Nyugdíjkorhatár 2024: mennyi a nyugdíjkorhatár 2024-ben, mikor emelkedik a nyugdíjkorhatár?

Az újév kezdete minden magyar dolgozót foglalkoztatja, különösen akkor, ha egyre inkább közeledik a nyugdíjkorhatár betöltése. Járjunk utána, mi mindent érdemes ismernünk az öregségi nyugdíjkorhatár 2024 évi tudnivalói kapcsán, azaz mennyi a nyugdíjkorhatár 2024 évében, mikor születtek azok, akik most vonulhatnak majd nyugdíjba! Mikor emelkedik a nyugdíjkorhatár, várhatóak-e változások a nyugdíjkorhatár tekintetében 2024-ben?

Cikkünkben a nyugdíjkorhatár 2024 évi aktualitásairól tájékoztatjuk olvasóinkat: milyen változásokra számíthatnak életükben azok, akik a nyugdíjkorhatár közelében járnak, mennyi a nyugdíjkorhatár 2024 évében – mennyi a nyugdíjkorhatár férfiaknál, nőknél mennyi a nyugdíjkorhatár? Magasnak számít-e a magyar nyugdíjkorhatár a szomszédos országokhoz képest – pl. Ausztriában, Szlovákiában, Romániában mennyi a nyugdíjkorhatár? Mit ír a nyugdíjkorhatár kalkulátor 2024 évére vonatkozóan, azaz mikor születtek azok, akik végre nyugdíjba vonulhatnak 2024-ben?

Amit az öregségi nyugdíjkorhatárról tudni érdemes

Az öregségi nyugdíjkorhatár 2024 évében változatlanul az az elért életkor, amikor valaki életévei és ledolgozott munkaévei alapján jogosulttá válik a nyugdíj juttatására, azaz már nem az ő feladata lesz eltartani az idősebb generációkat, hanem ő kerül az eltartott életkorba és kiélvezheti a jól megérdemelt pihenőidőt. A nyugdíjkorhatár sávos emelése megszokott jelenségnek mondható minden fogyó népességű országban, így Magyarországon is, amennyiben ezt az ország demográfiai adatai indokolják.

A nyugdíjkorhatár betöltése: ki mehet nyugdíjba?

Aki teljesítette a nyugdíjba vonulás feltételeit, azaz betöltötte a nyugdíjkorhatárt és a háta mögött tudhatja a törvényileg előírt szolgálati időt, a 2024-es év folyamán bármikor nyugdíjba vonulhat. A nyugdíjkorhatár 2024 évében is egyformán érvényes a nőkre és a férfiakra, vagyis kizárólag nemi alapon nem vonulhat egy nő hamarabb nyugdíjba, mint egy férfi. Fontos kiemelnünk az öregségi nyugdíjkorhatár 2024 évi tudnivalói kapcsán azt is, hogy Magyarországon nincs nyugdíjkötelezettség: aki a kora ellenére szeretne, továbbra is a pályáján maradhat.

Magyarországon az öregségi nyugdíjra való jogosultságnak két alapfeltételét kell ismernünk: ahhoz, hogy valaki büszke nyugdíjasnak vallhassa magát, egyrészt be kell töltenie a nyugdíjkorhatárt, másrészt rendelkeznie kell az előírt legalább 20 éves szolgálati idővel (bejelentett, legális munkaviszonyból eredően!). A magyar nyugdíjasok a havi rendszerességű nyugdíj folyósítása mellett dolgozhatnak, keresetüket csak a 15%-os személyi jövedelemadó terheli. Az, akinek nincs meg a 20 éves szolgálati ideje, 15 év munkaviszonnyal a háta mögött öregségi résznyugdíjra jogosult.

Mennyi a nyugdíjkorhatár 2024-ben?

A nyugdíjkorhatár 2024 évében változatlanul 65 év.

Mikor emelkedik a nyugdíjkorhatár?

Arra a kérdésre, hogy mikor emelkedik a nyugdíjkorhatár, nehéz határozott választ adni, azonban azt biztosan elmondhatjuk, hogy a nyugdíjkorhatár 2024 évében nem emelkedik, marad 65 év. Amennyiben viszont az ország demográfiai statisztikái ezt kívánják, az eltartók és eltartottak közti egyensúly fenntartása érdekében a következő évek során előfordulhat 0,5-1 éves nyugdíjkorhatár emelés.

Nőknél mennyi a nyugdíjkorhatár?

Habár pusztán nemi alapon Magyarországon nem vonulhatnak hamarabb nyugdíjba a nők, bizonyos kedvezményekkel alanyi jogon élhetnek. A nők kedvezményes nyugdíjba vonulása 2024-ben szintén változatlanul megtörténhet: kedvezményesen nyugdíjba vonulhat az a nő, aki megszerzett legalább 40 évi jogosító időt, azon belül pedig legalább 32 év, munkával szerzett szolgálati időt - gyermekeik számától függetlenül a magyar nők 8 évnyi gyermekneveléssel töltött „szolgálati időt” is jogosultsági időnek számíthatnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Amennyiben egy nő 5 gyermeket nevelt fel, szolgálati ideje 1 évvel rövidül, 5-nél több gyermek felnevelése esetén pedig gyermekenként +1 év kedvezmény jár számára. A női nyugdíjkorhatár esetében 2024-ben is fennáll a lehetőség, hogy a szolgálati idő 30 évre csökkenthető, amennyiben gyermeküket otthon nevelik (GYOD megállapítása), vagy ha valaki súlyosan fogyatékos gyermeket nevelt fel (ápolási díj megállapítása), illetve abban az esetben is, ha 1998. január 1. előtt ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szereztek.

Nyugdíjkorhatár Magyarországon VS külföldön

Így, hogy tudjuk, a nyugdíjkorhatár 2024 évében Magyarországon 65 év, joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy magasnak számít-e a magyar nyugdíjkorhatár. Nos, a nyugdíjkorhatár 2024 évi szintje kapcsán elmondhatjuk, hogy a hazai nyugdíjkorhatár európai viszonylatban teljesen átlagosnak mondható: például a román nyugdíjkorhatárt is hamarosan általánosan 65 évre emelik.

Egyelőre cseheknél is 65 év a nyugdíjkorhatár (náluk 68 évet indítványoztak nemrégiben), Szlovákiában 40 év szolgálati időt várnak el (átlagosan 62,8 évesen érik el), a nyugdíjkorhatár Ausztriában férfiaknál 65, nőknél 60 év (tervezetten hamarosan a nőknél is 65 lesz), emellett Horvátországban a jelenlegi nyugdíjkorhatár férfiaknál 65, nőknél 63 év (de indítványozták a 67 éves nyugdíjkorhatárt is). Uniós szinten egyébként a férfiak 64,3 évesen, a nők pedig 63,5 évesen vonulnak nyugdíjba.

Nyugdíjkorhatár kalkulátor 2023: ki, mikor vonulhat nyugdíjba?

A nyugdíjkorhatár kalkulátor 2024 évében is megállapítja, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése a milyen életkorokban és melyik évben lehetséges. A nyugdíjkorhatár a következőképpen alakult az elmúlt évek során: