Változik a nyugdíjkorhatár 2025 évében? Tudd meg, mennyi a nyugdíjkorhatár 2025-ben!

Az új munkaév kezdete minden magyar dolgozó életében nagy felbolydulást vált ki, ugyanis számos ponton érintheti változás a munkavállalók keresetét és az adózás szabályait, nem beszélve a nyugdíjazás rendszeréről. Minden évben kiemelt fontosságú kérdésként kezeljük a nyugdíjkorhatár emelés témakörét is: járjunk utána, mennyi lesz a nyugdíjkorhatár 2025 évében, azaz mit érdemes tudnunk a 2025 nyugdíjkorhatár emelés témaköréről! Változik-e az öregségi nyugdíjkorhatár 2025 során? Mikor emelkedik a nyugdíjkorhatár legközelebb?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a 2025 évi nyugdíjkorhatár emelés témakörével kapcsolatban. Olyan kérdésekre keressük a választ, mint: emelkedik a nyugdíjkorhatár 2025 során? Mit ír minderről a nyugdíjkorhatár kalkulátor 2025-ben? Mikor emelkedik a nyugdíjkorhatár Magyarországon? Szlovákiában, Horvátországban, Ausztriában és Romániában mennyi a nyugdíjkorhatár jelenleg, melyik európai országban mehetnek legkésőbb a dolgozók nyugdíjba? Nőknél mennyi a nyugdíjkorhatár 2025 során, hogyan alakul az öregségi nyugdíjkorhatár nők és férfiak esetében?

Öregségi nyugdíjkorhatár 2025

Az öregségi nyugdíjkorhatár szabályai változatlan formában érvényesek a 2025-ös évre is: az öregségi nyugdíjkorhatár gyakorlatilag az az életkor, amikor valaki a betöltött életévei, illetve a ledolgozott munkaévei alapján jogosulttá válik a nyugdíjra, azaz társadalmi szempontból eltartóból eltartottá válik, ezzel megkezdheti jól megérdemelt pihenését és (opcionálisan) kiszakadását a munka világából. A nyugdíjkorhatár sávos emelése világszerte megszokott jelenségnek számít, éppen ezért a nyugdíjkorhatár betöltése előtt álló dolgozók részéről állandó aktualitással bíró kérdés, hogy mikor emelkedik a nyugdíjkorhatár, emelkedik-e a nyugdíjkorhatár 2025 évében.

Emelkedik a nyugdíjkorhatár 2025-ben?

Legfontosabb kérdésükre, miszerint emelkedik-e a nyugdíjkorhatár 2025-ben, szerencsére megnyugtató válasszal szolgálhatunk:

a nyugdíjkorhatár 2025 évében nem emelkedik, marad 65 év.

Az ország demográfiai adatai alapján egyelőre nem indokolt az öregségi nyugdíjkorhatár emelése, azonban Európa-szerte találkozhatunk olyan országokkal, ahol a népességfogyás és a gazdasági helyzet indokolja a magasabb nyugdíjkorhatár bevezetését.

Mikor emelkedik a nyugdíjkorhatár legközelebb?

Az öregségi nyugdíjkorhatár 2026-ig várhatóan biztosan nem emelkedik, a jelenlegi kilátások szerint a nők és a férfiak esetében is marad a 65 éves nyugdíjkorhatár, ugyanis nem történt nyugdíjkorhatár törvény módosítás. Bár a 65 éves öregségi nyugdíjkorhatár várhatóan megmarad, nem zárható ki, hogy a következő évek során a nők kedvezményes nyugdíja (ami 40 év munkaviszonytól jár) a későbbiekben 43 évre emelkedhet, azonban 2027-ig feltételezhetően nem következik be változás a nyugdíjkorhatár előírásait illetően.

Közeleg a nyugdíjkorhatár betöltése? Ezt jó, ha tudod róla!

Magyarországon azok a munkavállalók válnak jogosulttá a nyugdíj juttatására, akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt (a nyugdíjkorhatár 2025-ben változatlanul 65 év) és teljesítették az előírt szolgálati időt, azaz ledolgozták előírt munkaéveiket. Az öregségi nyugdíjkorhatár 2025 évi szabályai szerint két fontos alapfeltételét kell kihangsúlyoznunk a nyugdíjra való jogosultságnak:

ahhoz, hogy nyugdíjasok lehessünk, be kell töltenünk az öregségi nyugdíjkorhatárt

és rendelkeznünk kell az előírt legalább 20 éves szolgálati idővel, ami természetesen bejelentett munkaviszonyból kell, hogy származzon.

Az, akinek nincs meg a 20 éves szolgálati ideje, 15 év munkaviszonnyal a háta mögött öregségi résznyugdíjra jogosult. Az öregségi nyugdíjkorhatár 2025 évében változatlanul érvényes a nőkre és a férfiakra egyaránt, ami annyit jelent, hogy kizárólag nemi alapon nem mehetnek nyugdíjba hamarabb a nők, mint a férfiak.

Lehet dolgozni nyugdíj mellett 2025-ben?

