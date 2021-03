Így keresheted degeszre magad 2021-ben: befektetési guruk árulták el a titkot

Számos kockázati tényezővel kell most annak számolnia, aki a nemzetközi piacokon fektetné be a megtakarításait. Ugyanakkor a mostani gazdasági és piaci környezetben is lehet pénzt keresni, csak más stratégiával, mint eddig. Szakértők értékelték a Pénzcentrumnak a jelenlegi trendeket.

"Az év elején érezhetően nőttek az inflációs félelmek globálisan, ami a befektetésekre is hatással van. De a mostani környezetben is lehet pénzt keresni, csak stratégiát kell váltani" - hangzott el az Aegon Alapkezelő szakembereinek értékelőjén. A portfóliómenedzserek szerint

a forint gyengülése lassan megtorpanhat, a dollár viszont már nem sokáig úszhatja meg a gyengülést.

Mi lesz a forinttal és a dollárral?

Mindenkinek van véleménye a forintról, de senki nem mer konkrétumot mondani - emelte ki a magyar deviza utóbbi hetekben látott gyengülésével kapcsolatban Kardos Zsolt, az Aegon Alapkezelő portfóliómenedzsere. A nagy kérdés szerinte most az, látunk-e új történelmi mélypontot a forinttól az euróval szemben. A portfóliómenedzser kiemelte: az elmúlt 18 évben átlagosan évi 2%-kal gyengült a forint az euróval szemben.

Ez azt jelenti, hogy a mostani szinten kezd viszonylag olcsó lenni a magyar deviza, 375 felett a hosszútávú trend alapján már érdemes lenne forintot venni. A magyar gazdasággal kapcsolatban kiemelte, hogy az alapvető struktúrája nem változott, továbbra is az olcsó munkaerővel akarunk versenyezni, ebben néha benne van, hogy "eleszalad" a forint árfolyama.

Persze vannak természetes korlátai a gyengülésnek, tavaly tavasszal a 370-es eurónál már lehetett olyan híreket hallani, hogy a lakossági állampapírokból is elindulhat tőkekiáramlás, mert egyre többen érezték úgy, hogy jobban megéri euróba fektetni. Szerinte most elmehet akár 375-380-ig az árfolyam, de ott már érdemes lehet a másik irányt is figyelni, ugyanis a 2022-es választási kampánynak vélhetően a kormány sem akar 400 forintos euróval nekifutni.

Mit hoz Biden “mentőöve"?



Az USA-ban a napokban fogadták el az újabb 1900 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagot, ami azonban Kardos Zsolt szerint szinte semmire nem lesz elég, mivel nagy mennyiségű pénzt apróztak el. A csomag részeként bizonyos kereset alatt minden amerikai állampolgár kap egyszeri 1400 dolláros juttatást, ami szűkösen egyhavi megélhetésre elég.

Ez tehát egyéni szinten kis összeg, de ahhoz elég nagy, hogy tovább emelkedjen az amerikai államadósság. A portfóliómenedzsere szerint sokkal hasznosabb lett volna, ha ugyanezt az összeget az infrastruktúra fejlesztésére fordították volna, amint tette ezt az Obama-kormányzat a 2008-as pénzügyi válság után.

Összességében ez a csomag az inflációt meg fogja dobni, de kézzelfogható gazdasági haszna legfeljebb rövidtávon lesz

- emelte ki.

A magas és egyre növekvő adósság miatt hosszútávon az USA-nak nincs más választása, mint a dollár gyengítése, a jelenlegi 27 ezer milliárd dolláros adósságot csak elinflálni lehet. Jelenleg az amerikai deviza egyetlen mentsvára az, hogy még mindig a világ elsőszámú tartalékdevizája, ezért tudják tovább növelni az adósságot.

A következő öt-tíz évben azonban Kína fokozatosan utoléri és lehagyja majd gazdasági súlyban az USA-t, akkor pedig sokakban fel fog merülni, miért tartsanak dollárt, amikor színre lépett egy új, erősebb hatalom

- fogalmazott Kardos Zsolt, és azt is kiemelte, hogy 2005 óta az amerikai adósság az ötszörösére emelkedett, de a GDP eközben csak megduplázódott. Szerinte a jelenlegi 145 százalékos GDP-arányos adósságrátának "meglesz még a böjtje".

A kockázatok hatása a kötvényhozamokra

A fenti kockázatok kezdenek megjelenni az amerikai kötvényhozamokban: az utóbbi hetekben intenzív emelkedés látszott a hosszabb hozamokban. Ez eddig a Fedet nem aggasztotta, korábban kiemelték, hogy átlagosan 2 százalékos infláció elérése a céljuk.

A probléma, hogy a tízéves mellett az ötéves hozam és inflációs várakozás is elindult felfelé.

Ez a Fednek azért okoz nehézséget, mert a hozamgörbe rövid oldalát akarja kontrollálni 3 hónaptól öt évig, azonban most a piac elkezdte tesztelni a jegybankot, ha nem lépnek, akkor az azt sugallhatja, hogy nem tudják kontrollálni a folyamatokat.

Hogy lehet pénzt keresni ebben a környezetben?

A fenti környezetben erősödtek az amerikai kamatemeléssel kapcsolatos várakozások, ez a részvénypiacon leginkább a techcégeknek fájhat, mivel a szektorban magasak a P/E ráták, a jövőbeli várakozások mozgatják elsősorban az árfolyamokat. Ezt a kockázatot a piac is érzi, nem véletlen, hogy tavaly ősz óta a Nasdaq alulteljesítő - emelte ki a portfóliómenedzser. Kardos Zsolt szerint

a mostani gazdasági és piaci környezetben is lehet pénzt keresni, csak más stratégiával, mint eddig.

Váltani kell az értékalapú befektetésekre, nem a nagy kapitalizációjú techcégeké lesz a jövő. Emellett arra számít, hogy a nyersanyagpiacok felülteljesítik majd a részvénypiacokat, hiszen a Fed irdatlan összeget fog elkölteni a hozamgörbe-kontroll érdekében, amiből a nyersanyagok fognak profitálni, mivel nagyrészt dollárban vannak denominálva.

A jegybanki lépések mellett elkerülhetetlen lesz az infláció, a Fed ezt egyelőre azzal igyekszik tompítani, hogy csak átmeneti lesz az áremelkedés megugrása, azonban ha egyszer elszabadul a folyamat, akkor nehéz lesz megállítani

- tette hozzá a szakértő.

Erősödik a feltörekvő piacok szerepe

A dollárgyengülés a nyersanyagok mellett a feltörekvő piacok számára lehet pozitív. A feltörekvő részvényeknek tavaly is kimondottan jó évük volt, régóta vártunk ilyen jó teljesítményre - mondta Richter Péter, az Aegon Alapkezelő portfóliómenedzsere.

Szerinte most a dollár gyengülése, a nyersanyagárak emelkedése a gazdasági növekedés kibontakozása mind a feltörekvő piacok mellett szól, az egyetlen dolog, ami elszívhatja előlük a tőkét a hozamemelkedés lehet.

Most nagy a divergencia a feltörekvő piacon belül, az utóbbi időszakban Ázsia vezette az emelkedést. Idén azonban inkább az eddig lemaradó országokban látunk lehetőségeket, Ázsiában már látszanak buborékokra utaló jelek, a kínai piac kifejezetten túlárazott lett. Hosszú távon van még benne strukturális növekedés, de most kicsit előreszaladt a piac

- vélekedett Richter Péter.

Az Aegon Alapkezelő egyik "kedvence" továbbra is a török piac, amely nagyon volatilis, de hosszabb távon optimisták vele kapcsolatban. Fontos tényező volt az utóbbi hónapokban látott monetáris politikai fordulat, illetve a külföldi szereplők jelenlegi alulsúlyozása. Most hatalmas diszkonttal forognak a török részvények.

Ázsiában a tajvani piacot súlyozzák felül a cég portfóliómenedzserei, a harmadik pedig a dél-afrikai részvénypiac a feltörekvő országok között, ahol jó lehetőségeket látnak. Ezekben az országokban az árazás jelenleg a sokéves átlag alatt van és a makrogazdasági mutatók sem mutatnak jelentős egyensúlytalanságot.

Címlapkép: Getty Images