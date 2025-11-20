Hiába a válság, egyre több pénzt halmoznak fel a magyarok: itt vannak a friss számok, minden egy irányba mutat

Az Öngondoskodási Index 2025 kutatás szerint a tudatos pénzügyi tervezés egyre inkább beépül a mindennapokba. A magyar lakosság pénzügyi tudatossága tovább erősödik, és ez leglátványosabban a fiatalok körében figyelhető meg. A friss eredmények szerint a 18–24 évesek magabiztosabban kezelik pénzügyeiket, többen terveznek előre, és egyre inkább úgy látják: saját döntéseik alakítják jövőjüket. A pénzügyi szorongás csökken, miközben a konkrét öngondoskodási lépések – a megtakarítástól a kimutatások vezetéséig – egyre elterjedtebbek.

Az idei Öngondoskodási Index értéke 53 pont, ami ugyan kismértékű, 1 pontos csökkenést jelent a tavalyi indexhez képest, de a mögöttes folyamatok kedvező irányba mutatnak. A csökkenés minden bizonnyal a gazdasági környezetnek és a növekvő társadalmi különbségeknek tudható be. Ilyen időszakban a háztartások óvatossága érthető. Fontos azonban kiemelni, hogy az 1 pontos változás nem jelentős, és nem jelzi az öngondoskodás gyengülését – sőt, számos pozitív trend erősödik.

Az indexet összetevő három alindexet egyenként vizsgálva kiderül, hogy az attitűd-alindex stabil, az aktivitás-alindex minimálisan visszaesett, viszont a kommunikáció-alindex tovább erősödött: a pénzügyi témák egyre hangsúlyosabban jelennek meg a médiában és a közbeszédben. Ezzel párhuzamosan – bár még mindig van tér a fejlődésre - minden korosztályban nőtt a pénzügyi magabiztosság, ami a fiataloknál volt a legdinamikusabb: a 18–24 évesek 64%-a már magabiztosnak érzi magát pénzügyileg, ami 10 százalékpontos emelkedés az előző évhez képest.

A jövővel kapcsolatos hozzáállás is átalakulóban van. A fiatalok 70%-a úgy véli, hogy jelentős részben rajtuk múlik, hogyan alakul az életük – ez 11 százalékpontos növekedés egy év alatt. Ez a hozzáállás jól összecseng a mindennapi gyakorlatokkal: ma már a lakosság 31%-a vezet valamilyen pénzügyi kimutatást, és érezhetően nőtt azok aránya, akik rendszeresen takarékoskodnak, különösen a 25–30 éves korosztályban.

„Az idei kutatás egyik legbiztatóbb üzenete, hogy a fiatal generáció nem sodródik, hanem tudatosan alakítja pénzügyi jövőjét” – mondta az eredményeket bemutató sajtótájékoztatón Máriás Endre, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője. „Ez nemcsak a magabiztosságban, hanem a konkrét lépésekben is látszik: többen vezetnek kimutatást, terveznek, és hajlandóak lemondani a napi kiadásokról a hosszú távú célok érdekében. Az OTP Bank célja, hogy ebben partner legyen – egyszerű digitális megoldásokkal és edukációval támogatva az öngondoskodás kultúráját.”

„A halogatás ma már egyre kevésbé jellemző a fiatalokra – és ennek kézzelfogható bizonyítékát látjuk az OTP Nyugdíjpénztárnál is. Különösen figyelemre méltó, hogy 2025-ben az új belépőink 40 százaléka a 16–34 éves korosztályból érkezett. A 16–24 éves új belépőink száma három év alatt több mint kétszeresére emelkedett. Ez egyértelmű jelzés számunkra, hogy a Z generáció már nem halogatja a jövőjét – hanem tudatosan és időben kezdi el megteremteni a pénzügyi biztonságát” – tette hozzá Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója.

Az OTP Bank az ügyfelek eltérő pénzügyi érettségi szintjéhez igazodva kínál megoldásokat az öngondoskodó ügyfeleknek. A megtakarítási szokásokat még kialakítóknak a Persely funkció és a Rendszeres Megtakarítási Program kínál könnyen használható belépési pontot, míg a tudatosabb ügyfelek befektetési tanácsadással és személyre szabott megoldásokkal tervezhetnek hosszú távra. A bank kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra és a nyugdíj előtt állókra, számukra innovatív digitális eszközöket és szakértői támogatást biztosítva.