Szintén fontos tudnunk, hogy Magyarországon nincs nyugdíjkötelezettség, vagyis, ha valaki a kora ellenére továbbra is szeretne a pályáján maradni és ezt egészségügyi állapota is megengedi, bátran megteheti. Magyarországon növelheti a nyugdíjasok nyugdíj melletti munkavállalási kedvét az is, hogy a havi rendszerességű nyugdíj folyósítása mellett szabadon dolgozhatnak, keresetüket csak a 15%-os szja terheli, a 18,5%-os tb-járulékot nem kell fizetniük, továbbá munkáltatói szempontból a 13%-os szochó sem terheli a nyugdíjas dolgozó bérét.

Női nyugdíjkorhatár 2025: nőknél mennyi a nyugdíjkorhatár 2025-ben?

A nyugdíjkorhatár témakörét körüljárva érdemes kitérnünk bővebben is a nők nyugdíjba vonulásának lehetőségeire, ugyanis, bár pusztán életkori alapon nem vonulhatnak hamarabb nyugdíjba (a női öregségi nyugdíjkorhatár 2025 évében szintén 65 év), bizonyos kedvezményekkel még mindig élhetnek a nyugdíjkorhatár 2025 évi szabályait illetően. Na de mégis, nőknél mennyi a nyugdíjkorhatár 2025-ben? A nők kedvezményes nyugdíjba vonulása 2025-ben akkor történhet meg, ha a női dolgozó:

legalább 40 évnyi jogosító idővel rendelkezik: ebből 32 évnyi munkával eltöltött időt kell tudnia felmutatni, 8 évet pedig betudhat gyermekneveléssel eltöltött szolgálati időnek (csed, gyes, gyed, gyet folyósítása).

A 8 éves gyermeknevelési szolgálati idő a gyermekek számától függetlenül jár az anyának, azonban 5 gyermek felnevelése esetén 1 évvel rövidül a szolgálati ideje, és minden további gyermek szintén 1-1 év szolgálati idő kedvezményt jelent számára. A nyugdíjkorhatár 2025 évi szabályainak értelmében a női szolgálati idő 2025-ben is 30 évre csökkenthető, amennyiben gyermeküket otthon nevelik (gyod ellátásban részesülnek), vagy ha súlyosan fogyatékos gyermeket nevelnek fel (ha ápolási díjban részesülnek, vagy ha 1998. január 1. előtt ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szereztek). Gyermektelen nőkre a 40 éves szolgálati idő elvárása vonatkozik.

Nyugdíjkorhatár kalkulátor 2025: mennyi a nyugdíjkorhatár 2025-ben?

Azok, akik bizonytalanok annak tekintetében, hogy mikor válnak jogosulttá a nyugdíj juttatására, sok segítséget nyújthat a nyugdíjkorhatár kalkulátor 2025 évében is. A nyugdíjkorhatár 2025 évével bezárólag a következőképpen alakult:

Nyugdíjkorhatár 2020: az 1955-ben születetteknél a 64. év betöltése;

Nyugdíjkorhatár 2021: az 1956-ban születetteknél a 64. év betöltését követő 183. nap (64,5 év);

Nyugdíjkorhatár 2022: az 1957-ben születetteknél a 65. életév betöltése;

Nyugdíjkorhatár 2023: az 1958-ban születetteknél a 65. év betöltése;

Nyugdíjkorhatár 2024: az 1959-ben születetteknél szintén a 65. év betöltése;

Nyugdíjkorhatár 2025: az 1960. január 1. és december 31. között születetteknél a 65. év betölte.

Nyugdíjkorhatár Európában: hol, mennyi a nyugdíjkorhatár 2025 évében?

A 2025 nyugdíjkorhatár betöltése előtt álló dolgozók részéről gyakori és fontos kérdés, miszerint mennyi a nyugdíjkorhatár Magyarországon és más európai országokban - például Ausztriában, Szlovákiában vagy Romániában mennyi a nyugdíjkorhatár 2025 évében? Magasnak számít a magyar nyugdíjkorhatár 2025-ben? Melyik európai országokban magas a nyugdíjkorhatár, hol találkozhatunk a hazainál alacsonyabb nyugdíjkorhatárral?

Nos, a magyar nyugdíjkorhatár 2025 évében változatlanul az európai középmezőnyben mozog, azaz a hazai 65 éves öregségi nyugdíjkorhatár teljesen átlagosnak mondható a térségben. A környező országok tekintetében érdemes megemlítenünk Romániát, ahol a férfiakra szintén 65 éves nyugdíjkorhatár vonatkozik, a nők pedig életkori alapon jelenleg 62 év után mehetnek nyugdíjba, de ezt a jövőben 63 évre tervezik emelni.

Horvátországban a nyugdíjkorhatár a hazaihoz hasonlóan férfiaknál 65 év, nőknél 63,5 év (náluk nagy felháborodást váltott ki, amikor néhány évvel ez előtt a 67 éves nyugdíjkorhatár bevezetését indítványozták volna). Szlovákiában férfiaknál és nőknél egyaránt 63 év a nyugdíjkorhatár, Ausztriában pedig férfiaknál 65, nőknél 60,5 év az öregségi nyugdíjkorhatár. A legmagasabb nyugdíjkorhatár Dániában, Izlandon, Görögországban, Olaszországban és Hollandiában van, ahol nőknek és férfiaknak is a 67. életévüket kell betölteniük ahhoz, hogy végre nyugdíjasok lehessenek.