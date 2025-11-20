Ahogy közeledik az ünnepi időszak, a magyarok többsége már novemberben elkezdi beszerezni a karácsonyi ajándékokat.
Hiába a válság, egyre több pénzt halmoznak fel a magyarok: itt vannak a friss számok, minden egy irányba mutat
Az Öngondoskodási Index 2025 kutatás szerint a tudatos pénzügyi tervezés egyre inkább beépül a mindennapokba. A magyar lakosság pénzügyi tudatossága tovább erősödik, és ez leglátványosabban a fiatalok körében figyelhető meg. A friss eredmények szerint a 18–24 évesek magabiztosabban kezelik pénzügyeiket, többen terveznek előre, és egyre inkább úgy látják: saját döntéseik alakítják jövőjüket. A pénzügyi szorongás csökken, miközben a konkrét öngondoskodási lépések – a megtakarítástól a kimutatások vezetéséig – egyre elterjedtebbek.
Az idei Öngondoskodási Index értéke 53 pont, ami ugyan kismértékű, 1 pontos csökkenést jelent a tavalyi indexhez képest, de a mögöttes folyamatok kedvező irányba mutatnak. A csökkenés minden bizonnyal a gazdasági környezetnek és a növekvő társadalmi különbségeknek tudható be. Ilyen időszakban a háztartások óvatossága érthető. Fontos azonban kiemelni, hogy az 1 pontos változás nem jelentős, és nem jelzi az öngondoskodás gyengülését – sőt, számos pozitív trend erősödik.
Az indexet összetevő három alindexet egyenként vizsgálva kiderül, hogy az attitűd-alindex stabil, az aktivitás-alindex minimálisan visszaesett, viszont a kommunikáció-alindex tovább erősödött: a pénzügyi témák egyre hangsúlyosabban jelennek meg a médiában és a közbeszédben. Ezzel párhuzamosan – bár még mindig van tér a fejlődésre - minden korosztályban nőtt a pénzügyi magabiztosság, ami a fiataloknál volt a legdinamikusabb: a 18–24 évesek 64%-a már magabiztosnak érzi magát pénzügyileg, ami 10 százalékpontos emelkedés az előző évhez képest.
A jövővel kapcsolatos hozzáállás is átalakulóban van. A fiatalok 70%-a úgy véli, hogy jelentős részben rajtuk múlik, hogyan alakul az életük – ez 11 százalékpontos növekedés egy év alatt. Ez a hozzáállás jól összecseng a mindennapi gyakorlatokkal: ma már a lakosság 31%-a vezet valamilyen pénzügyi kimutatást, és érezhetően nőtt azok aránya, akik rendszeresen takarékoskodnak, különösen a 25–30 éves korosztályban.
„Az idei kutatás egyik legbiztatóbb üzenete, hogy a fiatal generáció nem sodródik, hanem tudatosan alakítja pénzügyi jövőjét” – mondta az eredményeket bemutató sajtótájékoztatón Máriás Endre, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője. „Ez nemcsak a magabiztosságban, hanem a konkrét lépésekben is látszik: többen vezetnek kimutatást, terveznek, és hajlandóak lemondani a napi kiadásokról a hosszú távú célok érdekében. Az OTP Bank célja, hogy ebben partner legyen – egyszerű digitális megoldásokkal és edukációval támogatva az öngondoskodás kultúráját.”
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
„A halogatás ma már egyre kevésbé jellemző a fiatalokra – és ennek kézzelfogható bizonyítékát látjuk az OTP Nyugdíjpénztárnál is. Különösen figyelemre méltó, hogy 2025-ben az új belépőink 40 százaléka a 16–34 éves korosztályból érkezett. A 16–24 éves új belépőink száma három év alatt több mint kétszeresére emelkedett. Ez egyértelmű jelzés számunkra, hogy a Z generáció már nem halogatja a jövőjét – hanem tudatosan és időben kezdi el megteremteni a pénzügyi biztonságát” – tette hozzá Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója.
Az OTP Bank az ügyfelek eltérő pénzügyi érettségi szintjéhez igazodva kínál megoldásokat az öngondoskodó ügyfeleknek. A megtakarítási szokásokat még kialakítóknak a Persely funkció és a Rendszeres Megtakarítási Program kínál könnyen használható belépési pontot, míg a tudatosabb ügyfelek befektetési tanácsadással és személyre szabott megoldásokkal tervezhetnek hosszú távra. A bank kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra és a nyugdíj előtt állókra, számukra innovatív digitális eszközöket és szakértői támogatást biztosítva.
Bár az idősebbek motivációi sokrétűek, munkához való hozzáállásuk általánosan kiemeli őket a munkaerőpiac szereplői közül.
Itt a csavar a 14. havi nyugdíjnál: nem minden idős lesz jogosult rá, ők hiába várhatják a februári kifizetést
A kormány törvényjavaslata szerint 2026-tól fokozatosan bevezetik a 14. havi nyugdíjat, ám a jogosultsági feltételek szigorodnak.
Rengeteg magyar zsákolhat be ingyen 150 ezer forintot: ezt kell tenni hozzá, bárki számára ott a lehetőség
Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak tovább erősödtek az idei harmadik negyedévben.
Özvegyi nyugdíj változás 2026: mennyi lesz az özvegyi nyugdíj 2026-ban, meddig jár az özvegyi nyugdíj és mik az özvegyi nyugdíj feltételei? Az özvegyi nyugdíj kinek...
A kormány benyújtotta a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, amely szerint 2026-tól fokozatosan vezetik be az új juttatást.
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 decemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
2026-tól az önkéntes pénztártagok kilépéskor vagy pénzfelvételkor magasabb adminisztratív költséget szenvedhetnek el a szabályozás szerint.
A Magyar Posta november 13-28. között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat.
Részleteket árult el Gulyás Gergely a jövő februári nyugdíjas pénzesőről: ennyi pénzre készülhetnek a szépkorú magyarok
Csütörtök délelőtt kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Bemondta Orbán Viktor: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege - óriási pénzesőre készülhetnek a szépkorú magyarok
Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének részleteit.
Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés is, ami egy átlagnyugdíjnál most 47 200 forintot jelent
Annak ellenére, hogy a választások előtti őszön a szokásos módon beindult a nyugdíjasoknak folyósított rengeteg plusz juttatás, még mindig az utolsók között kullogunk egy mérőszámban.
Január elsejétől több lépésben vezetik be a 14. havi nyugdíjat - mondta Orbán Viktor.
Az elöregedő társadalomra többnyire mint kihívásra tekintünk, miközben rengeteg gazdasági és társadalmi lehetőség is rejlik az időskorosztályban. Az ezüstgazdaság növekedése várható.
Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatását fejezte ki a díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítésére irányuló javaslattal kapcsolatban,
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága és a nyugdíjasok elszegényedése komoly kihívást jelent, miközben szakértői viták zajlanak a szükséges reformokról - írja a szakértő.
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
Az elöregedő társadalmak folyamatosan sodródnak egy olyan társadalmi-gazdasági krízis felé, amelyre időszerű lenne megoldásokat találni.
Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, jelenleg a részletek kidolgozása zajlik.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.