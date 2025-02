Hamarosan minden magyar megkapja feketén-fehéren: ennyivel járult hozzá a nyugdíjához tavaly

Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme, illetve az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és pénztári igazolásokat. Ezek alapján ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet, és benne a pénztárakba befizetett összegek után járó adó-visszatérítés összege. Az igazolásokat nem kell beküldeni a NAV-hoz, de az elévülési idő végéig meg kell őrizni.

A munkáltatók, kifizetők úgynevezett összesített igazolást állítanak ki dolgozóiknak a tavalyi kifizetésekről, juttatásokról (24M30-as igazolás), valamint – ha volt ilyen – a kedvezményre és rendelkezésre jogosító összegekről.

A bevallási kötelezettség teljesítése a NAV szja-bevallási tervezetével a legegyszerűbb, ami a magánszemélyeken kívül az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek részére is elérhető. Esetükben a tervezetet beküldés előtt ki kell egészíteni a tavaly szerzett jövedelmek adataival. Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítást követően március 15-étől bárki hozzáférhet saját bevallási tervezetéhez az eSZJA-oldalon.

Aki eddig még nem regisztrált az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra, ezt azért is érdemes mielőbb megtennie, mert így válik elérhetővé a NAV legnépszerűbb alkalmazása, az eSZJA. Az érintettek gyorsan, egyszerűen, papírmentesen, akár mobiltelefonról is ellenőrizhetik, és – szükség esetén – módosíthatják az szja-bevallási tervezetüket, majd be is küldhetik bevallásukat.