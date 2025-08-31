2025. augusztus 31. vasárnap Erika, Bella
öreg depressziós nő ül a szobában . idősek otthona
Nyugdíj

Elárulta a hosszú, egészséges élet titkát a 101 éves Anita néni: meglepően egyszerű

Pénzcentrum
2025. augusztus 31. 12:29

Mi a hosszú, egészséges élet titka? A 101 éves brit nagymama, Anita Astor szerint a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk: sok zöldség és gyümölcs, mozgás, valamint az alkohol kerülése. Tapasztalatairól unokája TikTok-videóinak köszönhetően ma már milliók tanulhatnak - írja a Daily Mail.

Egy 101 éves brit nagymama, Anita Astor, váratlan népszerűségre tett szert az interneten, miután unokája, James Marsh videókat kezdett készíteni róla. A TikTokra feltöltött felvételeken Anita a gyerekkoráról mesél, életbölcsességeket oszt meg, és elárulja hosszú, egészséges életének titkát is. A videók pillanatok alatt vírusként terjedtek, milliók nézték meg őket, és rengetegen kezdtek érdeklődni Anita életmódja iránt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nézőket nemcsak Anita történetei ragadták meg, hanem az is, hogy mennyire fiatalosnak és energikusnak tűnik a kora ellenére. James elmondta, hogy nagyanyja három dologra esküszik: nem iszik alkoholt, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt, valamint rendszeresen mozog. Anita maga is arról mesélt, hogy a zöldségfogyasztás mindig is természetes része volt az életének. Gyerekkorában az édesanyja sokat hangsúlyozta a zöldségek fontosságát, édesapja pedig a kertben termesztette őket, így ezek az ételek mindennaposak voltak az asztalon.

A nagymama a táplálkozás terén ma is tudatos: főként sovány húsokat, például csirkét eszik, és kerüli az édességeket. Mint mondta, sosem volt különösebben édesszájú, inkább a gyümölcsöket részesíti előnyben. Mindig figyel arra, mit eszik, és ez szerinte kulcsszerepet játszik abban, hogy ilyen jó egészségnek örvend.

Sokan kíváncsiak voltak arra is, hogyan őrzi meg bőre fiatalos állapotát. James elárulta, hogy ebben sincs semmi különös: Anita csak akkor használ testápolót, ha száraznak érzi a bőrét, és azt is teljesen véletlenszerűen választja, nincs kedvenc márkája. Egyszerűen nem foglalkozik túl sokat a külsőségekkel.

Az első igazán nagy figyelmet kapó videóban Anita egy súlyos gyermekkori betegségéről mesélt. Kétévesen és ötévesen is súlyos fülgyulladással küzdött, és mivel akkoriban még nem álltak rendelkezésre antibiotikumok, orvosi beavatkozásra volt szükség: az orvosok kénytelenek voltak lyukat fúrni a koponyájába, hogy megakadályozzák a fertőzés agyba terjedését. A betegség éveken át újra és újra visszatért, mígnem Anita húszas éveiben – amikor az antibiotikumok már elérhetővé váltak a lakosság számára – a gyulladás néhány nap alatt teljesen megszűnt. Ő maga ezt valódi csodának élte meg.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Anita Astor története sokak számára inspiráló. A hosszú élet titkát nem különleges trükkökben, hanem egyszerű szokásokban látja: kiegyensúlyozott étrend, mértékletesség, mozgás – és talán egy jó adag pozitív életszemlélet. Ezek közül sokat magáénak tart a 100 éves Sári néni is, akivel még az előző évadban készített kisfilmet a CashTag, íme:

 
Címlapkép: Getty Images
#élet #egészség #nyugdij #nyugdíjas #nagymama #egészséges

