján is maradtak benned kérdések a saját helyzeteddel kapcsolatban, esetleg a nyugdíjad várható összegére is kíváncsi vagy, érdemes a Magyar Államkincstár hivatalos önkiszolgáló nyugdíjkorhatár kalkulátor felületét használni.

Lehetséges a rugalmas nyugdíjkorhatár? Mit jelent a fogalom?

Gyakran felmerülő kifejezés a nyugati országok mintájára a rugalmas nyugdíjkorhatár 2026-os hazai bevezetése. Fontos tudni, hogy a nyugdíjkorhatár Magyarország területén jelenleg nem „rugalmas” abban a klasszikus értelemben, mint például a skandináv államokban. Ott az egyén döntheti el egy adott sávon belül, mikor vonul vissza, cserébe pedig az induló nyugdíjösszeget matematikai képletek alapján csökkentik (ha hamarabb megy) vagy növelik (ha tovább dolgozik).

Nálunk a korhatár előtti ellátások rendszere az elmúlt évtizedben jelentősen szigorodott, ugyanakkor a nyugdíj melletti munkavégzés ma már rendkívül kedvező. A mindössze 15%-os szja és a járulékmentesség egyaránt a nyugdíjas korosztály munkában maradását ösztönzi. A nyugdíjba vonulás időpontjának szabad, rugalmas megválasztása azonban egyelőre várat magára.

Azt ugyanakkor a hazai rendszer is díjazza, ha valaki az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor még nem vonul nyugdíjba. Ha úgy döntesz, hogy a korhatár elérése után tovább dolgozol anélkül, hogy igényelnéd a nyugellátást, minden további megszerzett 30 nap szolgálati idő után tovább növekszik a majdani induló nyugdíjösszeged.