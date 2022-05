Máris belengették a novemberi nyugdíjemelést: annyira elszállt az infláció, hogy muszáj lépni?

2022-ben évközi nyugdíjemelést hajt végre a magyar kormány a tartósan magas infláció miatt júliusban, melynek mértékét 3,9 százalékban határozták meg. Ez ugyanis az év eleji 5 százalékos nyugdíjemelés, és a 8,9 százalékos várható infláció különbözete. Legalábbis ez volt, ugyanis a legfrissebb, mai inflációs statisztikák alapján az elemzők már 9-9,5 százalékos éves drágulást vetítenek előre. Ha ez így lesz, akkor az áremelkedés üteme a soron kívüli nyugdíjemeléssel sem lesz tartható.

Meglepte az elemzőket az áprilisi inflációs mutató: a KSH szerint 9,5 százalékos volt a drágulást, csak az élelmiszerekárakat tekintve pedig 15,6 százalék. Ez magasabb, mint amire a szakértők számítottak. Nem ez az első döbbenet, ami éri őket, hiszen az áprilisit megelőzően a februári drágulás is magasabb volt már a vártnál. Ha pedig az elemzők sem számítanak ilyen mértékű áremelésre, mit szóljon a lakosság, a vásárló? Előrejelzések szerint a friss adatok tükrében az éves drágulás elérheti, illetve meghaladhatja a 9 százalékot. Ami azt jelenti, hogy a júliusi nyugdíjemelés is kevés lesz, hogy kompenzálja az időseket.

"A vártnál jóval szélesebb körű, és meredekebb áremelkedések hatására az idei inflációs várakozásunkat 9% közelébe emeljük, de az infláció ennél magasabb is lehet, amit a globális alapanyag-, nyersanyag-, alkatrészhiány, a nemzetközi szállítási árak elszállása és a globális energiaválság okoz" - kommentálta a rekordinflációs mutatókat Suppan Gergely a Magyar Bankholding vezető elemzője. Németh Dávid K&H vezető elemzője kissé pesszimistább: véleménye szerint az idén 9,5 százalékos éves átlagos inflációra lehet számítani a jelenlegi kilátások szerint, decemberben pedig 9 százalék körül alakulhat.

Vagyis az elemzők várakozásai meghaladják azt a korábbi előrejelzést, amelyhez a kormány a júliusi nyugdíjemelés mértékét igazította. Ez akkor 8,9 százalék volt, ebből a januárban már megelőlegezett 5 százalékos emelést levonva jött ki az a 3,9 százalék, amivel emelkedik az idősek járandósága júliustól. Az idősek nemcsak emelésre számíthatnak júliustól, hanem egyösszegű visszamenőleges kompenzációra is a januártól júniusig tartó időszakra. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletből az is kiderült, hogy mivel a 13. havi nyugdíjak után is jár visszamenőleg az emelés összege, 7 havi különbözetet kapnak az idősek júliusban.

Ahogy azt a Pénzcentrum korábban kiszámolta, hogy az átlagos nyugdíjösszeget kapók (ez becslések szerint januárban 165 ezer forint volt) júliusban 45 ezer forint egyösszegű korrekciót kapnak (melyben benne van az elmúlt 6 hónap, illetve a 13. havi összeg után járó emelés), illetve júliustól 172 ezer forintra emelkedik a havi járandóság összege. Azonban nem minden nyugdíjas kap átlag körüli összeget!

A pontos összeg meghatározásához minden nyugdíjasnak a saját nyugdíjának összegét kell alapul vennie. Az emelt nyugdíj összegét úgy kaphatja meg, ha a jelenlegi nyugdíját megszorozza 1,039-cel (emelt nyugdíj = jelenlegi nyugdíj x 1,039), az egyösszegű nyugdíjkorrekció összege pedig pedig a jelenlegi nyugdíjösszeg szorozva 0,039-cel, szorozva 7-tel (nyugdíjkorrekció = jelenlegi nyugdíj x 0,039 x 7). Bár 6 hónapra visszamenőleg jár az egyösszegű juttatás, nem szabad megfeledkezni a 13. havi nyugdíjról, ezért kell 7-tel szorozni. Aki nem akar számolgatni, az a Pénzcentrum kalkulátorával a nyugdíjösszeg megadásával is megtudhatja, hogy mekkora összegekre számíthat júliusban. Mindössze a jelenlegi, januártól érvényes nyugdíj összegét kell beírnia:

Elég lesz a nyugdíjemelés?

Ahogy azt említettük, a jelenlegi inflációs adatok tükrében az a 8,9 százalékos éves infláció, amivel a kormány kalkulált, valószínűleg felfelé módosul majd az év során. Amennyiben ez bekövetkezik, novemberben is szükség lesz emelésre. Már nem lenne újdonság a nyugdíjasoknak a novemberi nyugdíjemelés, ugyanis a járvány óta rendszerint meghaladja az éves infláció az év eleji nyugdíjemelés mértékét. Sőt, tavaly ugyanígy júliusban is volt évközi emelés, igaz akkor csupán 0,6 százalékos korrekcióra volt szükség, nem 3,9 százalékosra.

Farkas András nyugdíjszakértő közlése szerint a júliusit követően novemberben szinte biztosan várható újabb nyugdíjemelési korrekció, amelynek mértéke majd szeptemberben válhat ismertté. A novemberi kiegészítő nyugdíjemelés mértéke ugyanis majd attól fog függni, hogy a KSH mekkora inflációt állapít meg a 2022. január-augusztus hónapokban mért tényadatok alapján. Vagyis leghamarabb szeptemberben derülhet ki, mekkora lesz a novemberi nyugdajemelés.

Amennyiben a január-augusztus időszakban ténylegesen mért inflációra alapozott várható éves infláció egy százaléknál kisebb mértékben haladná meg a 8,9 százalékot (vagyis 9,9%-nál kisebb lenne), akkor egyösszegű kompenzációra, abban az esetben viszont, ha a várható infláció több, mint egy százalékkal haladná meg a 8,9 százalékot (vagyis 9,9%-nál nagyobb lenne), akkor visszamenőleges nyugdíjemelésre kerülne sor a szakértő szerint.

Az pedig, hogy valójában mire lesz elég a 8,9 százalékos nyugdíjemelés, kérdéses - hiszen a jelenlegi nyugdíjrendszerből adódik, hogy a magasabb nyugdíjból élők folyamatosan jól járnak, míg a kisnyugdíjasok csak még inkább elszegényednek az emelések hatására. Ráadásul a KSH számítási módszere csak egy dolog, egyéni szinten akár 20 százalékos inflációt is tapasztalhat a magyar lakosság, attól függően milyen termékeket vásárol, szolgáltatásokat vesz igénybe, és azok mennyit drágultak.