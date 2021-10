100 ezer forint is ütheti a nyugdíjasok markát még idén: erre nem számítottak

Az október 1-jei miniszterelnöki interjúban elhangzott bejelentés szerint 2021. novemberében az összes jogosult egységesen 80 ezer forint nyugdíjprémiumban részesül. Ez még az eddigi legoptimistább várakozásokat is meghaladja, hiszen ezen felül novemberben nyugdíjemelési korrekció is várható, amelynek mértéke a KSH-adatok alapján havi 0,7% lesz, amelyet az egész évre egyösszegben, emelési különbözet címén fizetnek ki.

Szokásához híven péntek reggel interjút adott a Kossuth rádióban Orbán Viktor. A miniszterelnök beszámolt, hogy a gazdaság csak "a legmerészebbek álmát teljesítette", 5,5 százalék fölé tornászták a növekedést, sőt sokan 7,5 százalékkal számoltak. Így nyugdíjprémiumot is fizetnek: novemberben 80 ezer forint érkezik az időseknek. Lett volna 435 ezer ember, aki ennél kevesebbet kapott volna, de nekik is ennyit utalnak majd, mert jól áll a gazdaság.

Az infláció magasabb a várakozásoknál, így az év második felében is korrigálják a nyugdíjakat, így lesznek olyanok, akik a 80 ezerrel együtt

akár 100 ezer forintot is kaphatnak.

Arról is beszélt, bár "ne vegyék még készpénznek", de lát rá esélyt, hogy jövő februárban teljes mértékben kifizessék a 13. havi nyugdíjat - két heti plusz nyugdíjat biztosan vissza tudnak utalni. Farkas Anrás nyugdíjszakértő a következőképpen értékeli a bejelentést:

A nyugdíjprémiummal kapcsolatos bejelentés még az eddigi legoptimistább várakozásokat is meghaladja, hiszen a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásokban részesülő két és félmillió ember mindegyike megkapja a nyugdíjtörvényben szabályozott nyugdíjprémium törvényi maximumát, a 80 ezer forintot. (A nyugdíjprémium 80 ezer forintos maximális összege egyébként csak a legalább 80 ezer forint összegű ellátást kapó személyeknek járna akkor, ha a GDP növekedése elérné a 7,5%-ot.)

A jogosultság e jelentős kiterjesztése összesen 200 milliárd forintos nagyságrendű tételt jelent, amelyre a költségvetési törvény szerint 53 milliárd 348 millió forintot tartalékoltak, vagyis plusz kiadásként több, mint 146 milliárd forintot kell biztosítani az egységesen 80 ezer forintos nyugdíjprémium kifizetéséhez.

A 13. havi nyugdíj második lépcsőjének kifizetéséhez a 2022. évi költségvetésben 160 milliárd 340 millió forint céltartalék szerepel, ezért ha nem kétheti, hanem egy teljes havi nyugdíjat fizetnek 2022. februárban, akkor ennek a plusz kiadási igénye további 160 milliárd 340 millió forint. (Az összeg ennél magasabb lehet, ha a nyugdíjszerű ellátásban részesülők 13. havi plusz juttatását nem tartalmazza ez az előirányzat.)

A 2021. novemberében várható nyugdíjprémium és a 2022. februárjában várható 13. havi nyugdíj (ha teljes havi összegében kifizetnék) így 300 milliárdos plusz tételt jelent a választások előtt, amelyre akár a közelmúltban felvett hatalmas dollár és euró kölcsön is fedezetet jelenthet.

Idén novemberben nyugdíjemelési korrekció is várható, amelynek mértéke a KSH-adatok alapján havi 0,7% lesz, amelyet az egész évre egyösszegben, emelési különbözet címén fizetnek ki, szintén a novemberi nyugdíj mellett. Az emelési különbözet a 2021. februárban kifizetett egyheti plusz juttatásra (a 13. havi nyugdíj visszaépítésének első fokozatára) is jár, így összege a 2021. november havi nyugellátás 12,25 x 0,7 = 8,575%-a lesz, ami az átlagnyugdíjra vetítve 150.000 x 0,08575 = 12.860 forintot jelent.

A miniszterelnök említette, hogy lesznek nyugdíjasok, akik a nyugdíjprémium és az emelési különbözet együttes összegével 100 ezer forintot is kaphatnak pluszban a novemberi nyugdíjuk mellé. A jelenlegi adatok szerint ez minden olyan nyugdíjasra vonatkozik, aki 233 ezer forintnál magasabb összegű nyugdíjban részesül.

Persze ezt az adatot is felülbírálhatja kedvezőbb mértékűre a kormányzat, hiszen az éves infláció mértéke az MNB legfrissebb előrejelzése szerint 4,7% lehet (nem pedig a KSH első nyolchavi tényadata szerinti 4,3%, amelyhez a nyugdíjemelési korrekciót kell mérni).

Hasonlóképpen emelkedhet a 2022. évre szóló inflációs előrejelzés is, amely a 2022. évre szóló költségvetési törvény szerint 3%, vagyis ennek megfelelően 2022. január 1-jétől a nyugdíjakat 3%-kal kellene emelni. A jelenlegi magas, 5% körüli inflációra tekintettel a törvényhozó magasabb százalékos mértékűre módosíthatja a jövő évi inflációs előrejelzést, így a nyugdíjakat 2022. januárjában is magasabb mértékben lehetne emelni, mint 3%.

A gazdaság növekedése és az államadósság alakulása mellett nyilván a választások előtti politikai megfontolások is nagyban befolyásolják a nyugdíjasok anyagi helyzetének alakulását a következő hónapokban - zárja gondolatait a szakértő.